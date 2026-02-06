Tim keuangan kehilangan waktu berjam-jam setiap minggu untuk pekerjaan manual, sistem yang terputus, dan pengerjaan ulang di seluruh siklus order-to-cash (O2C). Inefisiensi tersembunyi ini memperlambat arus kas, meningkatkan perselisihan dan mengikis kepercayaan pada data keuangan.
waktu keuangan dihabiskan untuk rekonsiliasi manual1
pendapatan tahunan global yang hilang karena kebocoran2
CFO yang disurvei tidak sepenuhnya mempercayai data keuangan mereka3
dari CEO yang disurvei mengatakan bahwa organisasi mereka secara aktif mengadopsi agen AI4
Ketika sistem keuangan disatukan melalui Integrasi otomatis, tim mendapatkan tampilan pesanan, penagihan, dan pembayaran yang konsisten dan andal di seluruh sistem. Hasilnya adalah arus kas yang dapat diprediksi, penutupan lebih cepat dan kejutan yang lebih sedikit.
Satukan data ERP, CRM, penagihan, dan perbankan menjadi satu aliran tepercaya. Dapatkan insight real-time tentang piutang, sengketa, dan dependensi kepatuhan.
Otomatiskan rekonsiliasi, validasi, dan serah terima untuk menghilangkan pekerjaan manual dan mempercepat realisasi uang tunai.
Deteksi masalah lebih awal, kurangi sengketa, dan lindungi margin dengan alur kerja penagihan, faktur, dan penagihan yang terhubung.
Hubungkan dan otomatiskan sistem yang mendukung siklus O2C Anda dengan platform IBM webMethods Hybrid Integration. Berdayakan tim keuangan Anda dengan alur kerja yang lebih cepat, tata kelola yang lebih kuat, dan visibilitas yang lebih jelas. Sekarang, selami lebih dalam bagaimana transformasi ini bekerja dengan menjelajahi buku pedoman lengkapnya.
