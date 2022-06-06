LAMP vs MEAN: Apa Perbedaannya?

MEAN adalah singkatan dari tumpukan teknologi berikut:

M: MongoDB (basis data NoSQL non-RDBMS)

MongoDB (basis data NoSQL non-RDBMS) E: Express.js (kerangka kerja web backend)

Express.js (kerangka kerja web backend) A: AngularJS (kerangka kerja frontend yang membangun antarmuka pengguna)

AngularJS (kerangka kerja frontend yang membangun antarmuka pengguna) N: Node.js (lingkungan waktu proses backend sumber terbuka)

Kerangka kerja AngularJS memproses permintaan pengguna yang masuk. Node.js kemudian mengurai permintaan dan menerjemahkannya ke input yang dapat dipahami aplikasi web. Express.js menggunakan input yang diterjemahkan ini untuk menentukan panggilan apa yang harus dilakukan ke MongoDB, sebuah basis data NoSQL non-relasional. Setelah MongoDB memberikan informasi yang diperlukan, Express.js kemudian mengirim data kembali ke Node.js, yang pada gilirannya mengirimkannya ke kerangka kerja AngularJS sehingga dapat menampilkan informasi yang diminta di antarmuka pengguna.

Sementara kerangka kerja frontend AngularJS dapat diganti dengan yang lain seperti React.js, lingkungan Node.js sangat penting untuk tumpukan MEAN dan tidak dapat diganti. Ini karena Node.js memungkinkan pengembangan JavaScript keseluruhan lapisan, manfaat utama yang membuat pengembangan dan pengelolaan aplikasi dengan tumpukan MEAN menjadi sangat efisien. Ketika kerangka kerja AngularJS diganti dengan React.js, tumpukan disebut sebagai MERN. Akronim MEAN tumpukan pertama kali digunakan pada tahun 2013 oleh pengembang MongoDB Valeri Karpov.

Gambar 2 menunjukkan contoh tingkat tinggi tentang bagaimana aplikasi web merespons di seluruh tumpukan teknologi MEAN-nya untuk memenuhi permintaan pengguna akan informasi:

Gambar 2: Bagaimana aplikasi web merespons di seluruh tumpukan teknologi MEAN untuk memenuhi permintaan.