Apa itu NFT?



Bagaimana bisnis dapat menyerap dampak disruptif dan mulai mengintegrasikan model bisnis baru ini ke dalam aliran peluang bisnis yang ada dan yang baru?

NFT telah menggemparkan dunia. Meremajakan gerakan blockchain yang dimulai oleh Bitcoin, diikuti oleh platform kontrak pintar Ethereum, NFT tampaknya menjadi perkembangan yang realistis dalam ledakan tokenisasi aset untuk semua hal yang kita hargai.

NFT adalah singkatan dari token yang tidak dapat dipertukarkan dan untuk memahami NFT kita perlu memahami konsep fungibility!