Apa itu core banking?

Langkah pertama untuk memahami core banking adalah dengan mendefinisikan istilah “Core”, yang merupakan singkatan dari Centralized Online Real-time Environment. Implikasinya adalah bahwa sistem layanan perbankan dijalankan dari satu tempat. Ini memberikan pengalaman perbankan yang stabil dan lancar kepada pelanggan dan lembaga keuangan, di mana pun waktu dan lokasinya.

Dalam sistem core banking, server back-end menangani operasi standar untuk memastikan transaksi rekening dan aktivitas lainnya di front-end berjalan lancar bagi nasabah. Sistem ini dapat bersifat lokal atau berbasis cloud tergantung pada kebutuhan bank. Bank memasang dan memelihara sistem lokal itu sendiri. Perangkat lunak core banking berbasis cloud dikelola oleh penyedia pihak ketiga.

Terlepas dari sistem inti yang digunakan, prosesnya dimulai ketika nasabah menarik uang di cabang atau ATM. Aplikasi kemudian mengirimkan permintaan ke sistem core banking atau back-end untuk memproses transaksi. Setelah sinyal diterima, permintaan diproses dan diautentikasi, uang dapat masuk ke pelanggan.

Sistem core banking umumnya terdiri dari perangkat lunak yang mendukung basis data, server aplikasi, server web, serta firewall untuk melindungi sistem dari serangan eksternal. Sistem ini dapat dipandang sebagai ekosistem solusi perbankan dan peminjaman yang dirancang untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman.