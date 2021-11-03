MySQL dan MongoDB adalah dua layanan basis data yang paling diminati dan kompetitif untuk aplikasi web. Keduanya merupakan sistem manajemen basis data (DBMS) yang memungkinkan Anda mengekstraksi data dan membuat laporan dari sebuah situs atau aplikasi, tetapi keduanya dirancang dengan cara yang berbeda. MySQL adalah sistem berstruktur tabel lama, sedangkan MongoDB adalah sistem berbasis dokumen.
SQL adalah singkatan dari “Structured Query Language.” Dikembangkan pada tahun 1995, basis data MySQL telah menjadi struktur basis data default dan akibatnya diadopsi secara luas.
Selama lebih dari dua dekade, bahasa kueri terstruktur telah menjadi model desain andalan untuk mengembangkan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) sehingga dapat mempertahankan data dan penyimpanan data.
Bahasa ini dibuat dengan cara yang memungkinkan semua jenis data dimasukkan, dikategorikan, dicari, dan diambil dengan mudah. Dari big data hingga situs kecil seperti situs web untuk bisnis lokal, MySQL mendukung kueri data, penyimpanan, dan keamanan data sebagai desain basis data standar.
Kata “My” di “MySQL” bukanlah kata ganti, karena beberapa orang mungkin mengiranya demikian. Ini adalah nama singkat dari salah satu putri pengembang. Pengembang Swedia awalnya membuat basis data di mana-mana dan terus berdampak di ruang basis data. Namun, perusahaan Oracle memilikinya saat ini. Kompetitor juga telah beradaptasi dengan bahasa relasional, seperti yang terlihat di server MS SQL database dan PostgreSQL.
Didirikan pada tahun 2007, MongoDB Inc. adalah pendekatan baru pada desain basis data. MongoDB menciptakan cara untuk menyimpan jumlah data yang “luar biasa besar” yang diperlukan untuk contoh penggunaan yang dapat diskalakan, dan “Mongo” dalam namanya adalah kependekan dari humongous. Seiring dengan pertumbuhan layanan dan situs digital, jumlah data sangat besar yang diperlukan untuk menskalakan pertumbuhan ini menghadirkan kebutuhan akan manajemen dan fungsionalitas basis data yang lebih fleksibel. Desain MongoDB adalah sebagai respons terhadap kebutuhan akan kinerja basis data yang gesit dan kaya informasi. Sistem ini menyimpan data sebagai dokumen MongoDB yang merupakan fitur dasar desainnya.
MongoDB melayani e-commerce dan situs penyajian konten, misalnya, yang menikmati manfaat dari fleksibilitas dan skalabilitasnya. Bisnis menggunakan basis data MongoDB sebagai solusi kinerja tinggi untuk memperbarui data dengan lebih cepat dalam struktur dan informasi.
Untuk memahami perbedaan unik mereka, akan sangat membantu jika kita memahami kesamaannya dan kemudian melihat bagaimana skema basis data mereka berbeda.
Kedua sistem ini memiliki banyak kesamaan. Pada intinya, keduanya adalah sistem manajemen basis data (DBM) yang berfungsi sebagai jaringan informasi tingkat dasar untuk semua jenis situs atau ruang digital. Mereka menyimpan data pada sistem komputer atau jaringan sebagai bagian dari fondasi aplikasi web.
Dengan driver (atau antarmuka), MySQL dan MongoDB mendukung bahasa pemrograman berikut:
Aplikasi web memerlukan fondasi data sebagai layanan basis data agar berjalan dengan sukses. Baik MongoDB dan MySQL memungkinkan organisasi untuk mendistribusikan, memodifikasi, atau menerapkan, misalnya, aplikasi cloud native.
Selain itu, pengembang untuk kedua sistem ini pada awalnya menciptakannya sebagai basis data sumber terbuka, di mana kode bebas digunakan dan didistribusikan oleh siapa saja.
Singkatnya, keduanya pada dasarnya adalah opsi manajemen basis data sumber terbuka, tetapi di hanya itulah kesamaan keduanya. Perbedaan utamanya terletak pada cara bagaimana keduanya dirancang.
MongoDB adalah sistem manajemen basis data nonrelasional berbasis dokumen. Sistem ini juga disebut sistem berbasis objek. Sistem ini dirancang untuk menggantikan struktur MySQL sebagai cara yang lebih mudah untuk bekerja dengan data.
Di sisi lain, MySQL adalah sistem berbasis tabel (atau basis data relasional sumber terbuka). Desain berbasis tabel adalah struktur kueri data untuk pencarian dan dianggap sebagai SQL database. Selain itu, data dapat dicari dan diakses dalam kaitannya dengan titik atau kumpulan data lain.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manajemen data dan volume data, bisnis mulai menganggap MySQL sebagai arsitektur yang lebih kaku dan tidak fleksibel untuk memformat ulang struktur data. Sentimen ini sebagian besar disebabkan oleh desain berbasis tabel yang memungkinkan situs dan aplikasi untuk menerapkan serangkaian kueri penelusuran multivariat yang terbatas.
Salah jika berasumsi bahwa satu sistem melampaui sistem lainnya dalam hal kinerja dan responsivitas. Baik MongoDB dan MySQL bekerja dengan cepat dan keduanya adalah DBM yang dirancang dengan efektif.
MySQL dirancang dengan SQL dan didesain dengan struktur tabel B-tree, yang berarti bahwa interaksi logaritmik dalam struktur tersebut memungkinkan mesin server memindai dan mencari kumpulan data dengan cepat untuk mendapatkan data yang terkait.
MySQL memiliki dua komponen utama: Jenis mesin penyimpanan dan bahasa yang digunakan untuk bekerja dengan data. Penyimpanan adalah tempat data dibuat, diambil, dikirim, dan disimpan. Bahasa adalah cara mengaksesnya.
Dalam satu dekade terakhir, MySQL beroperasi sebagian besar dengan basis penyimpanan nontransaksional, yang berarti bahwa data ditetapkan dan terpisah dari data lain, sehingga lebih mudah untuk menemukan pembaruan. Saat ini, sistem ini menggunakan mesin penyimpanan transaksional, tetapi dapat digunakan dengan berbagai jenis format penyimpanan lainnya, seperti CSV (comma-separated-values) atau gzip (format mesin berbasis kompresi).
MySQL juga berbasis node, sehingga pencarian data dipercepat oleh struktur pohon, menciptakan pengalaman pencarian, indeks, dan kueri yang efisien. MySQL menggunakan struktur ini untuk menyimpan data di bidang, atau kumpulan data, yang bersifat relasional dengan data lain.
Sebagai contoh, direktori perusahaan dapat berupa bidang data informasi terpisah, dan bidang data dapat mencakup informasi departemen. Dalam istilah data, ini juga diidentifikasi sebagai pasangan nilai, atau “pasangan nilai kunci.” Kedua kumpulan data tersebut merujuk pada departemen sebagai atribut utama, dan elemen dalam bidang data mendefinisikan lebih lanjut departemen tersebut, seperti tujuan, karyawan, dan atribut terkait lainnya. Ketika disusun dalam basis data MySQL, data ini adalah data terkait.
Selain itu, Anda dapat menjalankan MySQL di hampir semua sistem operasi, dari Windows hingga Linux dan macOS — meskipun pada umumnya pengguna mencatat bahwa Linux optimal.
MongoDB dikenal sebagai basis data NoSQL, atau sistem nonrelasional. Ini didasarkan pada dokumen sebagai unit data untuk pencarian, sehingga menjadikannya sistem berbasis objek. Sistem ini ditulis dengan dan menggunakan bahasa JSON biner; sistem ini juga menggunakan bahasa kueri MongoDB, yang oleh banyak orang dianggap sebagai struktur universal, lebih ringan, atau lebih fleksibel untuk digunakan. Selain itu, MongoDB menggunakan BSON — dokumen seperti JSON yang dikodekan biner menjadi file yang biasanya lebih kecil. Banyak pengembang merasa ini lebih mudah untuk dimanipulasi yang mempercepat manajemen data.
Seperti MySQL, MongoDB mendukung berbagai jenis mesin penyimpanan. Namun strukturnya membedakan keduanya dan yang menjadi alasan banyak organisasi untuk memilih jenis sistem basis data ini. Sistem ini disusun dengan desain "skema" yang dinamis, yang merupakan cara penyusunan informasi yang membuatnya fleksibel dan cepat.
MongoDB adalah sistem yang sangat berguna untuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur sangat sederhana — konten tertulis adalah contohnya. Data tidak terstruktur lebih sulit untuk disimpan dan ditata. Konten yang kaya akan fitur media atau pengenalan wajah hanyalah beberapa jenis konten yang dikelola dengan lebih baik oleh MongoDB, karena jenis ini menjadi lebih umum dalam big data.
MySQL adalah sistem kelas perusahaan dan efektif di seluruh platform dan jaringan. Sistem ini adalah pemimpin dalam fungsi space dan terus membuat dan merilis opsi basis data yang sebanding, seperti perpaduan peningkatan kemampuan DBM NoSQL. Sistem ini juga dikenal kompatibel dengan lebih banyak sistem karena keberadaannya sejak lama di pasar dan mobilitas. Oleh karena itu, sistem ini juga dipandang sebagai solusi yang dapat diskalakan.
Berkat kumpulan API, server, alat dan opsi terprogram dan administratif, MySQL dianggap sangat mudah diakses (tautan berada di luar ibm.com) dan biasanya berjalan tanpa waktu henti.
Terakhir, sistem ini dibuat dengan autentikasi data serta keamanan secure socket layer (SSL). Lapisan keamanan membuat data sensitif lebih terlindungi selama transmisi.
Selain itu, fitur ini mudah diubah, yang memungkinkan pengguna untuk menghindari perombakan skala besar atau kalibrasi ulang untuk perubahan kebutuhan organisasi atau data.
Model data dokumen juga memberi bisnis pengalaman yang lebih canggih dalam menyimpan, mengakses, mengindekskan, dan menggabungkan semua jenis data, baik untuk model data ramah kode maupun data asli. Dengan demikian, pemetaan konversi tidak diperlukan untuk daya tahan yang lebih besar dan penskalaan yang lebih mudah.
MySQL sangat cocok untuk contoh penggunaan berikut:
MongoDB optimal untuk contoh penggunaan berikut:
