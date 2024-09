In qualità di fornitore leader di soluzioni per il ciclo di vita del cliente per i mercati degli Stati Uniti e del Regno Unito, ExpertSource concentra risorse significative nell'affrontare queste sfide di settore utilizzando una tecnologia all'avanguardia. L'azienda si impegna a fornire ai responsabili dei call center tutti gli insight operativi e i sistemi di governance necessari per garantire la conformità agli obiettivi aziendali e alle normative. ExpertSource è specializzata nel recupero crediti, un settore fortemente regolamentato, e deve quindi prestare molta attenzione a rispettare tutte le normative pertinenti in materia di protezione dei consumatori, come il Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA), il Fair Credit Reporting Act (FCRA), l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e il Telephone Consumer Protection Act (TCPA).

Anil Wadhwa, CEO di ExpertSource, spiega: "In particolare, per quanto riguarda le riscossioni di terze parti, in cui la nostra attività recupera direttamente il debito per conto dei nostri clienti, tra cui alcune delle più grandi società di telecomunicazioni, banche e rivenditori negli Stati Uniti, siamo esposti a un rischio finanziario significativo se non rispettiamo le normative. Dobbiamo anche agire in modo professionale e cortese per proteggere il valore di marchio dei nostri clienti, che vogliono mantenere relazioni positive con i loro clienti, anche se questi sono attualmente loro debitori."