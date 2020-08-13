Berbeda dengan pemantauan prediktif, pemeliharaan prediktif adalah pendekatan yang menggunakan data spesifik dan algoritme tertentu untuk menentukan waktu terbaik untuk melakukan pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk melakukan pemeliharaan ketika diperlukan, tidak hanya pada interval waktu yang teratur.

Bayangkan hal itu dalam konteks mengganti oli mobil Anda. Beberapa produsen menyarankan agar Anda mengganti oli di mobil Anda setiap 3.000 mil karena itu mudah dipahami dan mudah diukur. Berdasarkan kebiasaan mengemudi, itu bisa berarti setiap tiga bulan hingga setiap tahun. Namun, itu mungkin tidak cukup memperhitungkan kondisi mengemudi yang dapat memengaruhi kualitas oli. Beberapa orang memilih untuk mengganti oli mereka setiap beberapa bulan daripada menggunakan mil sebagai indikator. Sekali lagi, berdasarkan kebiasaan mengemudi dan kondisi mengemudi, itu bisa terlalu sering atau tidak cukup.

Dengan berpegang pada analogi mobil kami, metode pemeliharaan prediktif akan melacak informasi tentang kondisi mesin mobil, kebiasaan driver, dan kondisi mengemudi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan waktu terbaik untuk mengganti oli kendaraan. Manfaatnya adalah pengemudi menghabiskan cukup uang untuk mencapai pemeliharaan yang optimal.

Dalam manufaktur, algoritme pemeliharaan prediktif memanfaatkan kinerja historis, bersama dengan faktor-faktor yang terus diperbarui seperti usia dan frekuensi pemeliharaan. Aplikasi menghubungkan semua informasi untuk mendorong kontrol yang lebih baik dari proses pemeliharaan, daripada hanya mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Namun, ada pro dan kontra untuk pendekatan ini. Secara umum, hal ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya, dan aset yang lebih andal.