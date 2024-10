Apa itu meteorologi?

Ahli meteorologi dapat membantu memprediksi dan memitigasi efek buruk dari peristiwa cuaca buruk. Hal ini terjadi pada saat kerusakan akibat bencana alam global mencapai total kerugian ekonomi sebesar USD 380 miliar pada tahun 2023.1

Menggunakan model iklim global, ahli meteorologi juga dapat melacak tren iklim yang sedang berlangsung seperti suhu bumi. Menurut Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), perubahan kondisi iklim berpotensi berdampak pada berbagai aspek lingkungan, bisnis, dan masyarakat. Memahami risiko iklim ini dan membangun ketahanan iklim sangat penting karena negara-negara di dunia bekerja sama untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai net zero.