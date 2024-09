Della Volpe sarà una delle prime compagnie di trasporto merci su strada al mondo a utilizzare SAP S/4HANA per supportare la gestione dei trasporti mission critical.

«Essendo una delle prime aziende di viaggi e trasporti a implementare SAP S/4HANA, sapevamo che avremmo incontrato sfide inaspettate», continua Alexandre Prudente. «IBM ha fatto di tutto per aiutarci a trovare soluzioni efficaci ai problemi che si presentavano e ci ha permesso di portare a termine il progetto dell'infrastruttura SAP S/4HANA in meno di tre mesi».

Oltre al nuovo investimento hardware IBM Power Systems, Della Volpe ora utilizza IBM PowerVM per amministrare 15 partizioni logiche che eseguono SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com). L'azienda gestisce 106 diversi volumi di storage con IBM® Spectrum Virtualize e prevede di ampliare il proprio panorama di produzione ad alta disponibilità.

Alexandre Prudente afferma: "IBM Spectrum Virtualize e IBM PowerVM ci danno gli strumenti potenti e versatili necessari a creare, aggiornare e gestire un'infrastruttura con applicazioni di grandi dimensioni e in espansione. Con i server IBM Power Systems e IBM Storage possiamo godere della maggiore sicurezza e resilienza di un'architettura on premise, senza dover prendere in carico ulteriori oneri amministrativi».

Componenti della soluzione