LAMP vs MEAN: Apa Perbedaannya?

Pelajari perbedaan antara tumpukan teknologi LAMP dan MEAN, manfaat, dan kelebihannya untuk pengembangan aplikasi web.

LAMP dan MEAN adalah tumpukan teknologi web sumber terbuka populer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan mobile berkinerja tinggi untuk perusahaan. Seperti tumpukan teknologi web lainnya, LAMP dan MEAN menggabungkan teknologi (sistem operasi, bahasa pemrograman, basis data, pustaka, dan kerangka kerja) yang dapat digunakan pengembang untuk membuat, menerapkan, dan mengelola aplikasi web yang berfungsi penuh secara efisien dan andal melalui pengembangan tumpukan teknologi.

LAMP dan MEAN memberi para pengembang lapisan—atau “tumpukan” (stack)—teknologi yang berbeda yang dibutuhkan aplikasi web untuk berfungsi di semua antarmuka frontend, jaringan, dan aktivitas server backend. Misalnya, aplikasi perbankan berbasis web mungkin bergantung pada tumpukan teknologi LAMP atau tumpukan teknologi MEAN untuk menafsirkan permintaan pengguna untuk melihat aktivitas perbankan, mengambil data yang diperlukan, dan menampilkannya di antarmuka pengguna.

 

Apa itu tumpukan LAMP?

LAMP adalah singkatan dari tumpukan teknologi berikut:

  • L: Linux (sistem operasi)
  • J: Apache (server web)
  • M: MySQL (sistem manajemen basis data relasional, atau RDBMS, yang menggunakan SQL)
  • P: PHP (bahasa pemrograman/penulisan skrip)

Linux OS memungkinkan seluruh aplikasi web berfungsi dengan benar pada perangkat keras tertentu. Server web Apache menerjemahkan permintaan pengguna dan kemudian mengambil dan "menyajikan" informasi kembali ke pengguna melalui HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Basis data MySQL (sistem manajemen basis data relasional) menyimpan data (misalnya, arsip laporan mutasi bank, aktivitas keuangan, file gambar, stylesheet CSS) yang dapat diambil dan disediakan oleh server web berdasarkan permintaan khusus dari pengguna. Bahasa pemrograman PHP bekerja dengan Apache untuk mengambil konten dinamis dari basis data MySQL dan menyajikannya kembali kepada pengguna. Meskipun HTML dapat menampilkan konten statis (misalnya, judul yang tetap ada di antarmuka terlepas dari data yang ditampilkan), konten dinamis yang berubah berdasarkan interaksi pengguna bergantung pada PHP. Bahasa pemrograman PERL dan Python juga dapat digunakan dalam tumpukan teknologi LAMP. Penulis Michael Kunze adalah orang pertama yang menggunakan singkatan tumpukan teknologi LAMP dalam sebuah artikel untuk majalah komputer Jerman yang diterbitkan pada tahun 1998.

Gambar 1: Bagaimana permintaan pengguna diproses di seluruh tumpukan teknologi LAMP.

 

Apa itu tumpukan MEAN?

MEAN adalah singkatan dari tumpukan teknologi berikut:

  • M: MongoDB (basis data NoSQL non-RDBMS)
  • E: Express.js (kerangka kerja web backend)
  • A: AngularJS (kerangka kerja frontend yang membangun antarmuka pengguna)
  • N: Node.js (lingkungan waktu proses backend sumber terbuka)

Kerangka kerja AngularJS memproses permintaan pengguna yang masuk. Node.js kemudian mengurai permintaan dan menerjemahkannya ke input yang dapat dipahami aplikasi web. Express.js menggunakan input yang diterjemahkan ini untuk menentukan panggilan apa yang harus dilakukan ke MongoDB, sebuah basis data NoSQL non-relasional. Setelah MongoDB memberikan informasi yang diperlukan, Express.js kemudian mengirim data kembali ke Node.js, yang pada gilirannya mengirimkannya ke kerangka kerja AngularJS sehingga dapat menampilkan informasi yang diminta di antarmuka pengguna.

Sementara kerangka kerja frontend AngularJS dapat diganti dengan yang lain seperti React.js, lingkungan Node.js sangat penting untuk tumpukan MEAN dan tidak dapat diganti. Ini karena Node.js memungkinkan pengembangan JavaScript keseluruhan lapisan, manfaat utama yang membuat pengembangan dan pengelolaan aplikasi dengan tumpukan MEAN menjadi sangat efisien. Ketika kerangka kerja AngularJS diganti dengan React.js, tumpukan disebut sebagai MERN. Akronim MEAN tumpukan pertama kali digunakan pada tahun 2013 oleh pengembang MongoDB Valeri Karpov.

Gambar 2 menunjukkan contoh tingkat tinggi tentang bagaimana aplikasi web merespons di seluruh tumpukan teknologi MEAN-nya untuk memenuhi permintaan pengguna akan informasi:

Gambar 2: Bagaimana aplikasi web merespons di seluruh tumpukan teknologi MEAN untuk memenuhi permintaan.

Apa kelebihan dan kekurangan pengembangan tumpukan LAMP?

Kelebihan LAMP

Berikut ini adalah beberapa manfaat menggunakan LAMP untuk membuat, menerapkan, dan mengelola aplikasi web:

  • Dukungan dan kepercayaan yang luas: Karena teknologi LAMP telah ada sejak tahun 1990-an dan telah digunakan dalam berbagai jenis pengembangan perangkat lunak, LAMP dipercaya secara universal dan didukung oleh komunitas sumber terbuka. Misalnya, banyak penyedia hosting mendukung PHP dan MySQL.
  • Teknologi sumber terbuka: Teknologi LAMP adalah sumber terbuka, artinya sudah tersedia dan gratis untuk digunakan pengembang. LAMP juga sangat fleksibel karena teknologi sumber terbuka, membebaskan pengembang untuk menggunakan komponen yang paling masuk akal untuk aplikasi web tertentu. Misalnya, PHP dapat menggunakan beberapa mesin waktu proses kompiler, seperti Zend atau Laravel. LAMP juga dapat menggunakan sejumlah basis data sumber terbuka, seperti PostgreSQL.
  • Apache: Server web Apache dianggap sebagai server web yang andal, cepat, dan aman. Ini juga modular, membuatnya sangat dapat disesuaikan.
  • Keamanan: Tumpukan teknologi LAMP menampilkan arsitektur dan enkripsi keamanan untuk perusahaan.
  • Efisiensi: Menggunakan tumpukan teknologi LAMP dapat mengurangi waktu pengembangan aplikasi karena kemudahan penyesuaian. Sebagai contoh, pemrogram dapat memulai dengan modul Apache dan mengubah kode sesuai kebutuhan, bukan mengembangkan kode sepenuhnya dari awal.
  • Skalabilitas: Aplikasi web yang dibangun, diterapkan, dan dikelola menggunakan tumpukan LAMP sangat dapat diskalakan dan cepat dikembangkan karena strukturnya yang tidak memblokir.
  • Pemeliharaan rendah: Ekosistem LAMP tumpukan stabil dan membutuhkan sedikit pemeliharaan.
  • Pemahaman: Karena PHP dan MySQL relatif mudah dipahami, pengembangan tumpukan teknologi LAMP adalah pilihan yang baik untuk pemula.

Kekurangan LAMP

Kekurangan penggunaan LAMP untuk membuat, menerapkan, dan mengelola aplikasi web meliputi:

  • Banyak bahasa: LAMP tidak dianggap sebagai "keseluruhan lapisan (full stack)" karena membutuhkan banyak bahasa dalam pengembangannya. Meskipun PHP digunakan untuk pemrograman di sisi server, pemrograman di sisi klien dilakukan menggunakan JavaScript. Kondisi ini membutuhkan pengembang full stack atau beberapa pengembang.
  • Dukungan OS terbatas: LAMP hanya mendukung sistem operasi Linux dan variannya, seperti Oracle Linux.
  • Arsitektur monolitik: Meskipun bisa dibilang lebih aman daripada cloud, LAMP bersifat lebih monolitik daripada arsitektur berbasis cloud (arsitektur cloud lebih terukur dan lebih terjangkau serta menampilkan data lebih cepat melalui API).

Apa kelebihan dan kekurangan pengembangan tumpukan MEAN?

Kelebihan MEAN

Manfaat menggunakan MEAN untuk membuat, menerapkan, dan mengelola aplikasi web meliputi:

  • Penggunaan satu bahasa: MEAN dianggap sebagai "full stack" karena menggunakan JavaScript sebagai satu-satunya bahasa. Hal ini membuat peralihan antara pemrograman sisi klien dan sisi server menjadi nyaman dan efisien. Misalnya, satu pengembang JavaScript seolah-olah dapat membangun seluruh aplikasi web.
  • Pembaruan dan demonstrasi real-time: Teknologi dalam tumpukan MEAN memungkinkan pengembang untuk mengirim pembaruan real-time ke aplikasi web yang diterapkan. Pengembang juga dapat dengan cepat mendemonstrasikan fungsionalitas aplikasi web yang sedang dikembangkan.
  • Kompatibilitas cloud: Teknologi dalam tumpukan MEAN dapat bekerja dengan fungsi berbasis cloud yang terdapat dalam layanan web modern (seperti memanggil API untuk pengambilan data).
  • File JSON: MEAN memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen sebagai file JSON, yang dirancang untuk pertukaran data cepat di seluruh jaringan.
  • Efisiensi: Pengembang dapat menggunakan sumber daya dari repositori publik dan perpustakaan untuk mengurangi waktu pengembangan aplikasi web. Hal ini membuat pengembangan tumpukan MEAN menjadi pilihan hemat biaya yang mungkin menarik bagi perusahaan rintisan.
  • Lingkungan waktu proses yang cepat dan kemudahan pemeliharaan: Waktu proses Node.js cepat dan sangat responsif sementara kerangka kerja Angular.js mudah dirawat dan diuji.
  • Dukungan lintas platform: MEAN adalah tumpukan teknologi lintas platform, sehingga aplikasi webnya dapat berfungsi pada beberapa sistem operasi.

Kekurangan MEAN

Berikut adalah beberapa kelemahan menggunakan MEAN untuk membuat, menerapkan, dan mengelola aplikasi web:

  • Potensi kehilangan data: Aplikasi skala besar mungkin mengalami kehilangan data karena MongoDB membutuhkan memori yang berlebihan untuk penyimpanan data. Selain itu, MongoDB tidak mendukung fungsi transaksional.
  • Waktu muat dan ketidakcocokan: JavaScript dapat memuat situs web atau aplikasi dengan lambat di beberapa perangkat, terutama perangkat yang lebih tua atau perangkat kelas bawah. Aplikasi web bahkan dapat menjadi tidak dapat dioperasikan jika JavaScript dinonaktifkan pada perangkat. Selain itu, MEAN bisa sulit diterapkan dalam arsitektur yang ada karena aplikasi lama tidak mungkin menggunakan JavaScript.
  • Pemeliharaan tinggi: Teknologi dalam tumpukan MEAN sering diperbarui, yang berarti pemeliharaan perlu sering dilakukan pada aplikasi web.

MEAN vs LAMP: Mana yang lebih baik?

Pada dasarnya tidak ada tumpukan yang lebih baik dari tumpukan lain. Namun, tumpukan LAMP atau tumpukan MEAN mungkin lebih cocok untuk contoh penggunaan pengembangan web tertentu.

Tumpukan LAMP umumnya merupakan pilihan yang lebih baik untuk aplikasi web atau situs dengan karakteristik sebagai berikut:

  • Berskala besar, statis (yaitu, tidak memerlukan pembaruan real-time) dan akan mengalami alur kerja berat saat terdapat lonjakan lalu lintas
  • Memiliki umur yang pendek
  • Penerapan di sisi server
  • Gunakan CMS seperti WordPress

Sebaliknya, tumpukan teknologi MEAN adalah pilihan yang lebih baik untuk aplikasi web atau situs seperti ini:

  • Memanfaatkan teknologi cloud modern seperti API dan layanan mikro
  • Memiliki umur yang panjang
  • Cakupannya lebih kecil, dengan lalu lintas yang dapat diprediksi secara konsisten (mengurangi kemungkinan kehilangan data)
  • Membutuhkan banyak logika di sisi klien

Tumpukan LAMP, tumpukan MEAN, dan IBM

Pada dasarnya, tumpukan teknologi LAMP membawa Anda sedikit lebih dekat ke teknis penyajian halaman web dan bagaimana hal itu dilakukan. Anda memiliki basis data Anda, bahasa skrip Anda, dan cara untuk menyajikannya kepada klien—itulah LAMP.

Jika Anda ingin melihat betapa mudahnya mengembangkan dan menerapkan aplikasi ke cloud menggunakan tumpukan LAMP atau MEAN, IBM menawarkan tutorial berikut:

