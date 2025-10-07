Dapat diubah versus tidak dapat diubah adalah prinsip yang mendorong pendekatan modern pada pengembangan perangkat lunak dan manajemen infrastruktur.

Perbedaannya dapat dibandingkan dengan menulis teks di papan tulis. Jika Anda dapat menambahkan kata, menghapus bagian, atau mengubah apa yang tertulis, itu seperti sumber daya yang dapat diubah. Tetapi, jika papan tulis disegel di bawah kaca saat Anda selesai dan Anda harus menggunakan papan tulis baru untuk menulis sesuatu yang lain, itu adalah sumber daya yang tidak dapat diubah.

Meskipun konsep ini berlaku secara luas di seluruh komputasi, ini paling sering ditemui dalam pemrograman. Dalam pemrograman, memahami jenis data mana yang dapat dimodifikasi secara langsung versus kapan salinan baru harus dibuat sangat penting untuk berbagai tugas umum. Tugas ini termasuk menulis algoritma, membangun antarmuka pemrograman aplikasi (API), dan merancang kelas dalam pemrograman berorientasi objek (OOP).

Pilihan untuk menggunakan objek yang dapat diubah atau tidak dapat diubah memengaruhi bagaimana data dikelola dalam memori, seberapa aman data tersebut dapat dibagikan atau diubah, dan apakah ada efek samping tidak diinginkan yang mungkin terjadi. Inilah alasan mengapa dapat diubah versus tidak dapat diubah adalah konsep dasar bagi programer pemula maupun berpengalaman.

Misalnya, dalam bahasa pemrograman Python, daftar dan kamus adalah jenis yang dapat diubah. Item dapat ditambahkan, dihapus, atau dimodifikasi dalam objek tersebut. Sebaliknya, objek seperti boolean (nilai benar atau salah) atau tuple—kumpulan yang diurutkan seperti (1,2,3)—adalah tipe yang tidak dapat diubah. Isinya tidak dapat diubah atau dikonversi tanpa membuat objek yang sama sekali baru.