MTTR vs MTBF: Apa bedanya?

Bisnis bergantung setiap hari pada berbagai sistem dan peralatan untuk menjaga operasi mereka berjalan dengan lancar. Tetapi semua sistem pasti membutuhkan pemeliharaan. Ini bisa berupa perangkat lunak tidak berwujud, seperti jaringan layanan TI yang telah mengumpulkan cukup banyak bug untuk merusak fitur penting, membuat pengembang berebut untuk perbaikan. Atau bisa jadi peralatan fisik, seperti mesin es krim di restoran cepat saji dengan o-ring yang rusak.

Akhirnya, semuanya rusak, dari sistem TI multisitus hingga bola lampu individu. Waktu henti yang tidak direncanakan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, dan tergantung pada insinyur dan teknisi pemeliharaan fasilitas untuk membuat rencana ke depan sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk memperbaiki kegagalan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu henti, mengurangi biaya yang terkait dengan hilangnya produktivitas, pendapatan, atau ketidakpuasan pelanggan.

Waktu henti dapat diminimalkan dalam banyak cara. Misalnya, bisnis dapat bertujuan untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki peralatan dengan memiliki suku cadang pengganti yang cukup dapat diakses oleh teknisi di tempat. Atau, mereka dapat mengamati proses perbaikan untuk menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perbaikan atau cara yang lebih cepat untuk memberi tahu teknisi. Lebih jauh lagi, mereka dapat melakukan investasi pada alat berkinerja lebih baik dengan rentang hidup yang lebih lama untuk mengurangi jumlah perbaikan yang diperlukan.

Tetapi untuk memahami bagaimana meningkatkan keandalan sistem dan komponen, pertama-tama kita harus dapat mengukur keandalannya. Mean time to repair (MTTR)—juga dikenal sebagai waktu rata-rata untuk pemulihan—dan rata-rata waktu antara kegagalan (MTBF) adalah dua metrik kegagalan yang biasa digunakan untuk mengukur keandalan sistem atau produk dalam bidang pemeliharaan fasilitas. Meskipun akronim ini terkait, mereka memiliki arti yang berbeda dan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda.

Pertama, mari kita ulas MTBF.