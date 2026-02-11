STP dapat mencakup salah satu atau semua dari beberapa tahapan otomatis, termasuk inisiasi, validasi, pengayaan, routing, pemenuhan, dan penyelesaian. Namun, STP bukanlah proposal dengan persentase mutlak; STP sering dibahas dalam hal tingkat STP, atau persentase proses yang otomatis. Penerapan metodologi STP dapat mengurangi waktu pemrosesan, yang pada gilirannya dapat merampingkan tugas operasional, memungkinkan skalabilitas yang lebih besar, dan menghasilkan jejak dokumentasi yang jelas dan dapat diaudit.

STP sangat umum dalam layanan keuangan, terutama dalam perdagangan sekuritas, pembayaran, dan operasi perbankan. Dalam perdagangan sekuritas, misalnya, jutaan perdagangan setiap hari dianalisis, disetujui, dan dieksekusi tanpa keterlibatan manusia.