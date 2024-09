Bestway Cement Limited

Con quattro siti principali che producono milioni di tonnellate di cemento all'anno ciascuno, Bestway Cement gestisce processi industriali complessi e ad alto consumo energetico. Dall'ingresso delle merci alle consegne ai clienti, l'efficienza operativa è una priorità assoluta affinché l'azienda possa ottenere una migliore qualità, una maggiore redditività e un impatto ambientale minore.

Costituita in parte attraverso le acquisizioni, Bestway Cement si affidava a molteplici soluzioni separate per gestire le proprie attività. In questa situazione, dalla lavorazione delle materie prime al prodotto finale, i manager non riuscivano a ottenere dati aggiornati e precisi per le analisi, e ciò influiva sulle loro capacità di identificare opportunità per aumentare l'efficienza generale.

Ad esempio, quando i camion entrano ed escono da ogni sito, passano su pese a ponte per determinare i carichi esatti, che è un dato critico. Estrarre le informazioni (ad es. l'identificazione dei camion, i materiali trasportati, il peso del carico, l'ora e la data) e confrontarle con le finanze e le attività produttive era un processo soggetto a errori e quando i risultati venivano generati, dopo una settimana o più, le opportunità di correggere le discrepanze erano ormai sfumate.

Junaid Nasir, Head of Information Technology Department, spiega: “L’estrazione delle informazioni era in gran parte manuale, il che introduceva un elemento di errore umano. Ai manager venivano inviati report stampati, spesso basati su dati di input di scarsa qualità, che contenevano centinaia di pagine, tutti consegnati due o tre settimane dopo le operazioni in questione. Allo stesso modo, sul piano finanziario, i sistemi di contabilità generale, libro paga e passività erano gestiti da sistemi individuali e la chiusura di fine mese poteva richiedere fino a tre settimane."

Continua: “In un settore delle materie prime come quello del cemento, la capacità operativa è l'elemento essenziale per aumentare la redditività. Allo stesso tempo, quando si gestisce un'azienda caratterizzata da un consumo energetico molto elevato, l'efficienza contribuisce direttamente alla riduzione dell'impatto ambientale. Considerando questi due imperativi, Bestway Cement ha cercato soluzioni per migliorare le prestazioni, fornendo dati in tempo reale ai dirigenti, in modo da ridurre gli sprechi e far crescere l’azienda, migliorando allo stesso tempo le nostre credenziali ecologiche.”