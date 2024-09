Valutare la purezza di un diamante è un processo complesso. Utilizzando una lente di ingrandimento, un microscopio o un'immagine, i gemmologi esaminano meticolosamente ogni diamante alla ricerca di inclusioni: minuscole imperfezioni intrappolate nella struttura della pietra. Le inclusioni possono essere minuscole macchie interne o crepe che penetrano nella pietra dalla superficie.

I diamanti senza imperfezioni sono estremamente rari. Meno dello 0,5 % di tutti i diamanti classificati dal GIA nel mondo rientrano in questa categoria. La stragrande maggioranza dei diamanti presenta una o più inclusioni che, nel loro insieme, rendono ogni pietra unica.

Dopo che IBM Research ha sviluppato con successo un proof of concept (POC) che dimostrava che l'intelligenza artificiale poteva effettivamente aiutare ad automatizzare il processo di classificazione dei diamanti, l'IBM Global Cloud Acceleration Team (GCAT) è intervenuto e ha guidato il progetto verso la fase successiva. Il team GCAT ha collaborato con il team Engineering DevOps del GIA per guidare la soluzione dal POC a un ambiente pronto per la produzione con cluster separati per lo sviluppo, il collaudo, la produzione e il disaster recovery.

Oggi la soluzione è in fase di test e si avvia verso la piena produzione. I laboratori del GIA caricano immagini specializzate di ciascun diamante in un database IBM Cloudant® ospitato su IBM Cloud®. Il livello middleware del sistema è costituito da un cluster IBM Cloud Kubernetes Service. Patel afferma: “Abbiamo deciso di utilizzare IBM Kubernetes Services perché ci offre la flessibilità e la potenza di calcolo necessarie per elaborare un volume molto elevato di dati”.

Il cluster del GIA è composto da tre GPU NVIDIA K80, ciascuna delle quali ha un nodo virtuale condiviso e un nodo bare metal in un'architettura serverless. Le GPU NVIDIA sono particolarmente adatte alle esigenze del GIA, grazie alla loro capacità di elaborare rapidamente immagini ad alta risoluzione, che consente di velocizzare l'intero processo. Possono anche ridurre il tempo necessario per convalidare gli algoritmi di intelligenza artificiale.

La nuova soluzione analizza ogni diamante utilizzando due modelli algoritmici personalizzati. Il modello di intelligenza artificiale autoplot crea una rappresentazione visiva delle inclusioni del diamante e il modello di classificazione attribuisce una valutazione complessiva al diamante. Queste informazioni vengono poi inviate ai gemmologi del GIA su un'applicazione per iPad, dove possono valutare l'autoplot e, se necessario, apportare modifiche. Tali modifiche vengono quindi reimmesse nel sistema per effettuare una nuova valutazione e possono essere utilizzate per allenare nuovamente il modello di IA per migliorarne la precisione.