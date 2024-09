Poiché la realtà del riscaldamento globale ci colpisce a livello personale, siamo determinati ad affrontare il problema degli sprechi energetici. Un modo per ridurre il consumo energetico delle famiglie è quello di ottimizzare l'uso del sistema di riscaldamento, e la chiave per farlo è fornire dati di buona qualità.

BRUNATA-METRONA collabora con università e istituti di ricerca in Germania per identificare modelli comuni di utilizzo del riscaldamento utilizzando analitica avanzata, apprendimento automatico e intelligenza artificiale. BRUNATA-METRONA gestisce sensori per il riscaldamento, l'acqua, il rilevamento del fumo e altri scopi ed elabora grandi quantità di dati in tempo reale.

Markus Hertrich, CIO di BRUNATA-METRONA, spiega: "In qualità di fornitore di servizi idrici e di riscaldamento che gestisce oltre un milione di immobili, siamo in una posizione migliore per identificare i modelli di utilizzo rispetto a privati o proprietari. Riducendo l'energia consumata da ogni famiglia per il riscaldamento, contribuiamo a proteggere l'ambiente e riduciamo anche il costo della vita per gli affittuari e i proprietari di case".

Aggiunge: "Il nostro obiettivo è quello di utilizzare le operazioni della rete intelligente e la tecnologia delle case intelligenti per innovare. I sensori connessi sono in grado di comprendere ciò che accade all'interno di un'abitazione e di adattarsi dinamicamente a situazioni in costante evoluzione. L'automazione intelligente ci permette di regolare i controlli del riscaldamento tenendo conto di ulteriori informazioni contestuali, come l'apertura di una finestra. I risultati iniziali hanno già dimostrato che le nostre soluzioni per la casa intelligente possono far risparmiare fino al 30 per cento di energia consumata per il riscaldamento, senza ridurre il comfort per inquilini e proprietari di casa".

Tuttavia, l'acquisizione e l'analisi di grandi volumi di dati dei contatori intelligenti e dei sensori ha imposto un nuovo carico di lavoro significativo ai sistemi di fatturazione e gestione esistenti. Per questo motivo il team ha cercato di rivitalizzare l'infrastruttura IT, per rendere possibili modelli di fatturazione ancora più flessibili.