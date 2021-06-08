Otomatisasi proses robotik (RPA) — yaitu penggunaan bot perangkat lunak untuk menangani tugas rutin setingkat keystroke — menjadi semakin penting dalam industri asuransi. Faktanya, riset Novarica menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan asuransi telah menerapkan RPA, dibandingkan dengan kurang dari seperempat pada tahun 2018. [1]

Dari penjaminan dan orientasi hingga layanan pemegang polis dan pemrosesan klaim, RPA mengubah operasional perusahaan asuransi. Dengan menghilangkan tugas manual yang memakan waktu, perusahaan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Berikut pandangan lebih dekat pada kasus bisnis RPA.