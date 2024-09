Come molte aziende leader, Electrolux si affida alle soluzioni SAP per gestire flussi di lavoro mission-critical, supportati dalle alte prestazioni e dalle analitiche della piattaforma SAP HANA. Man mano che il volume e la velocità dei dati da analizzare crescevano, l'azienda si è resa conto che le singole macchine basate su x86, che sostenevano i carichi di lavoro SAP, non erano in grado di fornire report operativi integrati e globali. L'azienda si è anche resa conto che l'espansione dell'architettura x86 esistente avrebbe aumentato i costi dell'infrastruttura IT e introdotto ulteriori complessità di gestione negli ambienti di produzione e di disaster recovery.

Per risolvere la sfida, Electrolux ha deciso di consolidare le sue molteplici soluzioni SAP HANA in un'unica piattaforma globale e ha deciso di costruire una soluzione adeguata al futuro. Avendo lavorato con IBM per molti anni, i responsabili delle decisioni di Electrolux sapevano di poter contare sull'affidabilità e la resilienza della tecnologia IBM.

"Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla risposta tecnica di IBM alle nostre esigenze", afferma il portavoce. "IBM ha dimostrato che se avessimo continuato a utilizzare il nostro attuale fornitore di hardware, avremmo dovuto sostituire le nostre macchine SAP HANA ogni due anni circa, visto l'aumento dei volumi di dati, con costi significativi e interruzioni dell'attività. D'altra parte, i server IBM Power Systems combinati con lo storage IBM FlashSystem ad alte prestazioni potrebbero supportare l'intera durata della nostra iniziativa di crescita strategica quinquennale, offrendo al contempo una maggiore stabilità e affidabilità".

Electrolux e IBM hanno spostato diverse soluzioni SAP HANA per le proprie aziende europee da macchine x86 a una nuova piattaforma centrale basata su due server IBM Power System E980, IBM FlashSystem e IBM SAN Volume Controller. Dopo questo primo passo, Electrolux ha scelto IBM Power Systems come piattaforma preferenziale per il suo ambiente SAP HANA e ne ha esteso il perimetro per supportare le applicazioni principali SAP HANA per le operazioni dell'azienda in Nord America e Asia.

Ogni server è dotato di processori IBM® POWER9 ed esegue SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com), aiutando Electrolux a migliorare significativamente la resilienza e massimizzare le prestazioni delle sue applicazioni SAP, tra cui SAP ERP (link esterno a ibm.com), SAP Business Planning and Consolidation e SAP Business Warehouse basati su SAP HANA.

Il portavoce commenta: "Con i volumi di dati che aumentano di anno in anno, avevamo previsto che i nostri dispositivi di archiviazione su disco esistenti avrebbero faticato a soddisfare le nostre esigenze future, in particolare perché prevedevamo di aumentare la capacità della nostra infrastruttura fino al 10% negli anni a venire. Poiché le soluzioni IBM FlashSystem offrono una vasta gamma di strumenti di compressione e prestazioni a bassa latenza, sapevamo che le tecnologie IBM sarebbero state una buona scelta per noi nel lungo periodo".

Il portavoce aggiunge: "Eravamo fiduciosi che le soluzioni IBM POWER9 avrebbero offerto un percorso duraturo, flessibile ed economico per scalare i nostri sistemi principali man mano che il nostro business evolveva, fornendo al contempo prestazioni di livello enterprise per il nostro ambiente SAP HANA ad alta disponibilità. Inoltre, siamo rimasti colpiti dal fatto che IBM potesse offrire servizi di assistenza in più lingue, un requisito fondamentale per la nostra grande organizzazione globale".

Per eseguire nuovi ambienti cloud virtualizzati e privati sui propri server IBM Power Systems, Electrolux ha implementato IBM® PowerVC per la virtualizzazione avanzata e la gestione del cloud. Basato su OpenStack, IBM PowerVC è progettato per creare ambienti cloud privati su server Power Systems, migliorando la produttività degli amministratori grazie alle sue potenti e intuitive funzionalità di gestione del cloud.L'azienda utilizza anche IBM® Spectrum Virtualize per creare ambienti di storage virtuali facili da gestire e per ottimizzare le prestazioni di archiviazione.

Lavorando a stretto contatto con IBM® Services e IBM Systems Lab Services durante l'implementazione, Electrolux è riuscita a spostare le sue applicazioni core su IBM Power Systems in meno di quattro settimane, riducendo al minimo le interruzioni dell'operatività. Come parte della soluzione complessiva, Electrolux si è affidata a IBM Services per costruire e fornire l'assistenza continua all'ambiente di disaster recovery.

"I dati sono la linfa vitale della nostra attività, quindi è fondamentale poter garantire un ripristino rapido in caso di tempi di inattività non pianificati", commenta il portavoce. "IBM ha dimostrato competenza tecnica ed entusiasmo nel supportare i nostri obiettivi strategici, quindi sapevamo di poterci fidare di IBM per la gestione del nostro ambiente di disaster recovery".

Il portavoce continua: "La migrazione del nostro ambiente SAP ERP alle soluzioni IBM POWER9 è stata molto fluida. Abbiamo semplicemente eseguito una replica del sistema sul nuovo ambiente IBM Power Systems e subito dopo eravamo operativi.IBM ci ha supportato durante tutto questo processo, offrendo formazione aggiuntiva ai nostri ingegneri per aiutarli a ottenere il massimo dalle nostre soluzioni IBM."

Per distribuire il costo del capitale investito nelle soluzioni IBM Power Systems e IBM Storage, Electrolux ha utilizzato un'opzione di dilazione del pagamento offerta da IBM Global Financing, che ha permesso all'azienda di posticipare i pagamenti iniziali fino a due mesi e il rimborso completo di cinque mesi.

"Con IBM Global Financing, possiamo distribuire il nostro investimento nella nuova infrastruttura su un periodo di tempo più lungo, il che ci aiuta a migliorare le nostre capacità IT proteggendo al contempo il flusso di cassa e riducendo il rischio operativo", spiega il portavoce.