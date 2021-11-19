Apa itu transformasi keuangan?

Transformasi keuangan adalah kombinasi proses, sistem, dan perubahan organisasi di seluruh bisnis, yang diimplementasikan melalui teknologi baru, pelatihan, dan analisis.
Sebagai praktik, ini cocok untuk tim keuangan yang ingin merampingkan, menyederhanakan, dan mengoptimalkan sistem mereka melalui perubahan pendekatan mereka. Awalnya, transformasi keuangan menggambarkan inisiatif strategis yang ditujukan untuk membayangkan kembali fungsi keuangan agar selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.
Transformasi keuangan dapat terdiri dari restrukturisasi dan implementasi model operasi keuangan, organisasi akuntansi dan keuangan, serta proses akuntansi dan keuangan. Hal ini juga dapat melibatkan peningkatan kemampuan keuangan, penataan ulang sistem keuangan dan akuntansi, serta penciptaan sinergi antara teknologi relevan dan tim yang memiliki keterampilan yang sesuai.
Transformasi keuangan digital adalah peningkatan strategi, operasi, proses, metodologi, praktik bisnis, dan talenta secara menyeluruh, yang semuanya digabungkan untuk memberikan hasil yang lebih efisien dan hemat biaya.
Kendati upaya dan skala pekerjaan yang diperlukan untuk menjalankan transformasi keuangan yang sukses mungkin tampak menakutkan, ini adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan oleh organisasi dalam lanskap kompetitif saat ini.
Strategi transformasi keuangan membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan dalam organisasi keuangan mereka dan memprioritaskan perubahan yang perlu dilakukan serta menentukan model operasi untuk mendukung bisnis dan mengelola aktivitas keuangan utama dengan lebih baik. Strategi keuangan modern harus membantu organisasi memanfaatkan teknologi digital sebaik-baiknya. Layaknya perangkat lunak cloud, otomatisasi, dan analisis data untuk menciptakan fungsi perencanaan dan perkiraan yang lebih tangkas dan beradaptasi dengan tuntutan bisnis yang terus berkembang.
Pelaksanaan misi keuangan adalah untuk memberikan saran keuangan, panduan dan dukungan terhadap proses pengadaan, yang memberikan dukungan pembayaran dan pencairan. Operasi tertentu murni bersifat finansial: pinjaman, penerbitan atau pelepasan surat berharga. Lainnya adalah pertimbangan untuk suatu operasi yang mencakup barang dan jasa atau transaksi distributif, yang mengarah pada transfer alat pembayaran atau kredit.
Proses bisnis keuangan adalah serangkaian tugas berurutan yang membawa sekumpulan data ke kondisi akhir. Misalnya, ini bisa berupa mengumpulkan biaya karyawan, memberikan informasi tersebut kepada manajer dan tim keuangan untuk ditinjau, dan mendapatkan persetujuan hingga karyawan dibayar. Transformasi keuangan dapat membantu proses bisnis terkait keuangan yang berbeda yang dijalankan dengan cara yang lancar dan terkoordinasi.
Banyak organisasi telah mulai memperluas atau mengembangkan kemampuan tetapi membutuhkan lebih banyak investasi, sumber daya, dan perencanaan di bidang ini. Keuangan perlu mengembangkan talenta dengan tingkat keterampilan teknis non-tradisional yang lebih tinggi, dan memiliki tim yang dapat mengelola perkembangan otomatisasi, AI, dan robotika. Kemampuan yang lebih kuat yang menggunakan data real-time dan alat analitis untuk pengambilan keputusan diperlukan.
Kemajuan teknologi dan data telah mendefinisikan kembali apa yang mungkin terjadi di bidang keuangan. Data komprehensif memudahkan hubungan kinerja di seluruh bisnis. Tujuannya bukan hanya mengotomatisasi demi efisiensi, tetapi juga untuk memikirkan kembali layanan yang ditawarkan oleh keuangan dan bagaimana hal itu dapat menambah nilai bagi bisnis.
Tidak ada model operasional yang benar-benar sama untuk diikuti dalam penerapan keuangan otonom, dan perusahaan tidak seharusnya mencoba meniru pihak lain. Namun demikian, ada prinsip-prinsip umum yang harus diikuti dan digabungkan perusahaan. Hal-hal tersebut mencakup antara lain: hak pengambilan keputusan, pertimbangan terkait talenta, struktur organisasi, kinerja, dan sumber daya, serta aspek lainnya.
Organisasi dapat membuat peta jalan transformasi keuangan dengan mengambil serangkaian tindakan dan kegiatan dan mencapai hasil dalam urutan yang direncanakan.
Pertama, dokumentasikan status terkini fungsi keuangan Anda, termasuk analisis proses, analisis teknologi, dan status terkini analisis staf Anda: kompetensi dan kapasitas.
Kemudian bayangkan di mana Anda ingin departemen keuangan Anda berada dalam 5-10 tahun mendatang. Lakukan analisis kesenjangan keadaan Anda saat ini dengan membandingkan keadaan yang diinginkan. Susunlah tujuan, sasaran, dan hasil yang diinginkan, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk risiko dan imbalan. Evaluasi pendekatan alternatif dan nilai opsi. Pilih jalur yang direkomendasikan oleh tim proyek Anda.
Biasanya, peta jalan transformasi terdiri dari aliran dan fase kerja tingkat tinggi sehingga penyampaiannya dapat dilakukan secara bertahap.
Transformasi keuangan yang sukses dapat berdampak positif terhadap bisnis sehari-hari. Hal ini dapat menurunkan biaya, mempercepat proses bisnis, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menawarkan data dan pelaporan yang lebih mudah digunakan.
Mengotomatiskan dan menyederhanakan fungsi bisnis dapat membantu memastikan peluang penghematan biaya di seluruh departemen. Peluang untuk menjalankan bisnis dari jarak jauh berarti upah yang berpotensi lebih rendah dan perencanaan penggajian yang lebih baik.
Transformasi keuangan termasuk mendorong efisiensi dan kecepatan dalam proses operasional, yang memastikan bahwa proses tersebut selaras dan berjalan di atas platform teknologi yang tepat untuk mendukung proses bisnis yang lebih baik. Alur kerja yang lebih efisien juga akan mengurangi kemacetan yang dapat memperlambat proses keuangan dan juga menghadirkan pengalaman yang lebih baik dan bebas dari kesalahan kepada pelanggan.
Dengan mengotomatisasi dan menstandardisasi proses dan sistem keuangan, organisasi dapat menghindari kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, memiliki sumber kebenaran tunggal untuk data keuangan dapat lebih mengurangi kesalahan dan kebingungan yang terjadi pada para pemangku kepentingan.
Menerapkan pusat data keuangan terpusat meningkatkan kolaborasi antar tim dan menawarkan peluang untuk beroperasi dari jarak jauh. Dikombinasikan dengan proses yang lebih baik, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Secara terpisah, otomatisasi tugas yang memakan waktu dapat membebaskan anggota tim keuangan sehingga mereka dapat berfokus pada proyek bernilai lebih tinggi.
Organisasi mengalami ledakan volume data dari sistem internal, situs web, dan sumber eksternal seperti media sosial. Dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang, transformasi keuangan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data dan waktu serta alat untuk menganalisis hal yang sebenarnya ditunjukkan oleh data tersebut dan apakah data tersebut dapat dipercaya.
Banyak organisasi kesulitan mengatasi data yang kurang terintegrasi. Pemangku kepentingan bisnis tidak dapat menemukan data yang tepat atau tidak dapat memercayai data yang mereka temukan. Mereka mencoba memperbaiki masalah ini melalui beragam tugas padat karya mulai dari menulis program khusus hingga fungsi penggantian global. Transformasi keuangan dapat mengatasi tantangan manajemen data dengan menerapkan teknologi baru berikut.
RPA adalah bentuk teknologi otomatisasi proses bisnis yang menggunakan robot perangkat lunak untuk mengotomatiskan tugas yang dilakukan oleh manusia. Di bidang keuangan, RPA dapat menggunakan machine learning dan kemampuan otomatisasi untuk mempercepat tugas-tugas yang memakan waktu seperti penggajian dan pemrosesan faktur.
Teknologi berbasis AI memungkinkan perusahaan mengelola tantangan data mereka sekaligus menambah dan meningkatkan keahlian manusia. Teknologi ini mendorong teknik pemecahan masalah baru yang meningkatkan produktivitas dan membuka ide-ide baru.
Buku besar yang terdesentralisasi menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah di berbagai departemen internal atau mitra eksternal. Properti blockchain dapat menurunkan biaya. Menggunakan blockchain dalam alur kerja utang dagang, misalnya, mengatasi akar masalah tingginya biaya pemrosesan faktur sekaligus mengurangi pengecualian faktur dan keterlambatan pembayaran.
Cloud memberikan peluang bagi organisasi keuangan untuk membuat infrastruktur yang dapat diskalakan, fleksibel, lebih cepat diimplementasikan, dan pada akhirnya lebih hemat biaya. Tidak seperti sistem keuangan dan gudang data tradisional on premises, solusi cloud terkemuka dibangun dari awal dengan mempertimbangkan persyaratan saat ini: untuk memberikan analisis tertanam berdasarkan proses terkemuka kepada pengguna secara real-time.
Analisis tingkat lanjut dapat membantu perusahaan mendapatkan insight baru dari data mereka untuk menjawab masalah bisnis yang sulit, mengungkap pola, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam proses faktur menjadi uang tunai.
