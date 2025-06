A Formez PA è stato affidato lo sviluppo di una pratica soluzione di AI per classificare efficacemente i profili professionali nel settore pubblico. Formez PA ha collaborato con IBM® Client Engineering per progettare una soluzione avanzata basata su AI integrata nel portale RiVa esistente. L'obiettivo generale di RiVa è la progettazione, la costruzione, la sperimentazione e lo sviluppo di un modello di Gestione delle Risorse Umane (HRM) basato sulle competenze per l'implementazione di processi di pianificazione e gestione strategica, valido per tutte le pubbliche amministrazioni e adattato alle specificità dei diversi settori. Il progetto collaborativo in corso mira a identificare una metodologia unificata e integrata per la gestione strategica delle risorse umane basata su modelli di competenze e a promuovere l'evoluzione del mercato del lavoro e lo sviluppo della carriera all'interno della pubblica amministrazione. L'AI può aiutare il Dipartimento della Pubblica Amministrazione a classificare i profili professionali e standardizzare le terminologie professionali, favorendo una comprensione unificata in tutto il dipartimento.

La soluzione utilizza il portfolio di prodotti IBM watsonx® per tradurre le richieste degli utenti in embedding. Utilizzando il modello linguistico di grandi dimensioni Llama (LLM) in IBM® watsonx.ai™, la soluzione consente la comprensione e l'interpretazione delle richieste in linguaggio naturale. Questo è completato da IBM® watsonx.data™, che utilizza Milvus come database vettoriale per eseguire ricerche semantiche all'interno di spazi vettoriali. Questa funzionalità consente alla soluzione di individuare i profili professionali che condividono somiglianze semantiche, anche quando le parole chiave non corrispondono esattamente.

Per facilitare la perfetta integrazione con il portale RiVa, il team IBM—Formez ha ideato un microservizio per esporre le API. Questo servizio ha funzione anche da intermediario, invocando watsonx.ai per convertire le richieste degli utenti in embedding e utilizzando watsonx.data per condurre ricerche semantiche.

Il team ha ulteriormente migliorato la centralità dell'utente implementando filtri basati su aree contrattuali, dimensioni professionali e famiglie professionali, consentendo agli utenti di concentrarsi su criteri di ricerca specifici. Oggi, il sistema può suggerire i nomi dei profili, lo scopo organizzativo e le attività primarie in base alla descrizione dell'utente. Nelle iterazioni future, questa caratteristica è attesa per evolversi per raccomandare competenze e profili di ruolo, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente. Nello spirito di un costante miglioramento e sviluppo incentrato sull'utente, la soluzione dispone anche di un meccanismo di feedback integrato per raccogliere gli input degli utenti per perfezionare le prestazioni della soluzione in modo iterativo nel tempo.