Nel 2018, Skyegrid ha iniziato a utilizzare IBM Cloud attraverso il programma Startup with IBM. "Per il primo anno, IBM mi ha garantito un server per un anno al prezzo di circa mille dollari", afferma Edward. "Per la mia attività è stata una manna dal cielo".

Skyegrid ha poi continuato a utilizzare IBM Cloud insieme a Citrix Hypervisor per supportare il suo servizio di gaming. L'azienda utilizza anche la tecnologia GPU ad alte prestazioni disponibile su IBM Cloud per assicurare grafiche di alta qualità. La scelta è ricaduta su IBM perché era l'unico provider in grado di offrire bare metal servers. "Solo IBM fornisce i bare metal servers di cui avevamo bisogno", dichiara Edward. "Il mio software è basato sul bare metal, che è anche un metodo molto più economico rispetto ad altre soluzioni cloud. Inoltre, IBM offre cloud service disponibili in tutto il mondo".



Attraverso l'utilizzo della tecnologia cloud, Skyegrid è in grado di ottenere le risorse server di cui ha bisogno utilizzando le spese operative, e non le spese in conto capitale. "Questo aiuta i nostri utenti a provare il servizio a un prezzo ragionevole", afferma Edward. "Se il prezzo della piattaforma cloud fosse più alto, dovremmo aumentare il prezzo del servizio. IBM mi sta aiutando a ottimizzare il prezzo, come sempre. Senza IBM a Singapore e in Indonesia, non potrei finanziare la mia attività in questo momento".