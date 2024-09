Di proprietà dei cantoni e dei comuni svizzeri, Abraxas offre da anni una digitalizzazione rapida ed efficiente dei servizi governativi per i residenti in Svizzera. Milioni di persone si affidano già al funzionamento regolare, sicuro ed efficiente dei servizi di e-government forniti dall'azienda. Per proteggersi in modo ancora più efficace dalle crescenti minacce informatiche, Abraxas ha voluto rafforzare la sicurezza dei principali servizi fiscali in uso da diversi cantoni e comuni. Kurt Gantner, Systems Engineer presso Abraxas Informatik AG, afferma: "Per migliorare la protezione informatica, volevamo abilitare password e policy di sicurezza più sofisticate. Una delle sfide era trovare un modo per rafforzare le nostre misure di sicurezza in modo efficiente in termini di costi, senza dover aggiornare manualmente oltre 1.000 programmi uno per uno per beneficiare di una sicurezza all'avanguardia."

Dal momento che Abraxas offre un'ampia gamma di soluzioni per cantoni e comuni di diverse dimensioni, l'azienda aveva bisogno di una soluzione di sicurezza flessibile che potesse essere integrata con varie soluzioni di gestione delle identità e degli accessi. René Seiler, Program Manager di Abraxas Informatik AG, conferma: "Per la nostra azienda era importante poter configurare i criteri di sicurezza separatamente per i nostri diversi tenant e clienti. Volevamo beneficiare di soluzioni standard collaudate che ci aiutassero a semplificare la conformità, a potenziare la sicurezza e a modernizzare il login e l'esperienza degli utenti."