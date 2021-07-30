Blockchain untuk bisnis dibangun di atas buku besar bersama yang tidak dapat diubah yang diizinkan untuk meningkatkan efisiensi di antara mitra tepercaya. Hal ini memungkinkan bisnis untuk bertransaksi lebih lancar dan efisien.
Blockchain untuk bisnis sangat berharga bagi entitas yang bertransaksi satu sama lain. Dengan teknologi buku besar terdistribusi, peserta yang memiliki izin dapat mengakses informasi yang sama pada waktu yang sama untuk meningkatkan efisiensi, membangun kepercayaan, dan menghilangkan gesekan. Blockchain juga memungkinkan sebuah solusi untuk berkembang dengan cepat, dan banyak solusi yang dapat diadaptasi untuk melakukan berbagai tugas di seluruh industri. Blockchain untuk bisnis memberikan manfaat ini berdasarkan empat atribut unik untuk teknologi:
Konsensus: Buku besar bersama diperbarui hanya setelah transaksi divalidasi oleh semua peserta yang terlibat.
Replikasi: Setelah sebuah blok, yaitu catatan dari sebuah peristiwa, disetujui, blok tersebut secara otomatis dibuat di seluruh buku besar untuk semua peserta di saluran tersebut. Setiap mitra jaringan melihat dan berbagi satu “realitas tepercaya” dari transaksi.
Permanen: Lebih banyak blok dapat ditambahkan, tetapi tidak dapat dihapus, sehingga ada catatan permanen untuk setiap transaksi, yang meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.
Keamanan: Hanya entitas yang berwenang yang diizinkan untuk membuat blok dan mengaksesnya. Hanya mitra tepercaya yang diberikan izin akses.
Di seluruh industri di seluruh dunia, blockchain membantu mengubah bisnis. Kepercayaan yang lebih besar menghasilkan efisiensi yang lebih besar dengan menghilangkan duplikasi upaya. Blockchain merevolusi rantai pasokan, distribusi makanan, layanan keuangan, pemerintahan, ritel, dan banyak lagi.
Kita adalah yang kita makan, dan kita semua memiliki pemikiran kedua tentang keamanan atau kesegaran makanan. Bagaimana jika kita dapat mengganti keraguan itu dengan visibilitas ke setiap langkah mulai dari pertanian sampai ke piring? Banyak perusahaan sekarang melakukan hal tersebut, berbagi dan dengan menggunakan data dari IBM Food Trust™, yang dibangun di atas IBM® Blockchain Platform.
Temukan bagaimana petani, pengolah, distributor, dan pengecer membuat makanan lebih aman, memperpanjang umur simpan, mengurangi limbah, dan membuka akses yang lebih baik ke informasi bersama dan aman yang berdampak pada kita semua.
Pikirkan semua yang telah Anda gunakan hari ini. Bagaimana bisa sampai ke sini? Rantai pasokan saat ini adalah jaringan hubungan, penjadwalan, sistem, dan data yang kompleks. Bahkan kesalahan terkecil dapat menyebabkan penundaan yang memiliki efek riak yang luar biasa.
Dengan mendigitalkan dan mengotomatiskan dokumen di seluruh rantai pasokan, IBM Blockchain membantu mengelola dokumen dengan lebih baik di seluruh organisasi dan perbatasan. Termasuk, pengirim, pelabuhan, layanan bea cukai, penyedia logistik, bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain, semuanya dalam waktu nyata dan dengan presisi mutlak.
Baik itu antara orang atau organisasi, hubungan berkembang ketika ada lebih banyak kepercayaan. Dari perhiasan hingga asuransi hingga makanan, IBM Blockchain dapat meningkatkan kepercayaan itu ke tingkat yang benar-benar baru. Dengan membantu pihak-pihak yang bertransaksi bersama memvalidasi dan membagikan catatan transaksi yang tidak dapat diubah pada buku besar pribadi yang terdistribusi.
Catatan kebenaran bersama ini mengarah pada segala hal, mulai dari lebih sedikit dokumen dan lebih sedikit perselisihan, hingga pelanggan yang lebih bahagia dan cara-cara yang benar-benar baru dalam berbisnis.
Pelajari bagaimana inovator di berbagai industri mengubah bisnis mereka melalui contoh penggunaan yang dibangun di atas IBM Blockchain Platform.
Rantai pasokan minyak dan gas adalah interaksi yang kompleks antara koordinasi dan persaingan. Tetapi cuaca ekstrem dan peristiwa tak terduga lainnya dapat mendatangkan malapetaka, dan seluruh rantai pasokan menderita. Blockchain Vertrax, dibangun di atas IBM Blockchain Platform dan dideploy di AWS untuk pengguna multicloud, membawa insight baru ke dalam peristiwa tersebut untuk respons yang lebih cepat.
Secara kolektif, usaha kecil dan menengah merupakan kekuatan ekonomi yang dinamis. Secara individu, mereka berjuang untuk mengamankan pembiayaan perdagangan yang mereka butuhkan untuk tumbuh karena bank mereka sudah terlalu kewalahan untuk melayani kebutuhan mereka. Dengan we.trade, bank-bank terkemuka di Eropa kini menggunakan efisiensi blockchain untuk mengurangi sebagian besar biaya dan risiko yang terkait dengan permintaan pembiayaan perdagangan UKM.
Ketika makanan berjalan melalui rantai pasokan, bagaimana orang bisa benar-benar yakin dengan kondisi pastinya? Dengan menggunakan blockchain, IoT, dan analitik kognitif. Salah satu contohnya adalah Golden State Foods, CTO Guilda Javaheri dan timnya memberikan restoran cepat saji visibilitas yang tak tertandingi ke dalam perjalanan makanan kepada pelanggan, di setiap langkahnya.
Platform IBM Blockchain pemenang penghargaan menyediakan rangkaian perangkat lunak, layanan, alat, dan contoh kode blockchain terlengkap yang tersedia untuk Hyperledger Fabric. Ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk membuat, menguji, mengatur, dan mengelola jaringan blockchain yang berfungsi di berbagai lingkungan cloud.
Dengan lebih dari 500 interaksi klien, dan lebih dari 1.600 pakar teknis dan industri, cari tahu mengapa IBM Blockchain Services adalah penyedia layanan peringkat teratas sepanjang perjalanan blockchain Anda.
IBM Food Trust adalah satu-satunya jaringan dari jenisnya yang menghubungkan peserta di seluruh pasokan makanan melalui catatan data sistem makanan yang diotorisasi, permanen, dan dibagikan. Anda dapat meningkatkan keamanan pangan, mendapatkan efisiensi baru, dan berkontribusi pada keuntungan Anda.
TradeLens membantu mengawasi logistik kontainer di seluruh dunia, dengan lebih dari 150 eksportir, importir, perusahaan ekspedisi, dan otoritas bea cukai di seluruh dunia kini bekerja sama dalam platform rantai pasokan yang terbuka dan netral.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite adalah solusi pengoptimalan dan otomatisasi berbasis AI. Dirancang untuk organisasi yang berjuang untuk mengatasi gangguan rantai pasokan melalui transformasi tradisional, rangkaian produk ini memfasilitasi ketahanan dan keberlanjutan jaringan pasokan, meningkatkan ketangkasan, dan mempercepat time to value melalui insight yang dapat ditindaklanjuti, alur kerja yang lebih cerdas, dan otomatisasi yang cerdas.