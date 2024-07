Produk unggulan

IBM Cloud Pak® for Data Generasi berikutnya dari IBM Cloud Pak for Data menyediakan data fabric untuk hasil AI yang lebih cepat dan tepercaya. Menghubungkan data yang tepat, pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dari mana pun data tersebut dibutuhkan. Gunakan satu pengalaman yang dikelola sepenuhnya di seluruh cloud hybrid untuk mencerna, mengeksplorasi, menyiapkan, mengelola, mengatur, dan menyajikan data berskala petabyte untuk AI yang siap pakai untuk bisnis. Jelajahi IBM Cloud Pak for Data