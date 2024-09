Per trarre vantaggio da questa grande opportunità di crescita, gli sviluppatori di giochi devono essere in grado di creare esperienze multiplayer di qualità, con una complessità che va dagli scacchi a due giocatori agli MMOG (Massive Multiplayer Online Games). Devono progettare e realizzare questi giochi, oltre a fornirli su una piattaforma affidabile e scalabile, in modo che i giocatori abbiano esperienze di gioco positive, indipendentemente da dove si trovino nel mondo o da quale dispositivo stiano utilizzando.

Nel 2009, Exit Games ha creato Photon Cloud, un'offerta SaaS (software-as-a-service) per lo sviluppo e l'hosting di giochi multiplayer. Il modello SaaS rende la piattaforma accessibile anche agli sviluppatori di giochi indipendenti, startup o studenti, dando loro l'accesso agli stessi strumenti degli studi più grandi. Ad oggi, più di 490.000 sviluppatori di giochi sono registrati sulla piattaforma in tutto il mondo e più di 500 milioni di utenti giocano ogni mese ai giochi ospitati su Photon Cloud, rendendolo il più grande cloud di gioco al mondo.

«Volevamo rendere semplice lo sviluppo di giochi multiplayer», afferma Christof Wegmann, fondatore e Chief Technology Officer (CTO) di Exit Games. «In passato, questo tipo di giochi era appannaggio delle grandi società di sviluppo, perché solo loro avevano risorse sufficienti a gestire questo grado di complessità. Volevamo creare una soluzione non solo per loro, ma anche per le migliaia di one-man band e piccoli studi di sviluppo di videogiochi che hanno grandi idee e tanta creatività».

Garantire la soddisfazione di oltre 500 milioni di utenti non è un compito semplice. Exit Games ha la responsabilità, nei confronti dei suoi sviluppatori di giochi, di fornire un servizio cloud affidabile e altamente disponibile, in grado di soddisfare l'elevata domanda.

Se i giocatori riscontrano ritardi o non riescono ad accedere al loro gioco preferito, smettono di giocare, convinti che sia colpa dello sviluppatore del gioco. Per evitare tali reclami, la disponibilità di Photon Cloud è fondamentale per il successo e la reputazione dei suoi clienti.

Exit Games deve inoltre garantire che la sua piattaforma offra la scalabilità e la flessibilità necessarie per incorporare nuove funzionalità e capacità man mano che la tecnologia di gioco si evolve.