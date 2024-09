Dopo aver collaborato con IBM Services per la conversione a SAP S/4HANA, Cementos Pacasmayo ha acquisito l'agilità e l'intuizione operativa necessarie per stabilire un solido framework per il suo nuovo modello di business incentrato sul cliente.

Ad esempio, la soddisfazione dei clienti attraverso una distribuzione affidabile e puntuale è fondamentale per il nuovo modo di fare business di Cementos Pacasmayo, mentre i processi di vendita e distribuzione accelerati basati su SAP S/4HANA garantiscono che gli acquirenti ricevano i loro ordini in tempo.

Luis Miguel Soto aggiunge: «Con acquirenti soddisfatti, possiamo costruire una vasta base di clienti che ci consentirà di monitorare le tendenze di acquisto in tutto il settore edile del nord del Perù.

«Disponendo di queste informazioni di mercato, saremo in grado di prevedere la domanda futura e adeguare la produzione di conseguenza, per essere certi di servire l'industria con i prodotti e i servizi giusti per alimentare la crescita continua e rafforzare la nostra leadership di mercato».

Oltre a consolidare le relazioni con i clienti, l'implementazione di SAP S/4HANA da parte di Cementos Pacasmayo con IBM Services offre all'azienda una maggiore visibilità dei dati.

Questa capacità consente di aumentare l'efficienza, di risparmiare sui costi e di raggiungere l'eccellenza operativa, con nuove conoscenze che contribuiranno alla trasformazione strategica per raggiungere nuovi mercati.

Luis Miguel Soto spiega: «Con SAP S/4HANA distribuito da IBM Services, intendiamo acquisire una visione d'insieme della nostra gestione della supply chain, in modo da poter consegnare in tempo ai team i pezzi e gli strumenti di manutenzione critici. Questo ci aiuterà a evitare le interruzioni di produzione, eliminare i costi associati all'ordine di apparecchiature in eccesso e rispettare i tempi di consegna ai clienti».

Inoltre, Cementos Pacasmayo ha aumentato la velocità e la facilità con cui il reparto di accounting è in grado di generare rendiconti finanziari ed eseguire analisi. In questo modo la direzione ha un quadro chiaro delle finanze dell'azienda in qualsiasi momento e può prendere decisioni più agili, fondamentali nell'attuale periodo di transizione dell'azienda.

Cementos Pacasmayo sta attualmente collaborando con IBM Services per migrare i processi di fabbricazione a SAP S/4HANA, il che aumenterà ulteriormente l'integrazione e l'efficienza delle operazioni e migliorerà la visibilità dei dati.

In futuro, l'azienda prevede di implementare SAP® Ariba® per semplificare i processi di acquisto e approvvigionamento. Cementos Pacasmayo sta anche valutando l'opportunità di introdurre soluzioni di intelligenza artificiale (AI) in diverse aree di business e sta lavorando con IBM Services e con la piattaforma IBM® Watson.

Luis Miguel Soto conclude: «SAP S/4HANA distribuito da IBM Services avvia il percorso di sviluppo strategico che Cementos Pacasmayo vuole intraprendere.

«Non vediamo l'ora di migrare i nostri sistemi di produzione SAP S/4HANA su IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure e di lavorare con IBM Services per espandere e ottimizzare la nostra implementazione, in modo da continuare a guidare la crescita del settore edile in Perù».