Blockchain untuk bisnis sangat berharga bagi entitas yang bertransaksi satu sama lain. Dengan teknologi buku besar terdistribusi, peserta yang memiliki izin dapat mengakses informasi yang sama pada waktu yang sama untuk meningkatkan efisiensi, membangun kepercayaan, dan menghilangkan gesekan. Blockchain juga memungkinkan sebuah solusi untuk berkembang dengan cepat, dan banyak solusi yang dapat diadaptasi untuk melakukan berbagai tugas di seluruh industri. Blockchain untuk bisnis memberikan manfaat ini berdasarkan empat atribut unik untuk teknologi:

Konsensus: Buku besar bersama diperbarui hanya setelah transaksi divalidasi oleh semua peserta yang terlibat.

Replikasi: Setelah sebuah blok, yaitu catatan dari sebuah peristiwa, disetujui, blok tersebut secara otomatis dibuat di seluruh buku besar untuk semua peserta di saluran tersebut. Setiap mitra jaringan melihat dan berbagi satu “realitas tepercaya” dari transaksi.

Permanen: Lebih banyak blok dapat ditambahkan, tetapi tidak dapat dihapus, sehingga ada catatan permanen untuk setiap transaksi, yang meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Keamanan: Hanya entitas yang berwenang yang diizinkan untuk membuat blok dan mengaksesnya. Hanya mitra tepercaya yang diberikan izin akses.

Pelajari bagaimana blockchain dapat mengubah bisnis Anda

Para pemimpin bisnis melihat bagaimana blockchain dapat membantu membangun proses yang lebih efisien dan model keuangan baru. Panduan praktis ini mencakup contoh penggunaan dan insight khusus industri. Pratinjau tanpa biaya dan hemat 50% untuk unduhan lengkap atau edisi cetak.