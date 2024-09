In questo scenario, è apparso chiaro che la sfida fosse integrare il monitoraggio del mainframe nello stesso processo già progettato per la piattaforma low-end. Ciò avrebbe consentito all'istituto di disporre di processi più efficienti, migliorare le prestazioni della propria infrastruttura e rafforzare la sicurezza.

Per risolvere questo problema, il team di monitoraggio di IBM, insieme al team di infrastruttura mainframe dell'istituto, ha messo in pratica alcune azioni, come l'uso di IBM Tivoli Enterprise Portal. Ciò ha portato alla creazione di dashboard che hanno consentito a BRB di monitorare il mainframe in modo più proattivo.

Nell'ambito del progetto, il team IBM ha fornito le conoscenze e il supporto necessari per installare e configurare l'IBM OMEGAMON Data Provider, incluso nella IBM Z Service Management Suite. I servizi sono stati erogati con particolare attenzione al monitoraggio in tempo reale, alla configurazione della raccolta dati da parte degli agenti di monitoraggio in IBM z/OS, all'invio di informazioni relative a z/OS, IBM CICS Transaction Server, IBM Db2, IBM MQ e componenti di storage, rete e Java alla piattaforma Elasticsearch/Grafana, alla creazione e disponibilità di informazioni sotto forma di dashboard e alla raccolta di dati storici.

In passato BRB aveva dovuto affrontare un problema relativo alla mancanza di spazio nel pool di storage per salvare i log di archivio Db2, che ha portato alla mancata disponibilità del batch mainframe e dei servizi online. Pertanto, era fondamentale che ITOP e amministratori Db2 fossero informati quando i pool di storage stavano superando le normali aspettative. Il team di monitoraggio ha abilitato gli avvisi per monitorare i pool di storage di archivio Db2 utilizzando le funzionalità dell'agente OMEGAMON for Db2 Performance Expert su z/OS. Alcune settimane dopo si è verificato un evento di storage Db2 simile, solo che questa volta i team di assistenza sono stati avvisati in anticipo, il che ha dato loro più tempo per intraprendere azioni ed evitare un'interruzione di Db2 su z/OS. Oggi, BRB ha creato dashboard di osservabilità avanzati e integrati che forniscono una visione olistica dell'intero mainframe e dell'ambiente distribuito attraverso gli strumenti Elasticsearch/Prometheus/Grafana.

OMEGAMON Data Provider si è rivelato un punto centrale per il successo del progetto. Da OMEGAMON Data Provider è stato possibile rendere professionale la visualizzazione degli indicatori di funzionamento e delle statistiche del mainframe utilizzando le stesse risorse e gli stessi processi utilizzati per i server di low-end. Da quel momento, OpenSearch, Zabbix e Grafana hanno potuto concentrare tutte le informazioni di monitoraggio e le azioni automatiche in casi anomali indipendentemente dalla loro origine, mainframe o low platform.