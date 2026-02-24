Apa itu OpenAPI?

File OpenAPI, juga dikenal sebagai dokumen OpenAPI atau spesifikasi OpenAPI, memungkinkan pengembang untuk menggambarkan API. Spesifikasi ini juga menjelaskan cara menggunakan API ini, termasuk titik akhir yang tersedia, parameter operasi, metode autentikasi, dan informasi lainnya. Spesifikasi ini ditulis dalam YAML atau JSON, dan skema JSON digunakan untuk menggambarkan format data dalam API.

OpenAPI berfungsi sebagai dokumentasi dan sebagai kontrak (dalam semangat, menjelaskan apa yang harus dilakukan API—tidak mengikat secara hukum) antara konsumen dan produsen API. Ini pada dasarnya berfungsi sebagai “satu sumber kebenaran” yang memberikan instruksi dalam format standar.

Standardisasi ini menyederhanakan konsumsi dan integrasi API. Hal ini memungkinkan manusia dan komputer untuk memahami fungsi dan struktur API tertentu tanpa akses ke kode sumber atau perlu memahami cara kerja internal API. Ini juga memungkinkan pengembang bekerja dengan API, terlepas dari bahasa apa yang ditulis.

OpenAPI mengotomatiskan dokumentasi interaktif dan terkini, menghilangkan beberapa pekerjaan dokumentasi berulang dan membantu memastikan bahwa dokumentasi tetap terkini. OpenAPI juga memungkinkan pembuatan kode untuk SDK klien dan pembuatan kode boilerplate lainnya secara otomatis dari spesifikasi, mengurangi kesalahan manusia dan lebih meminimalkan beban kerja pengembang.

Alat yang menggunakan spesifikasi OpenAPI, termasuk SwaggerUI, dapat merender spesifikasi API dalam antarmuka interaktif. Antarmuka ini tidak hanya membantu memvisualisasikan spesifikasi, tetapi juga memungkinkan panggilan API nyata, langsung dari browser atau layanan web, untuk tujuan pengujian dan validasi.

Dengan menstandardisasi bagaimana REST API dijelaskan, OpenAPI membantu meningkatkan interoperabilitas dan perkakas, serta mendukung operasi di seluruh siklus hidup API. Spesifikasi yang kuat dan terpelihara dengan baik dapat menjadi alat dasar untuk menerapkan strategi API yang komprehensif, mendukung integrasi, kolaborasi, pencegahan kesalahan, dan manajemen API yang lebih kuat.

Spesifikasi lengkap dapat ditemukan di GitHub.