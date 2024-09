Per molti anni, Clarks si è affidata ai server IBM Power Systems per supportare i sistemi aziendali SAP più critici. Per aumentare le proprie funzionalità di vendita al dettaglio omnicanale, Clarks ha deciso di passare a SAP Business Suite powered by SAP HANA, con SAP Business Warehouse per gli analytics e SAP Customer Activity Repository per il reporting dei programmi fedeltà. Basata sulla piattaforma dati in-memory SAP HANA, la nuova soluzione accelera l'accesso ai dati e consente alle aziende di integrare insight sui dati in tempo reale nei workflow chiave.

Dopo un'approfondita valutazione di diversi fornitori di infrastrutture, Clarks ha deciso di implementare la nuova piattaforma SAP Business Suite su server IBM Power Systems ad alte prestazioni collegati allo storage IBM FlashSystem a latenza ultra bassa, basato su IBM Spectrum Virtualize. Configurato come cloud privato, il nuovo ambiente offre a Clarks l'agilità, la capacità e la sicurezza necessarie per implementare nuovi servizi basati sui dati in modo rapido e su scala globale.

Jane Baker, Technical Specialist presso Clarks, afferma: "Ci affidavamo già da diversi anni ai server IBM Power Systems per supportare le nostre soluzioni SAP mission-critical e in tutto questo tempo la piattaforma non ci ha mai deluso. Oltre a essere estremamente sicuri della qualità e dell'affidabilità della piattaforma IBM, siamo rimasti molto colpiti dai miglioramenti delle prestazioni dell'architettura del processore IBM POWER8. Poiché i processori IBM POWER8 sono ottimizzati per i workload SAP HANA, otteniamo un aumento significativo delle prestazioni di elaborazione con un'impronta ridotta, aiutandoci a incrementare la capacità di elaborazione mantenendo stabili i costi operativi".

John Caswell aggiunge: "Abbiamo visto nello storage IBM FlashSystem e nei sistemi basati su processori IBM POWER8 la combinazione ottimale per fornire una piattaforma flessibile e pronta per il futuro per le nostre soluzioni SAP mission-critical. La stretta alleanza strategica tra IBM e SAP ci ha dato la tranquillità di sapere che entrambe le soluzioni sarebbero state altamente compatibili e la garanzia di un supporto tempestivo ed efficace per superare qualsiasi sfida tecnica durante l'implementazione".

Distribuzione semplificata

Collaborando con Elyzium, business partner Gold di IBM, Clarks ha implementato la sua nuova infrastruttura cloud privata. La soluzione si basa sui server IBM Power Systems, con SAP HANA in esecuzione su SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com) e i server delle applicazioni SAP in esecuzione su IBM AIX. Virtualizzata con IBM PowerVM, la soluzione viene replicata su due data center ad alta disponibilità, con supporto continuo fornito da un team di IBM Services (Application Development and Management Services).

Zoe Jones, Service Manager – SAP Applications di Clarks, ricorda: "Stavamo discutendo con Elyzium dei rinnovi delle licenze software ed è stata una di quelle conversazioni che ha dato vita a questo progetto. La combinazione tra Elyzium e IBM si è rivelata una partnership molto efficace e insieme abbiamo determinato l'architettura, il dimensionamento e la metodologia di implementazione ottimali per la nuova soluzione SAP".

John Caswell commenta: "La soluzione SAP Business Suite supporta l'intera azienda a livello globale ed era fondamentale che l'implementazione e il cutover avvenissero senza problemi. Collaborando con Elyzium e IBM, abbiamo ideato un solido processo per la gestione del rischio durante l'intero progetto, che ha comportato test sostanziali in un ambiente non di produzione per perfezionare il nostro approccio. La nostra accurata preparazione ha dato i suoi frutti e abbiamo completato il processo di implementazione, test e rilascio con ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia, un risultato che ci ha fatto guadagnare molti complimenti da parte dell'azienda".