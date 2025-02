La piattaforma AI di IBM

IBM watsonx.ai fornisce l'insieme completo di funzionalità nel gruppo di funzionalità Model Hub. watsonx.ai è disponibile sia come servizio basato su cloud che come pacchetto di distribuzione on-premise e consente un approccio di implementazione ibrido che combina funzionalità on-premise e basate su cloud, offrendo ai progettisti la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali delle loro soluzioni di AI generativa senza dover scendere a compromessi.