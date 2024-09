Abilita l'elaborazione esente da autenticazione a più fattori per le applicazioni con proprietà di autenticazione che potrebbero impedire il corretto funzionamento dell'MFA. Definisci i profili SAF che contrassegneranno alcune applicazioni come escluse dall'MFA e consenti a un utente di accedere all'applicazione con una password, una frase di password o un PassTicket. Viceversa, utilizza i profili SAF per creare politiche di inclusione che agevolino l'adozione dell'MFA per utenti e applicazioni selezionati.