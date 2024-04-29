MTTR vs MTBF: Apa bedanya?

Bisnis bergantung setiap hari pada berbagai sistem dan peralatan untuk menjaga operasi mereka berjalan dengan lancar. Tetapi semua sistem pasti membutuhkan pemeliharaan. Ini bisa berupa perangkat lunak tidak berwujud, seperti jaringan layanan TI yang telah mengumpulkan cukup banyak bug untuk merusak fitur penting, membuat pengembang berebut untuk perbaikan. Atau bisa jadi peralatan fisik, seperti mesin es krim di restoran cepat saji dengan o-ring yang rusak.
Akhirnya, semuanya rusak, dari sistem TI multisitus hingga bola lampu individu. Waktu henti yang tidak direncanakan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, dan tergantung pada insinyur dan teknisi pemeliharaan fasilitas untuk membuat rencana ke depan sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk memperbaiki kegagalan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu henti, mengurangi biaya yang terkait dengan hilangnya produktivitas, pendapatan, atau ketidakpuasan pelanggan.
Waktu henti dapat diminimalkan dalam banyak cara. Misalnya, bisnis dapat bertujuan untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki peralatan dengan memiliki suku cadang pengganti yang cukup dapat diakses oleh teknisi di tempat. Atau, mereka dapat mengamati proses perbaikan untuk menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perbaikan atau cara yang lebih cepat untuk memberi tahu teknisi. Lebih jauh lagi, mereka dapat melakukan investasi pada alat berkinerja lebih baik dengan rentang hidup yang lebih lama untuk mengurangi jumlah perbaikan yang diperlukan.
Tetapi untuk memahami bagaimana meningkatkan keandalan sistem dan komponen, pertama-tama kita harus dapat mengukur keandalannya. Mean time to repair (MTTR)—juga dikenal sebagai waktu rata-rata untuk pemulihan—dan rata-rata waktu antara kegagalan (MTBF) adalah dua metrik kegagalan yang biasa digunakan untuk mengukur keandalan sistem atau produk dalam bidang pemeliharaan fasilitas. Meskipun akronim ini terkait, mereka memiliki arti yang berbeda dan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda.
Pertama, mari kita ulas MTBF.
MTBF adalah indikator kinerja utama (KPI) yang mewakili waktu rata-rata antara dua kegagalan berturut-turut dari suatu sistem atau produk. MTBF adalah ukuran keandalan, dan umumnya digunakan dalam konteks jaminan, perencanaan pemeliharaan dan pengembangan produk. Perhatikan bahwa MTBF, yang mengacu pada item yang dapat diperbaiki, tidak boleh disamakan dengan istilah yang terkait erat, mean time to failure (MTTF), yang mengacu pada aset yang tidak dapat diperbaiki dan perlu diganti daripada diperbaiki.
Perhitungan MTBF menggunakan rumus ini:
MTBF = Total waktu operasi/Jumlah kegagalan selama periode tertentu
Jadi, misalnya, jika suatu produk digunakan selama 1.000 jam dan gagal 3 kali selama periode itu, MTBF akan menjadi: 1000 jam/3 kegagalan= 333,3 jam
Ini berarti bahwa rata-rata, produk dapat diharapkan gagal setelah 333,3 jam penggunaan.
MTBF membantu memperkirakan umur operasional produk dan memudahkan produsen dalam merencanakan jadwal pemeliharaann atau penggantiannya. Namun, MTBF tidak memperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki suatu produk setelah mengalami kegagalan, padahal hal ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam beberapa aplikasi.
Di situlah MTTR masuk.
MTTR adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem atau produk setelah gagal. MTTR digunakan untuk mengukur keandalan sistem atau produk dari sudut pandang perbaikan. MTTR biasanya mencakup waktu yang diperlukan untuk memberi tahu tim pemeliharaan, memungkinkan peralatan menjadi dingin untuk diperbaiki, memperbaiki masalah, merakit kembali peralatan atau sistem yang relevan dan menguji sebelum memulai kembali produksi.
Tujuan MTTR adalah untuk meminimalkan waktu henti yang disebabkan oleh kegagalan dan mengurangi biaya yang terkait dengan perbaikan.
Berikut cara menghitung MTTR:
MTTR = Total waktu henti / Total jumlah kegagalan selama waktu tertentu
Sebagai contoh, jika dalam satu tahun terakhir sebuah sistem mengalami 5 kali kegagalan, yang mengakibatkan waktu henti total 10 jam (termasuk waktu perbaikan), maka MTTR-nya adalah: 10 jam / 5 perbaikan = 2 jam
Ini berarti bahwa rata-rata, dibutuhkan dua jam untuk memperbaiki sistem setelah kegagalan terjadi.
MTTR berguna dalam menentukan efisiensi operasi pemeliharaan dan dapat membantu mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan.
Waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF) dan rata-rata waktu perbaikan (MTTR) menjawab pertanyaan yang berbeda dan memiliki aplikasi yang berbeda. MTBF dan MTTR ada dalam keluarga KPI yang mencakup rata-rata waktu untuk merespons, rata-rata waktu untuk deteksi (MTTD) dan rata-rata waktu untuk mengakui (MTTA), antara lain.
MTBF adalah ukuran berapa lama suatu sistem atau produk diharapkan beroperasi sebelum gagal, dan digunakan untuk merencanakan pemeliharaan atau penggantian. MTTR adalah ukuran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem atau produk setelah gagal, dan digunakan untuk meminimalkan waktu henti dan mengurangi biaya perbaikan.
MTBF tidak memperhitungkan periode waktu yang diperlukan untuk memperbaiki produk setelah gagal, sementara MTTR tidak memperhitungkan total waktu antara kegagalan.
Di banyak contoh penggunaan, kedua metrik dapat digunakan bersama-sama untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pemeliharaan keseluruhan sistem atau produk. Misalnya, di pabrik manufaktur, MTBF dapat digunakan untuk menentukan masa pakai mesin yang diharapkan dan rencana penggantian, sementara MTTR dapat digunakan untuk mengoptimalkan jadwal pemeliharaan untuk mesin itu dan memaksimalkan waktu aktif.
Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, MTBF dapat digunakan untuk mengukur stabilitas sistem dan merencanakan pembaruan atau perbaikan, sementara MTTR dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pengembangan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbaiki masalah.
Meningkatkan MTBF dan MTTR untuk mengurangi waktu henti dapat menjadi proses kompleks yang melibatkan mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah kegagalan sistem, mengoptimalkan operasi pemeliharaan, dan menerapkan perbaikan dalam proses desain dan manufaktur.
Saat ini, organisasi besar menggunakan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) untuk membantu mereka mengelola proses pemeliharaan mereka. CMMS biasanya menawarkan fitur seperti manajemen perintah kerja , penjadwalan pemeliharaan preventif, manajemen inventori, manajemen aset dan pelaporan.
IBM® Maximo adalah perangkat lunak manajemen aset perusahaan yang mencakup kemampuan CMMS komprehensif. Maximo adalah platform berbasis cloud tunggal terintegrasi yang menggunakan kecerdasan buatan (AI), IoT, dan analitik untuk mengoptimalkan kinerja, memperpanjang siklus hidup aset, dan mengurangi biaya pemadaman. Alat terkait, IBM® Instana Observability, menawarkan observabilitas tumpukan penuh, dengan tujuan membantu pengguna mengoptimalkan dan mendemokratisasikan pencegahan insiden.
Kedua produk ini akan memberi Anda visibilitas ke dalam aset dan operasi yang Anda perlukan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data, yang pada akhirnya menghasilkan lebih sedikit kerusakan dan lebih sedikit waktu henti.
