Aumentare i clienti può essere costoso per qualsiasi azienda. Trasformare i lead in contratti è un processo che richiede tempo e i team del servizio clienti sono spesso sopraffatti dall'enorme numero di chiamate che devono gestire, per convertirne solo alcune in effettive opportunità di business.

Molte volte, un lead apparentemente interessante è impossibile da convertire anche per il miglior venditore, semplicemente perché il cliente non si adatta al profilo del prodotto. Ma questo non è sempre ovvio. I venditori sprecano minuti preziosi per ogni chiamata ponendo le domande base per verificare se il cliente è idoneo. Questi minuti si sommano a perdite di centinaia di ore di produttività, demoralizzando i team di vendita e aumentando il costo per ogni acquisizione.

Per ridurre i costi e aumentare l'efficienza, molte aziende stanno studiando la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare assistenti virtuali che possono aiutare a valutare le chiamate in arrivo e semplificare l'acquisizione dei clienti. Tuttavia, finora questa tecnologia è rimasta in gran parte fuori dalla portata delle imprese, tranne di quelle più grandi.

Entra in Chatmantics. L'azienda è stata fondata nel 2018 per supportare le imprese nell'acquisizione di utenti e clienti, sviluppando assistenti virtuali che funzionano su un'ampia gamma di canali di comunicazione, tra cui voce, e-mail, SMS, chat online e social media.

Keith Scales, fondatore di Chatmantics, spiega: "Sapevamo che c'era un enorme potenziale per gli assistenti virtuali nell'acquisizione dei clienti. Inizialmente, abbiamo testato un assistente di messaggistica sui social media in grado di qualificare automaticamente le opportunità di vendita, dimostrando che poteva aumentare drasticamente la qualità dei contatti.

"Tuttavia, parlando con i clienti, ci siamo resi conto che il loro vero punto dolente era nel contact center, dove i loro team erano inefficienti nell'identificare e qualificare le effettive opportunità di vendita. Abbiamo intravisto un enorme potenziale per un assistente virtuale che potesse gestire le chiamate in entrata, occuparsi delle richieste di routine e passare le questioni più complesse agli operatori umani: ecco cosa abbiamo deciso di sviluppare".