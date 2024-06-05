Apa itu core banking?

Diperbarui: 5 Juni 2024
Kontributor: Teaganne Finn, Amanda Downie
Core banking adalah sistem back-end yang menghubungkan beberapa cabang bank, memungkinkan nasabah mengakses dan melakukan transaksi rekening dengan aman dari satu platform terpusat. Operasi core banking dapat mencakup manajemen pinjaman, rekening baru, deposito, dan penarikan, di antara layanan keuangan lainnya.
Langkah pertama untuk memahami core banking adalah dengan mendefinisikan istilah “Core”, yang merupakan singkatan dari Centralized Online Real-time Environment. Implikasinya adalah bahwa sistem layanan perbankan dijalankan dari satu tempat. Ini memberikan pengalaman perbankan yang stabil dan lancar kepada pelanggan dan lembaga keuangan, di mana pun waktu dan lokasinya.
Dalam sistem core banking, server back-end menangani operasi standar untuk memastikan transaksi rekening dan aktivitas lainnya di front-end berjalan lancar bagi nasabah. Sistem ini dapat bersifat lokal atau berbasis cloud tergantung pada kebutuhan bank. Bank memasang dan memelihara sistem lokal itu sendiri. Perangkat lunak core banking berbasis cloud dikelola oleh penyedia pihak ketiga.
Terlepas dari sistem inti yang digunakan, prosesnya dimulai ketika nasabah menarik uang di cabang atau ATM. Aplikasi kemudian mengirimkan permintaan ke sistem core banking atau back-end untuk memproses transaksi. Setelah sinyal diterima, permintaan diproses dan diautentikasi, uang dapat masuk ke pelanggan.
Sistem core banking umumnya terdiri dari perangkat lunak yang mendukung basis data, server aplikasi, server web, serta firewall untuk melindungi sistem dari serangan eksternal. Sistem ini dapat dipandang sebagai ekosistem solusi perbankan dan peminjaman yang dirancang untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman.
Sistem core banking berperan sebagai pusat yang menghubungkan berbagai cabang secara real-time, memastikan layanan penting seperti transaksi perbankan dan layanan digital selalu tersedia, baik melalui online maupun aplikasi. Beberapa fitur core banking penting yang membentuk sistem ini adalah:
Bank harus mempertimbangkan ukuran dan anggaran saat memutuskan solusi core banking mana yang akan digunakan. Modernisasi core banking memberikan kerangka kerja yang memungkinkan bank beroperasi lebih efisien sekaligus menawarkan opsi untuk skalabilitas. Sistem core banking merupakan bagian penting dari operasional bank dan efisiensi serta keberhasilan sistem secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa dari banyak manfaat yang dapat diberikan sistem core banking bagi bank mana pun.
Sebagian besar sistem core banking dilengkapi dengan keamanan siber tingkat tinggi untuk melindungi infrastruktur dari peretasan dan malware, serta memastikan keamanan data nasabah. Teknologi canggih seperti modul enkripsi digunakan untuk mengurangi penipuan dan risiko kredit. Di sisi pelanggan, langkah-langkah keamanan tambahan dapat mencakup otentikasi dua faktor dan verifikasi biometrik untuk perlindungan ekstra.
Dengan proses yang lebih efisien, pelanggan dapat menikmati pengalaman pelanggan (CX) yang lebih baik saat melakukan transaksi dan mengelola akun mereka, baik secara langsung di cabang maupun melalui perbankan online.
Kepatuhan terhadap peraturan sangat penting bagi bank, dan cara terbaik untuk mengelolanya adalah melalui sistem core banking, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data keuangan yang terorganisasi dan terpusat.
Model entitas tunggal pada platform core banking meningkatkan efisiensi operasional dan ROI dengan memungkinkan integrasi cepat ke berbagai cabang. Dengan mempercepat waktu koneksi, bank dapat memproses transaksi dengan lebih cepat dan akurat.
Sistem core banking sangat penting bagi keberhasilan operasional bank, serta dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Hal ini menjadi semakin penting karena generasi pelanggan berikutnya menginginkan lebih banyak kontrol atas keuangan mereka dan mencari teknologi perbankan yang lebih inovatif. Alat otomatisasi dan pemrosesan data yang lebih baru, seperti solusi cloud dan open banking, telah merampingkan operasi dengan cara yang seefisien mungkin. Salah satu inovasi terbesar dalam transformasi digital akhir-akhir ini adalah AI generatif (kecerdasan buatan).
IBM Institute for Business Value baru-baru ini merilis laporan Prospek Global untuk Perbankan dan Pasar Keuangan Tahun 2024 dan di antara poin-poin penting adalah bagaimana AI generatif dapat “Mendefinisikan ulang keunggulan kompetitif bank dalam hubungan dengan klien, mengembangkan dan merampingkan operasi core banking, serta meningkatkan keamanan siber.”
Laporan global ini melakukan survei pada 600 eksekutif dan menggabungkan pandangan para pakar IBM untuk menganalisis pertumbuhan dan prospek masa depan AI generatif di dunia bisnis. AI generatif diharapkan mampu meningkatkan operasi core banking dengan memahami secara mendalam kompleksitas kode dan proses yang terlibat.
Memodernisasi perbankan inti dan pembayaran serta membangun fondasi digital yang tangguh dan tahan terhadap gangguan. Keahlian industri dan teknologi IBM Consulting yang mendalam memberikan hasil yang sangat penting bagi kinerja keuangan yang sehat, yang berfokus pada tiga hal yang menjadi kebutuhan utama klien: pertumbuhan, efisiensi, dan kepatuhan.
Libatkan pakar kami untuk membantu memodernisasi operasi core banking Anda dan mengoptimalkan proses bisnis penting di seluruh perusahaan menggunakan teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Manfaatkan keahlian kami dalam layanan konsultasi dan tumpukan teknologi untuk menata ulang proses keuangan bank Anda, menciptakan nilai lebih tinggi di seluruh perusahaan melalui transformasi keuangan.
IBM watsonx.ai Studio AI adalah bagian dari IBM watsonxAI dan platform data yang menyatukan kemampuan AI generatif baru berbasis model dasar dan machine learning (ML) tradisional ke dalam sebuah studio canggih yang mencakup siklus hidup AI. Produk ini adalah studio perusahaan generasi berikutnya bagi pembangun AI untuk melatih, memvalidasi, menyetel, dan menerapkan model AI.
Hemat lebih banyak waktu untuk hal-hal penting dengan IBM watsonx Orchestrate, yang didukung oleh AI generatif dan otomatisasi. Solusi ini dirancang untuk memberi Anda lebih banyak waktu untuk fokus pada prioritas dan hal-hal yang Anda inginkan dari daftar “want-to-do" Anda. Ciptakan asisten AI untuk Anda menggunakan Orchestrate guna menyederhanakan kerja tim dan mendapatkan kembali waktu Anda.
Pelajari cara memanfaatkan kombinasi yang tepat antara orang, proses, dan teknologi untuk mengubah fungsi keuangan Anda dan menemukan cara kerja baru.