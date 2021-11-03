Salah jika berasumsi bahwa satu sistem melampaui sistem lainnya dalam hal kinerja dan responsivitas. Baik MongoDB dan MySQL bekerja dengan cepat dan keduanya adalah DBM yang dirancang dengan efektif.

MySQL adalah sistem lama

MySQL dirancang dengan SQL dan didesain dengan struktur tabel B-tree, yang berarti bahwa interaksi logaritmik dalam struktur tersebut memungkinkan mesin server memindai dan mencari kumpulan data dengan cepat untuk mendapatkan data yang terkait.



MySQL memiliki dua komponen utama: Jenis mesin penyimpanan dan bahasa yang digunakan untuk bekerja dengan data. Penyimpanan adalah tempat data dibuat, diambil, dikirim, dan disimpan. Bahasa adalah cara mengaksesnya.

Dalam satu dekade terakhir, MySQL beroperasi sebagian besar dengan basis penyimpanan nontransaksional, yang berarti bahwa data ditetapkan dan terpisah dari data lain, sehingga lebih mudah untuk menemukan pembaruan. Saat ini, sistem ini menggunakan mesin penyimpanan transaksional, tetapi dapat digunakan dengan berbagai jenis format penyimpanan lainnya, seperti CSV (comma-separated-values) atau gzip (format mesin berbasis kompresi).

MySQL juga berbasis node, sehingga pencarian data dipercepat oleh struktur pohon, menciptakan pengalaman pencarian, indeks, dan kueri yang efisien. MySQL menggunakan struktur ini untuk menyimpan data di bidang, atau kumpulan data, yang bersifat relasional dengan data lain.

Sebagai contoh, direktori perusahaan dapat berupa bidang data informasi terpisah, dan bidang data dapat mencakup informasi departemen. Dalam istilah data, ini juga diidentifikasi sebagai pasangan nilai, atau “pasangan nilai kunci.” Kedua kumpulan data tersebut merujuk pada departemen sebagai atribut utama, dan elemen dalam bidang data mendefinisikan lebih lanjut departemen tersebut, seperti tujuan, karyawan, dan atribut terkait lainnya. Ketika disusun dalam basis data MySQL, data ini adalah data terkait.

Selain itu, Anda dapat menjalankan MySQL di hampir semua sistem operasi, dari Windows hingga Linux dan macOS — meskipun pada umumnya pengguna mencatat bahwa Linux optimal.

MongoDB adalah sistem NoSQL

MongoDB dikenal sebagai basis data NoSQL, atau sistem nonrelasional. Ini didasarkan pada dokumen sebagai unit data untuk pencarian, sehingga menjadikannya sistem berbasis objek. Sistem ini ditulis dengan dan menggunakan bahasa JSON biner; sistem ini juga menggunakan bahasa kueri MongoDB, yang oleh banyak orang dianggap sebagai struktur universal, lebih ringan, atau lebih fleksibel untuk digunakan. Selain itu, MongoDB menggunakan BSON — dokumen seperti JSON yang dikodekan biner menjadi file yang biasanya lebih kecil. Banyak pengembang merasa ini lebih mudah untuk dimanipulasi yang mempercepat manajemen data.



Seperti MySQL, MongoDB mendukung berbagai jenis mesin penyimpanan. Namun strukturnya membedakan keduanya dan yang menjadi alasan banyak organisasi untuk memilih jenis sistem basis data ini. Sistem ini disusun dengan desain "skema" yang dinamis, yang merupakan cara penyusunan informasi yang membuatnya fleksibel dan cepat.

MongoDB adalah sistem yang sangat berguna untuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur sangat sederhana — konten tertulis adalah contohnya. Data tidak terstruktur lebih sulit untuk disimpan dan ditata. Konten yang kaya akan fitur media atau pengenalan wajah hanyalah beberapa jenis konten yang dikelola dengan lebih baik oleh MongoDB, karena jenis ini menjadi lebih umum dalam big data.