Apa itu pemantauan situs web?

Definisi pemantauan situs web

Pemantauan situs web adalah praktik pelacakan kinerja situs web dan layanan web untuk memastikan ketersediaan maksimum dan pengalaman pengguna yang optimal.

Organisasi menggunakan pemantauan situs web untuk membantu mengurangi atau menghindari masalah seperti waktu henti, latensi, dan pelanggaran keamanan. Situs web yang cepat dan mudah diakses berkontribusi pada pengalaman pengguna akhir yang lebih lancar, sementara situs dan layanan yang lambat atau tidak responsif dapat menghasilkan pengalaman pelanggan yang buruk. Pengalaman situs web yang buruk melemahkan reputasi merek organisasi dan dapat secara signifikan mempengaruhi laba perusahaan.

Pemantauan situs web, dikenal juga sebagai pemantauan kinerja situs web, semakin penting karena organisasi melayani lebih banyak pelanggan melalui situs web mereka. Idealnya, semua praktik ini melampaui pemantauan hingga observabilitas, atau kemampuan untuk mengukur keadaan internal suatu sistem berdasarkan outputnya.

Fungsi situs web menjadi lebih kompleks dengan munculnya teknologi baru. Sebagai contoh, banyak organisasi sekarang menggunakan machine learning dan alat AI lainnya untuk melayani pelanggan, dan API untuk berinteraksi dan memasukkan konten dari sumber eksternal. Peningkatan kompleksitas ini berarti ada lebih banyak area kemungkinan kesalahan dan dampak masalah bisa lebih besar.

Selain itu, serangan keamanan siber sedang meningkat, menciptakan lebih banyak potensi hambatan bagi organisasi. Organisasi modern membutuhkan visibilitas real-time tentang kinerja situs web untuk memastikan bahwa mereka dapat melayani pelanggan dengan pengalaman yang cepat dan aman. Visibilitas yang mendalam juga memungkinkan pemecahan masalah yang tepat atas insiden dan masalah sebelum berkembang menjadi dampak yang lebih besar.

Alat dan teknologi pemantauan situs web

Organisasi dapat menggunakan beberapa jenis solusi dan teknologi pemantauan situs web untuk mengoptimalkan situs web mereka dan memastikan bahwa mereka menyediakan layanan yang sesuai pada titik akhir yang tepat. Fitur-fitur pemantauan situs web ini membantu mengidentifikasi masalah yang ditangani organisasi selama masa pemeliharaan, sehingga dapat menghindari gangguan yang tidak perlu bagi pengguna situs web.

Sebagian besar alat pemantauan situs web menggunakan otomatisasi dan peringatan instan yang memungkinkan tim TI dan DevOps untuk mengatasi masalah dengan segera. Selain itu, banyak penyedia layanan pemantauan yang menggunakan teknologi berbasis cloud yang memudahkan peningkatan atau penurunan skala alat sesuai kebutuhan dan memantau situs web secara global.

Pemantauan kinerja aplikasi (APM)

Alat APM membantu organisasi memastikan bahwa aplikasinya berkinerja optimal dan memberikan pengalaman pengguna yang berharga. Alat bantu seperti ini sangat penting dalam organisasi yang menggunakan teknologi yang saling bergantung seperti kontainer dan layanan mikro independen. Dalam lingkungan ini, kegagalan dalam satu aplikasi atau layanan dapat memiliki efek berjenjang pada banyak aplikasi lain, menciptakan masalah yang lebih signifikan. Alat APM dapat membantu meningkatkan waktu respons situs web, mengoptimalkan kinerja aplikasi, dan mempercepat saluran CI/CD.

Pemantauan infrastruktur

Pemantauan infrastruktur melibatkan pelacakan, analisis, dan pengelolaan kinerja, ketersediaan, dan kesehatan komponen back-end organisasi.

Pemantauan pengguna nyata (RUM)

Alat pemantau pengguna nyata menyuntikkan kode ke dalam aplikasi untuk melacak bagaimana kinerjanya ketika pengguna sebenarnya berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Alat RUM membantu tim lebih memahami pengalaman pengguna digital dan mengidentifikasi masalah di lingkungan real-time.

Pemantauan sintetis (SM):

Pemantauan sintetis mirip dengan RUM, tetapi alih-alih memantau pengguna nyata yang berinteraksi dengan aplikasi, pemantauan sintetis menggunakan skrip yang meniru perilaku pengguna potensial untuk menentukan cara kerja aplikasi. Pemantauan sintetis, disebut juga pengujian sintetis, menciptakan simulasi perilaku pelanggan untuk menentukan bagaimana aplikasi bereaksi terhadap berbagai situasi. Pemantauan ini dapat menyimulasikan interaksi pengguna berdasarkan berbagai faktor seperti lokasi, jenis jaringan, jenis perangkat, dan banyak lagi.

Pemantauan ping

Alat ping mengirimkan ping berulang kali, atau pesan singkat, ke domain atau alamat IP untuk mengukur waktu respons dan ketersediaan situs web.

Webhooks

Webhook adalah fungsi callback yang memungkinkan komunikasi berbasis peristiwa antara dua API. 2 Webhook digunakan untuk secara otomatis memicu tindakan TI tertentu ketika peristiwa tertentu terjadi.

Firewall aplikasi web

Alat keamanan ini memantau lalu lintas HTTP dan dapat membantu menggagalkan aktivitas berbahaya seperti serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS), injeksi SQL, dan upaya phishing.

Area utama untuk dipantau

Organisasi dapat mengonfigurasi layanan dan alat pemantauan situs web untuk mengambil cakupan yang luas atau sempit, melacak kinerja di seluruh situs web. Mereka juga dapat berfokus pada area tertentu atau faktor eksternal seperti server dan protokol.

Server dan Protokol Kontrol Transmisi/Protokol Internet (TCP/IP)

TCP/IP adalah rangkaian protokol komunikasi yang memungkinkan komunikasi antara server, dan server dan klien, di internet. Pemantauan server dapat membantu mengidentifikasi apakah konfigurasi server menyebabkan masalah, atau jika ada masalah komunikasi antara server dan perangkat lain.

Halaman web individual

Tidak semua masalah kinerja situs web terjadi di seluruh sistem. Organisasi harus dapat melacak kinerja di tingkat halaman untuk mengidentifikasi masalah seperti kode yang salah. Mereka juga harus memantau berbagai faktor seperti plug-in dan add-on berlebihan yang memperlambat kinerja, atau skrip khusus halaman yang bertentangan dengan skrip global.

Keranjang belanja

Organisasi yang menjual langsung ke konsumen secara online kemungkinan besar memiliki keranjang belanja di situs web mereka di mana pengguna memasukkan informasi pembayaran mereka dan menyelesaikan pesanan untuk suatu produk atau layanan. Penting bagi organisasi untuk memantau halaman keranjang belanja karena masalah check-out dapat berdampak negatif pada penjualan dan pendapatan.

Selain itu, masalah keamanan check-out dapat menciptakan masalah besar bagi organisasi dan konsumen. Pelaku kejahatan sering kali menargetkan layanan pemrosesan keuangan situs web untuk mencuri nomor kartu kredit dan informasi lainnya.

Sertifikat SSL

Sertifikat SSL mengautentikasi identitas situs web dengan menggunakan protokol keamanan yang disebut Secure Sockets Layer (sering disebut sebagai TLS, atau Transport Layer Security). Protokol ini membuat tautan terenkripsi antara server web dan browser web, memastikan komunikasi yang aman. Sertifikat SSL mengonfirmasi bahwa klien berkomunikasi dengan server yang diautentikasi untuk domain, yang membantu mencegah serangan spoofing. Sertifikat SSL juga memungkinkan bisnis untuk menggunakan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), bentuk HTTP yang lebih aman.

Semua sertifikat SSL memiliki tanggal kedaluwarsa, dan organisasi harus memberi otorisasi ulang untuk memperpanjang tanggal tersebut. Jika sertifikat SSL kedaluwarsa, pengunjung mungkin tidak dapat mengakses situs web atau mungkin menerima pemberitahuan yang memberi tahu mereka bahwa koneksi tidak aman. Kedua hasil tersebut memiliki efek negatif pada lalu lintas situs web.

Sistem Nama Domain (DNS)

DNS memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dengan menggunakan nama domain yang dapat dibaca manusia alih-alih alamat IP numerik yang kompleks. DNS yang dikonfigurasi dengan benar dan aman memainkan peran penting dalam kinerja situs web dan memastikan bahwa pengguna dapat dengan cepat mencapai situs web yang mereka cari.

Pemantauan transaksi

Alat pemantauan transaksi membantu organisasi memahami bagaimana kinerja berbagai fitur canggih situs webnya dari sudut pandang pengguna. Contoh transaksi termasuk pengiriman formulir, transaksi e-commerce, dan autentikasi pengguna. Pemantauan transaksi melibatkan pemantauan waktu respons, melacak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu tindakan terjadi, dan pelacakan transaksi, yang memastikan transaksi terjadi seperti yang diharapkan.

Metrik pemantauan situs web

Pemantauan kinerja web menghasilkan beberapa metrik yang digunakan organisasi untuk mengukur kinerja situs web dan mengoptimalkan kehadiran online mereka. Gangguan pada layanan situs web normal dapat terkait dengan insiden, yang merupakan masalah yang berdiri sendiri dan biasanya memiliki solusi sederhana, atau masalah, yang sering kali terkait dengan insiden berulang.

Dalam kedua kasus tersebut, organisasi membutuhkan informasi yang tepat dan alat yang tepat untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Dengan informasi ini, tim DevOps dapat menemukan solusi untuk masalah dan cara untuk mencegahnya di masa depan.

Waktu aktif

Waktu aktif situs web mencerminkan persentase waktu situs web tersedia untuk pengguna. Pemantauan waktu aktif adalah komponen penting dari setiap pendekatan pemantauan situs web. Jika situs web lumpuh, organisasi dapat menginformasikan pengunjung dengan halaman status yang menjelaskan pemadaman dan memberikan perkiraan waktu penyelesaian. Mereka juga dapat menawarkan cara alternatif untuk mempelajari lebih lanjut tentang organisasi dan produk atau layanannya. Namun, mempertahankan waktu aktif maksimum lebih disukai daripada strategi komunikasi yang paling jelas sekalipun.

Kecepatan halaman

Metrik ini digunakan untuk melacak seberapa cepat halaman dimuat. Kecepatan halaman yang buruk dapat memengaruhi penempatan di hasil pencarian, sehingga menyulitkan pengguna untuk menemukan situs web organisasi. Organisasi dapat mengatur peringatan ambang batas yang mengindikasikan ketika kecepatan halaman melambat hingga memengaruhi pengalaman pengguna. Kecepatan halaman adalah istilah umum untuk beberapa faktor penentu utama yang berkontribusi terhadap kinerja halaman web:

  • Waktu ke byte pertama (TTFB): TTFB adalah durasi waktu antara permintaan browser dan saat browser menerima informasi pertama dari server yang merespons.

  • Waktu muat halaman: Waktu muat melacak waktu respons halaman web, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat diakses oleh pengguna. Ada banyak alasan berbeda mengapa pengguna mungkin mengalami waktu muat yang lambat. Beberapa masalah terjadi sisi pengguna: halaman mungkin dimuat lambat karena konektivitas internet yang buruk atau masalah perangkat keras pengguna. Tetapi masalah server, konfigurasi, atau keamanan juga dapat menyebabkan pemuatan halaman yang lambat. Sebuah organisasi yang mengalami kesulitan dengan waktu muat mungkin kehilangan pelanggan pada pesaing yang mampu memberikan pengalaman web yang cepat (dan konsisten).

  • Largest contentful paint (LCP): Metrik ini mengidentifikasi berapa lama waktu yang diperlukan untuk memuat konten utama pada halaman, seperti gambar atau file teks terbesar.

Tingkat Kesalahan

Tingkat kesalahan adalah jumlah kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah permintaan yang dibuat ke situs web. Metrik ini melacak beberapa masalah seperti kesalahan 404 (halaman web tidak ditemukan) dan kesalahan 500 (kesalahan server internal).

Penggunaan bandwidth

Ini melacak berapa banyak transfer data antara server organisasi dan perangkat pengguna per detik. Bandwidth yang terlalu kecil menyebabkan perlambatan kinerja yang nyata, sementara membayar bandwidth yang terlalu besar berkontribusi pada biaya yang tidak perlu. Pengukuran penggunaan bandwidth yang akurat membantu organisasi menemukan keseimbangan yang tepat.

Manfaat pemantauan situs web

Organisasi yang memprioritaskan pemantauan situs web dan memberlakukan rencana komprehensif untuk meningkatkan kinerja situs web mereka dapat memperoleh manfaat dalam beberapa cara, termasuk:

Pengurangan waktu henti

Tim TI dan layanan web yang mendapatkan peringatan otomatis dan instan saat masalah situs web memengaruhi keseluruhan layanan akan lebih siap untuk meminimalkan waktu henti. Meminimalkan waktu henti memiliki dampak positif pada kepuasan pelanggan dan membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi perjanjian tingkat layanan (SLA).
Peningkatan keamanan dan integritas data

Serangan siber sedang meningkat dan menjaga keamanan situs web memerlukan kewaspadaan terus-menerus. Langkah-langkah pencegahan ancaman yang ditingkatkan sangat penting mengingat banyaknya organisasi yang mengambil informasi pembayaran dari pelanggan secara online, sebuah pertukaran yang menciptakan beberapa bentuk data yang dapat menguntungkan bagi para penjahat. Masalah keamanan dan integritas data dapat memiliki dampak finansial dan reputasi yang sangat besar; melindungi data pelanggan harus menjadi prioritas utama bagi organisasi.
Hasil mesin pencari yang ditingkatkan

Mempertahankan waktu muat dan kecepatan situs web yang optimal, serta meminimalkan latensi dan masalah kinerja lainnya membantu situs web mendapatkan peringkat tinggi dalam hasil pencarian, sehingga meningkatkan lalu lintas ke situs web.
Tingkat konversi lebih baik

Organisasi yang memantau situs web mereka lebih mungkin untuk mengatasi halaman yang lambat dimuat, masalah layanan, dan masalah check-out yang dapat menurunkan tingkat konversi. Dengan menangani masalah secara proaktif (atau mengantisipasi dan mencegahnya sama sekali), sebuah organisasi dapat meningkatkan tingkat konversinya.
Pengoptimalan kinerja 

Pemantauan situs web memberikan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan serta mengatasi masalah kinerja dan insiden sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Teknologi ini membantu mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan interaksi pengguna dengan situs web.
