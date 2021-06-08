Otomatisasi proses robotik (RPA) — yaitu penggunaan bot perangkat lunak untuk menangani tugas rutin setingkat keystroke — menjadi semakin penting dalam industri asuransi. Faktanya, riset Novarica menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan asuransi telah menerapkan RPA, dibandingkan dengan kurang dari seperempat pada tahun 2018. [1]
Dari penjaminan dan orientasi hingga layanan pemegang polis dan pemrosesan klaim, RPA mengubah operasional perusahaan asuransi. Dengan menghilangkan tugas manual yang memakan waktu, perusahaan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Berikut pandangan lebih dekat pada kasus bisnis RPA.
Dalam asuransi, RPA mengacu pada penggunaan perangkat lunak low-code berbasis aturan “bot” untuk menangani tugas-tugas berulang pekerja manusia, seperti mengumpulkan informasi pelanggan, mengekstraksi data dalam klaim, melakukan pemeriksaan latar belakang dan sebagainya. RPA adalah bagian dari tren hiperotomasi yang lebih luas, memungkinkan organisasi membuat proses menjadi lebih kompetitif.
RPA merampingkan proses bisnis sehari-hari yang menguras waktu, energi, dan moral pekerja. Dengan menerapkan bot RPA di berbagai sistem, perusahaan asuransi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi, sehingga sumber daya manusia dapat fokus pada tugas yang lebih strategis. Studi kasus menunjukkan peningkatan ROI hingga 200% pada tahun pertama penerapan RPA dalam layanan keuangan.
Perusahaan asuransi mengandalkan kombinasi aplikasi lama dan sistem. RPA dapat membantu menghubungkan sistem yang berbeda ini — dengan pengodean minimal — sehingga perusahaan asuransi dapat beroperasi lebih cepat, menurunkan biaya tenaga kerja, dan menjelajahi area inovasi baru. Bahkan, Gartner memperkirakan bahwa pada tahun 2025, 70% aplikasi baru yang dikembangkan perusahaan akan menggunakan teknologi low-code atau no-code. [2]
RPA menjembatani kesenjangan antara sistem asuransi lama dengan cara yang meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Secara khusus, platform RPA dapat memproses tindakan hingga tingkat mouse dan keyboard, sekaligus berintegrasi dengan sistem pada tingkat yang lebih rendah melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API). Organisasi dapat menggunakan konektor API saat membangun alur kerja RPA untuk otomatisasi menyeluruh.
Sempurna untuk tenaga kerja terdistribusi, solusi RPA dapat melakukan hal berikut:
Dengan RPA, perusahaan asuransi dapat meningkatkan proses back-office dan layanan yang berhadapan dengan pelanggan, sekaligus mengubah lingkungan kerja. Karyawan pun tidak lagi harus terjebak dalam entri data yang monoton.
Beberapa manfaat utama menggunakan RPA untuk operasi asuransi meliputi:
RPA sudah membantu perusahaan asuransi meningkatkan berbagai tugas pemrosesan data:
IBM® sedang membangun rangkaian kemampuan otomatisasi yang didukung AI yang paling komprehensif di industri. Dengan IBM® Robotic Process Automation, perusahaan asuransi seperti Lojacorr Network dapat mengotomatiskan lebih banyak proses bisnis dan TI dalam skala besar dengan kemudahan dan kecepatan RPA tradisional. Robot perangkat lunak, atau bot, dapat bertindak berdasarkan insight AI untuk menyelesaikan tugas tanpa jeda dan mempercepat transformasi digital.
Dapatkan IBM® Robotic Process Automation sebagai bagian dari IBM® Cloud Pak for Business Automation. Untuk mempelajari lebih lanjut, jelajahi “RPA: Panduan Pembeli Tanpa Hype“ dan daftar untuk uji coba IBM® Robotic Process Automation tanpa biaya.
Pelajari cara IBM Robotic Process Automation dapat menguntungkan organisasi Anda dengan manfaat senilai $992.000 dan ROI 124%.
Temukan peran RPA dalam otomatisasi proses TI, mulai dari meningkatkan transformasi digital hingga mendorong inisiatif otomatisasi yang berfokus pada bisnis.
IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office yang berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.
