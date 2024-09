Di fronte alla richiesta, determinata dalla pandemia, di un maggiore accesso ai dati da remoto, la città di Tyler ha deciso di espandere un'infrastruttura desktop virtuale (VDI) già di successo abilitata per VMware. La città ha contattato Mark III Systems, un fornitore di soluzioni di trasformazione IT e Business Partner IBM, per aggiornare la propria infrastruttura e trovare soluzioni tecnologiche che offrissero i massimi livelli di protezione, privacy e sicurezza.

Mark III Systems ha aiutato la città a integrare la tecnologia IBM FlashSystem 7200 nel proprio stack IT. IBM FlashSystem 7200 offre funzionalità di fascia alta alle organizzazioni che necessitano di storage aziendale medi. Una volta implementata questa soluzione, la città è riuscita a impiegare le funzionalità di storage virtualization del software IBM Spectrum Virtualize all'interno di IBM FlashSystem 7200 per estendere i servizi dati allo storage esistente, migliorando le prestazioni e l'efficienza di questi sistemi.

"Le tecnologie di IBM Storage ci consentono di sfruttare la nostra infrastruttura attuale", afferma Benny Yazdanpanahi, Chief Information Officer della città di Tyler. " "IBM Spectrum Virtualize ottimizza e aggiorna il nostro flash storage esistente in modo da poterlo modernizzare mantenendo bassi i costi dell'infrastruttura."

"IBM FlashSystem 7200 è stato rivoluzionario per noi", aggiunge Jeremy English, IT Infrastructure Manager della città. "La capacità di fornire applicazioni moderne ed efficienti e di distribuire desktop virtuali ci ha permesso di passare rapidamente a un sistema di lavoro da casa che funzionasse per tutti".

Questo sistema di storage funge da back-end per le operazioni VDI della città di Tyler. La piattaforma offre l'accesso a moduli flash e processori avanzati che riducono la latenza e migliorano le prestazioni dei sistemi virtuali.

Il team IT della città si affida al monitoraggio automatico e all'analisi predittiva di IBM Storage Insights, una funzionalità di gestione dello storage di IBM flash storage, per garantire che i problemi vengano risolti rapidamente, mentre la disponibilità e le prestazioni rimangono al massimo livello. I desktop virtuali aggiornati supportati da queste soluzioni consentono ai dipendenti della città, dalle forze dell'ordine al personale IT, di accedere rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno per servire la comunità, che si trovino in un ufficio, in un'auto di pattuglia o a casa.