Apa yang dimaksud dengan data keberlanjutan?

Konsep keberlanjutan dipopulerkan secara luas oleh Komisi Brundtland, sebuah subdivisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berusaha menyatukan negara-negara melalui upaya mencapai keberlanjutan. Pada tahun 1987, Komisi menerbitkan "Our Common Future, From One Earth to One World," sebuah laporan yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."1

Di tengah mulai sadarnya masyarakat akan keberlanjutan, perusahaan merasakan tekanan untuk mengurangi dampak buruk lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh operasi mereka. Maka, versi awal data keberlanjutan terbentuk saat organisasi mengukur dampaknya pada tiga pilar keberlanjutan—lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada tahun 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menciptakan Sustainable Development Goals (SDGs, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang menguraikan 17 target keberlanjutan. SDGs menetapkan agenda global untuk pembangunan berkelanjutan dengan harapan mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030. Mereka juga memberikan target yang jelas bagi perusahaan untuk mengukur inisiatif keberlanjutan mereka sendiri, sehingga data keberlanjutan tidak lagi menjadi sebuah kemewahan dan lebih merupakan sebuah keharusan.