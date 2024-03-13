Apa itu prakiraan beban?

Prakiraan beban adalah proses memprediksi berapa banyak listrik yang akan dibutuhkan pada waktu tertentu dan bagaimana permintaan tersebut akan memengaruhi jaringan listrik. Ini digunakan untuk memastikan bahwa daya yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekaligus menghindari pemborosan dan inefisiensi.

Prakiraan beban listrik adalah kunci dalam perencanaan operasional sistem daya, dan penting untuk menghindari pemadaman listrik. Prediksi prakiraan beban dapat berkisar dari jangka pendek (jam atau hari ke depan) hingga jangka panjang (bulan atau tahun ke depan). Keakuratan prakiraan ini berdampak secara langsung pada biaya dan keandalan seluruh sistem daya. Prakiraan beban juga merupakan komponen dari prakiraan energi lebih luas yang mencakup prediksi ketersediaan dan harga bahan bakar seperti minyak dan gas, serta sumber energi terbarukan.