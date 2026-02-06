Mendorong kejelasan melalui proses order-to-cash terpadu

Kumpulan gambar yang menunjukkan cara mendorong kejelasan melalui urutan terpadu ke proses kasus.

Di mana keuangan kehilangan waktu

Tim keuangan kehilangan waktu berjam-jam setiap minggu untuk pekerjaan manual, sistem yang terputus, dan pengerjaan ulang di seluruh siklus order-to-cash (O2C). Inefisiensi tersembunyi ini memperlambat arus kas, meningkatkan perselisihan dan mengikis kepercayaan pada data keuangan.
≤ 40%

waktu keuangan dihabiskan untuk rekonsiliasi manual1

 26%

pendapatan tahunan global yang hilang karena kebocoran2

 ~40%

CFO yang disurvei tidak sepenuhnya mempercayai data keuangan mereka3

 61%

dari CEO yang disurvei mengatakan bahwa organisasi mereka secara aktif mengadopsi agen AI4

Seperti apa siklus O2C terpadu

Dua siluet rekan kerja berdiskusi yang berdiri di depan papan tulis digital yang ditutupi dengan detail proyek

Dari kekacauan menuju kepercayaan diri

Ketika sistem keuangan disatukan melalui Integrasi otomatis, tim mendapatkan tampilan pesanan, penagihan, dan pembayaran yang konsisten dan andal di seluruh sistem. Hasilnya adalah arus kas yang dapat diprediksi, penutupan lebih cepat dan kejutan yang lebih sedikit.

3 cara konektivitas dan otomatisasi mengubah siklus O2C

Satukan data ERP, CRM, penagihan, dan perbankan menjadi satu aliran tepercaya. Dapatkan insight real-time tentang piutang, sengketa, dan dependensi kepatuhan.

Gambar statis yang mewakili infrastruktur TI dengan pemindai yang mengidentifikasi isu bermasalah di seluruh tumpukan aplikasi.

Otomatiskan rekonsiliasi, validasi, dan serah terima untuk menghilangkan pekerjaan manual dan mempercepat realisasi uang tunai.

Gambar statis dari tiga cakram mirip mesin yang saling terkait pada sebuah blok dengan sakelar yang mewakili pemantauan dan manajemen terpadu dan otomatis.

Deteksi masalah lebih awal, kurangi sengketa, dan lindungi margin dengan alur kerja penagihan, faktur, dan penagihan yang terhubung.

Gambar statis menunjukkan beragam koleksi aset terorganisir, masing-masing mewakili bagian dari siklus hidup manajemen teknologi otomatis.
Satukan beban kerja keuangan Anda

Hubungkan dan otomatiskan sistem yang mendukung siklus O2C Anda dengan platform IBM webMethods Hybrid Integration. Berdayakan tim keuangan Anda dengan alur kerja yang lebih cepat, tata kelola yang lebih kuat, dan visibilitas yang lebih jelas. Sekarang, selami lebih dalam bagaimana transformasi ini bekerja dengan menjelajahi buku pedoman lengkapnya.

