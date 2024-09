butic The New School

Fin dal suo lancio, l'ambiente SimpleCloud, supportato da IBM Cloud, ha funzionato senza problemi per Butic, offrendo agli studenti uno spazio di apprendimento efficace e affidabile.

"Per me, la tecnologia dovrebbe fare da arbitro nel calcio", commenta Fernández. “Il miglior arbitro è quello che non vedi. La mia responsabilità è l'istruzione, e io devo essere libero di non pensare alla tecnologia, non sono un super-tecnico."

Questa libertà si applica alla gestione delle licenze software, che può diventare complicata per una scuola. "Ogni applicazione in SimpleCloud è legale", sottolinea Fernández. “Ci sono molte parti del mondo in cui questo è un grande cambiamento per i nostri studenti. Dal momento che controlliamo quale software stanno eseguendo, possiamo assicurarci che tutto venga gestito correttamente.

La scelta di una strategia virtuale supportata da SimpleCloud e dalla tecnologia IBM Cloud ha inoltre consentito alla scuola di evitare ingenti costi iniziali di implementazione, costruendo invece un modello operativo che abbinasse le spese tecnologiche e le licenze all'utilizzo effettivo.

"Quando ho iniziato butic, avevo solo pochi spiccioli in tasca", ricorda Fernández. “SimpleCloud e IBM mi hanno permesso di portare avanti il progetto con quello che avevo. Invece di acquistare 100 workstation per migliaia di Euro l'una, i miei studenti possono utilizzare i thin client. Senza questo tipo di economia, non avremmo potuto iniziare ".

L'architettura virtuale aiuta anche a mantenere bassi i costi di supporto IT. "Nella mia ultima scuola, avevo cinque persone che riparavano le macchine, gestivano le licenze, facevano tutto", osserva Fernández. "SimpleCloud si occupa dell'intera piattaforma, quindi non abbiamo personale IT in butic."

Oltre al servizio eccellente fornito da SimpleCloud, butic è anche soddisfatta dell'uso di IBM Cloud. "Non volevo che il provider di cloud influenzasse i miei studenti", aggiunge Fernández. "Ma per me, il marchio IBM significa sicurezza. Significa fiducia. Significa molte cose: che stiamo lavorando in un ambiente professionale. E volevo un ambiente professionale per i miei studenti.”