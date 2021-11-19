Apa itu transformasi keuangan?

Sebagai praktik, ini cocok untuk tim keuangan yang ingin merampingkan, menyederhanakan, dan mengoptimalkan sistem mereka melalui perubahan pendekatan mereka. Awalnya, transformasi keuangan menggambarkan inisiatif strategis yang ditujukan untuk membayangkan kembali fungsi keuangan agar selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.

Transformasi keuangan dapat terdiri dari restrukturisasi dan implementasi model operasi keuangan, organisasi akuntansi dan keuangan, serta proses akuntansi dan keuangan. Hal ini juga dapat melibatkan peningkatan kemampuan keuangan, penataan ulang sistem keuangan dan akuntansi, serta penciptaan sinergi antara teknologi relevan dan tim yang memiliki keterampilan yang sesuai.