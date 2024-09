Con la soluzione IBM Cloud in uso, i clienti di ESC Consulting sono in grado di implementare modalità di lavoro innovative e più efficienti e questo a sua volta consente loro di promuovere e distribuire la propria offerta in modo più rapido, intelligente e mirato, aumentando la competitività e la produttività. Marco Ruffoni commenta: "Il nostro primo cliente che ha iniziato a usare la soluzione IBM ha immediatamente riportato un processo decisionale più rapido grazie a processi più veloci e snelli e alla possibilità di espandere la propria portata in modo molto più semplice e intelligente grazie allo sviluppo facile e rapido di applicazioni personalizzate".

In seguito al successo di questo progetto, ESC Consulting sta già pianificando di sfruttare la potenza di IBM Cloud in altri progetti simili.

Marco Ruffoni afferma: "Attualmente stiamo sviluppando nuovi servizi di analisi tramite IBM Cloud che si riveleranno preziosi per i nostri clienti e non vediamo l'ora di renderli operativi con loro. Il cloud computing ci sta portando a rivoluzionare i nostri modi di lavorare tradizionali e quelli dei nostri clienti, consentendoci di impiegare il nostro tempo e le nostre risorse in modo più significativo e intelligente.

"Poiché la nostra soluzione cloud è offerta attraverso un modello pay-per-use, siamo stati in grado di generare significativi risparmi sui costi rispetto all'uso di un'infrastruttura IT standard. Possiamo fornire ai nostri clienti sistemi sicuri, stabili e rapidi, completamente trasparenti per loro e più facili ed economici da gestire per noi".

Marco Ruffoni conclude: "I nostri modi di lavorare si sono decisamente trasformati grazie a questo progetto. Con IBM Cloud possiamo continuare a sperimentare, migliorare e innovare. Il potere creativo e trasformativo offerto da questo strumento ci posiziona come fornitore di servizi leader in un settore fortemente competitivo, aiutandoci a fidelizzare i clienti conquistati con fatica e ad attrarre nuove attività. Siamo estremamente soddisfatti del risultato del progetto e non vediamo l'ora di continuare in futuro la nostra innovativa partnership con IBM."