Apa itu NFT?

Bagaimana bisnis dapat menyerap dampak disruptif dan mulai mengintegrasikan model bisnis baru ini ke dalam aliran peluang bisnis yang ada dan yang baru?
NFT telah menggemparkan dunia. Meremajakan gerakan blockchain yang dimulai oleh Bitcoin, diikuti oleh platform kontrak pintar Ethereum, NFT tampaknya menjadi perkembangan yang realistis dalam ledakan tokenisasi aset untuk semua hal yang kita hargai.
NFT adalah singkatan dari token yang tidak dapat dipertukarkan dan untuk memahami NFT kita perlu memahami konsep fungibility!
Aset dianggap dapat dipertukarkan ketika dianggap saling dapat dipertukarkan dengan item identik lainnya. Misalnya, uang yang dapat diubah untuk bentuk dan modalitas lain atau tujuan lain. Di bidang kripto, sebagian besar aset asli seperti Bitcoin dan Ethereum melayani fungsi yang sama, selain tujuan intinya atau menyediakan utilitas, mereka juga merupakan token yang dapat dipertukarkan. Dengan definisi ini, token yang tidak dapat dipertukarkan, atau NFT, membalikkan definisi fungibility dan memberikan perspektif unik tentang hal-hal lain yang juga sama berharganya dengan uang dan dapat diukur dalam unit yang dapat dipertukarkan.
NFT memecahkan masalah keunikan dan jenis aset yang unik. Contohnya termasuk tidak hanya barang koleksi populer seperti seni digital, musik, dan koleksi digital lainnya — yang kita hargai dan apresiasi — tetapi juga dapat mencakup objek praktis lainnya seperti ID digital, catatan perawatan kesehatan, riwayat kredit, dan lainnya, yang unik, berharga bagi kami, dan melayani tujuan dalam jaringan digital yang didukung oleh blockchain.
Jadi, meskipun teknologi blockchain adalah teknologi yang mendasari yang menyediakan sistem transaksi dengan menerapkan buku besar digital dan memberlakukan aturan keterlibatan melalui kontrak pintar, teknologi blockchain juga memperluas prinsip seperti kekekalan, catatan transaksi, dan transparansi untuk memfasilitasi verifikasi dan pergerakan aset dengan sistem kepercayaan tertanam.
NFT juga merupakan jenis token dan kelas aset online — aset token lainnya dapat mencakup koin stabil, token keamanan, sekuritas token, dan lainnya. NFT unik karena dapat diperdagangkan (seni dan barang koleksi) atau digadaikan (catatan kesehatan atau riwayat digital) dan di sinilah yang menarik. Karena NFT juga merupakan hal yang bernilai dan masuk ke pasar, mereka membutuhkan token yang dapat diganti seperti koin utilitas atau koin stabil untuk derivasi nilai dalam istilah yang terukur. Pasar ini biasanya membutuhkan integrasi dengan rel perbankan atau rel yang disediakan kripto yang ada seperti pertukaran digital atau ekosistem DeFi untuk memfasilitasi perdagangan dan transfer.
Saya akan membahas masalah kompleks dari kebangkitan NFT yang singkat dan cepat, setelah peningkatan bertahap yang serupa dari keuangan terdesentralisasi (DeFi), menciptakan inovasi luar biasa dengan janji besar demokratisasi, model bisnis baru, dan pasar digital dengan akses global — semua didorong oleh premis dasar desentralisasi dan konstruksi dasar tokenisasi dan dompet. NFT dapat dicirikan sebagai token kriptografi unik yang unik dengan beberapa nilai intrinsik bagi pemegangnya (ID, catatan kesehatan) atau pasar (seni, koleksi).
NFT yang memiliki nilai intrinsik dan pada dasarnya merupakan token yang merupakan bukti validasi sederhana tentang keberadaan, keaslian, dan kepemilikan aset digital. Token yang sepadan dinilai berdasarkan berbagai basis, seperti jumlah total aktivitas ekonomi dalam jaringan (mata uang kripto), utilitas (kontrak pintar dan pemrosesan jaringan transaksi), nilai yang ditetapkan (seperti dalam koin stabil dan token keamanan), dan sebagainya. NFT mewakili entitas yang dapat ditransfer dan token yang tidak dapat dipindahtangankan yang kita hargai.
Kita mulai mewujudkan janji blockchain yang membayangkan digitalisasi, tokenisasi, dan pemerataan keuangan dengan memungkinkan jaringan yang mampu memindahkan nilai dengan mengurangi hambatan dan perantaraan. Pertanyaan yang perlu direnungkan sekarang adalah: bagaimana bisnis, individu, dan perusahaan memahami dampak transformatif dan disruptif dan mulai mengintegrasikan model bisnis baru ini ke dalam aliran peluang bisnis yang sudah ada dan yang baru?
IBM Blockchain Services dapat membantu mewujudkan ide-ide Anda. Jelajahi penggunaan blockchain dan aset digital dalam bisnis Anda.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
Mengoptimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.
Capai potensi penuh teknologi blockchain dengan konsultasi dan layanan IBM, yang dirancang untuk mempercepat transformasi bisnis Anda melalui solusi yang dapat diskalakan, aman, dan inovatif.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition menyediakan SLA dan dukungan perusahaan 24x7 untuk Hyperledger Fabric, standar de facto untuk platform blockchain perusahaan dari Linux Foundation.
Bangun rantai pasokan yang tangguh, transparan, dan tepercaya dengan IBM® Blockchain untuk mengubah operasi bisnis Anda, merampingkan proses, dan meningkatkan kepercayaan dengan solusi terdepan di industri.