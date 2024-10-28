Apa itu AI dokumen?

Antarmuka pemrograman aplikasi (API) sangat penting dalam menghubungkan model AI dokumen ke sistem lain. API AI Dokumen memfasilitasi integrasi tanpa batas AI dokumen dengan platform perusahaan, mengotomatiskan alur kerja terkait dokumen, dan membantu ekstraksi dan analisis data secara real-time. API ini membantu mendokumentasikan AI untuk menskalakan, membuatnya dapat disesuaikan dengan berbagai tugas bisnis sekaligus berintegrasi dengan infrastruktur TI yang lebih luas.

Platform AI dokumen juga menggunakan prosesor sebagai perantara antara file dokumen dan model machine learning. Prosesor ini bertanggung jawab atas tindakan spesifik seperti mengklasifikasikan, memisahkan, mengurai, dan menganalisis dokumen, membantu memastikan bahwa sistem memproses dan memahami setiap dokumen dengan benar.

Pengurai menganalisis dan menginterpretasikan struktur data. Fungsi ini memecah dokumen menjadi komponen dasarnya, memahami hubungan antara elemen ini, dan mengubah data yang tidak terstruktur atau agak terstruktur ke dalam format yang dapat diproses oleh sistem AI.

Selain memahami teks, AI dokumen dapat menganalisis struktur dan tata letak dokumen. AI mengenali berbagai elemen seperti judul, paragraf, tabel, dan daftar, sehingga membantu AI memahami hierarki dan konteks dokumen. Analisis terstruktur ini berguna untuk mengidentifikasi pasangan kunci-nilai, seperti dalam faktur di mana AI dokumen mengekstrak jumlah terutang dan tanggal pembayaran untuk mengurangi kebutuhan input manual.

Sebagian besar model AI dokumen standar dilatih sebelumnya pada berbagai jenis dokumen, tetapi perusahaan sering menggunakan dokumen khusus dengan format, terminologi, atau tata letak unik khusus untuk domain mereka. Menyempurnakan mode AI dokumen memungkinkan mereka untuk disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik. Misalnya, firma hukum mungkin melakukan penyempurnaan model untuk lebih memahami jargon hukum, klausul kontrak, dan kekhasan pemformatan, membuat AI lebih akurat.

Sistem AI dokumen canggih tidak hanya melakukan ekstraksi data sederhana untuk memberikan ringkasan dokumen yang panjang. Dengan menyoroti poin-poin penting dalam dokumen, sistem ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami informasi penting tanpa harus membaca keseluruhan dokumen.

AI dokumen sering terintegrasi dengan penyimpanan cloud dan sistem perusahaan untuk merampingkan manajemen dokumen dan analisis di seluruh organisasi, memberikan pengguna yang sesuai akses ke dokumen dan informasi yang mereka butuhkan, saat mereka membutuhkannya.