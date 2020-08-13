Pemantauan prediktif adalah konsep yang mengubah permainan di hampir setiap industri. Kemampuan untuk memprediksi secara akurat sangat berharga—bagi banyak orang—sehingga seluruh bisnis dibangun untuk membantu industri lain, terutama industri manufaktur, dengan segala hal mulai dari pemantauan aset jarak jauh, pemeliharaan prediktif, hingga manajemen aset. Namun apa yang dapat diprediksi? Bagaimana cara kerjanya dalam infrastruktur yang ada? Dan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya?
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Pemantauan prediktif untuk manufaktur industri memberikan perbedaan dari tujuan lain yang dicari—yang akan kami segera bahas—pemeliharaan prediktif. Dalam yang pertama, menggunakan pemantauan aset jarak jauh, sistem memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengamati perilaku titik data dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sesuatu perlu dilakukan dan apa tugas itu - bukan kapan melakukan tugas yang ditentukan.
Pemantauan prediktif menggunakan AI untuk memperhatikan apa yang seharusnya tidak mungkin dilihat. Hal ini tidak menunjukkan korelasi apa pun atau memberikan wawasan apa pun. Pengguna hanya diberi peringatan tentang perubahan perilaku dan menggunakan pengetahuan mereka tentang proses serta keterampilan mereka sendiri untuk menentukan tindakan apa, jika ada, yang diperlukan. Perbedaan yang sangat penting adalah, bahwa pengguna yang menentukan tindakannya.
Berbeda dengan pemantauan prediktif, pemeliharaan prediktif adalah pendekatan yang menggunakan data spesifik dan algoritme tertentu untuk menentukan waktu terbaik untuk melakukan pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk melakukan pemeliharaan ketika diperlukan, tidak hanya pada interval waktu yang teratur.
Bayangkan hal itu dalam konteks mengganti oli mobil Anda. Beberapa produsen menyarankan agar Anda mengganti oli di mobil Anda setiap 3.000 mil karena itu mudah dipahami dan mudah diukur. Berdasarkan kebiasaan mengemudi, itu bisa berarti setiap tiga bulan hingga setiap tahun. Namun, itu mungkin tidak cukup memperhitungkan kondisi mengemudi yang dapat memengaruhi kualitas oli. Beberapa orang memilih untuk mengganti oli mereka setiap beberapa bulan daripada menggunakan mil sebagai indikator. Sekali lagi, berdasarkan kebiasaan mengemudi dan kondisi mengemudi, itu bisa terlalu sering atau tidak cukup.
Dengan berpegang pada analogi mobil kami, metode pemeliharaan prediktif akan melacak informasi tentang kondisi mesin mobil, kebiasaan driver, dan kondisi mengemudi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan waktu terbaik untuk mengganti oli kendaraan. Manfaatnya adalah pengemudi menghabiskan cukup uang untuk mencapai pemeliharaan yang optimal.
Dalam manufaktur, algoritme pemeliharaan prediktif memanfaatkan kinerja historis, bersama dengan faktor-faktor yang terus diperbarui seperti usia dan frekuensi pemeliharaan. Aplikasi menghubungkan semua informasi untuk mendorong kontrol yang lebih baik dari proses pemeliharaan, daripada hanya mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Namun, ada pro dan kontra untuk pendekatan ini. Secara umum, hal ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya, dan aset yang lebih andal.
Dalam hal keandalan pabrik, pemantauan aset jarak jauh dan kemampuan manajemen aset sangat penting karena peralatan menua, proses berubah, teknologi berubah, orang pindah, dan mesin terus bergerak. Akibatnya, hal-hal menjadi gagal.
Itu membawa kita kembali ke pemantauan prediktif yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang akan terjadi sekaligus memanfaatkan keterampilan pakar. Meskipun pendekatan ini membutuhkan perantara manusia, luasnya dan kedalaman visibilitas melalui AI menghasilkan sejumlah besar insight. Memprediksi dengan model AI adalah hal yang berharga, setelah Anda melatih model dan memperhitungkan setiap variabel yang mungkin. Sampai saat itu, manusia yang menggunakan insight tingkat AI dapat melihat hal-hal datang dengan cara yang lebih benar-benar prediktif.
Meskipun suatu peristiwa terjadi dengan cepat, atau tiba-tiba, alat pemantauan dan sumber daya memungkinkan tim dukungan untuk mengisolasi akar masalah lebih cepat daripada yang mereka lakukan dengan pendekatan lain. Bahkan jika pemantauan prediktif tidak mencegah insiden waktu henti, pendekatan ini mempercepat kembali ke waktu aktif. Ketika satu jam waktu henti dapat menelan biaya lebih dari $100.000, mampu merespons dan menyelesaikan insiden lebih cepat dapat secara dramatis memangkas biaya.
Dengan memanfaatkan kemampuan AI, produsen dapat memanfaatkan pemantauan aset jarak jauh secara massal meskipun platform tersebut tidak memahami semua titik set yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis manusia terhadap insight berbasis AI membuatnya berharga dan penting untuk membantu AI mempelajari kapan, apa, mengapa, dan bagaimana. Pemantauan prediktif memiliki potensi luar biasa untuk menyuguhkan hasil keandalan produksi dengan cara yang berbeda dari teknologi SCADA saat ini atau solusi perangkat lunak intensif implementasi lainnya.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM Maximo untuk mengelola asetnya.
Tingkatkan waktu aktif, lejitkan produktivitas, tekan biaya pemeliharaan, dan bangun operasi yang lebih tangguh dengan solusi manajemen aset terpadu IBM.
Ketahui bagaimana Sund & Bælt menggunakan perangkat lunak Maximo IBM untuk memantau dan mengelola infrastruktur pentingnya.
Pelajari bagaimana VPI terus maju di jalur menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.
Maksimalkan hasil pemeliharaan aset Anda dengan memanfaatkan kekuatan dari AI generatif melalui pengambilan keputusan berbasis insight.
Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.
Ubah operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.