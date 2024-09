IBM Z Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA) è un software che protegge gli accessi utente a z/OS, z/VM e Linux on Z tramite l'autenticazione a più fattori.

I sistemi mainframe sono alla base delle esperienze digitali di fiducia della maggior parte delle aziende e delle organizzazioni più grandi del mondo. Tuttavia, le password che proteggono gli utenti, i dati e le applicazioni critiche sono un punto di attacco relativamente semplice da sfruttare per gli hacker, perché le password si basano sulla formazione e sulla conformità dell'utente sia per l'implementazione che per il controllo. Utilizzando una diversa serie di metodi, come l'ingegneria sociale e il phishing, i criminali hanno sfruttato dipendenti, partner e utenti in generale per penetrare anche nelle piattaforme più protette.

IBM Z MFA aumenta il livello di garanzia dei tuoi sistemi mission-critical con capacità e opzioni di autenticazione estese per una strategia completa e incentrata sull'utente che aiuta a ridurre il rischio di compromettere le password e di agire come hacker del sistema. I nostri designer sono anche utenti IBM Z MFA. In ogni nuova versione, incorporiamo la loro crescente conoscenza ed esperienza degli scenari di protezione mainframe del mondo reale.