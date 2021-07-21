Pada akhir musim panas 2020, proporsi peretail yang menawarkan opsi omnichannel ini melonjak menjadi 44%. Merek-merek terkemuka seperti Sally Beauty meluncurkan kemampuan BOPIS secara nasional tahun lalu sebagai bagian dari transformasi digital yang sedang berlangsung. “BOPIS adalah salah satu cara Sally Beauty bekerja untuk menghubungkan pengalaman pelanggan di toko dan online, dengan menawarkan cara berbelanja yang serupa dengan peretail skala besar, dengan manfaat tambahan berupa aksesibilitas,” kata Presiden Sally Beauty, John Goss.

Apa itu BOPIS?

BOPIS adalah strategi penjualan retail yang telah berkembang dengan pertumbuhan eCommerce. Ini adalah taktik retail omnichannel yang menawarkan kenyamanan bagi pembeli saat memesan dan membeli secara online atau di perangkat seluler mereka, dan kemampuan untuk dengan cepat mengambil pembelian mereka di toko lokal.

Bagaimana cara kerja strategi BOPIS?

BOPIS mempercepat pemenuhan pesanan, sehingga pembeli dapat mengambil barang belanjaan mereka jauh lebih cepat daripada jika mereka memilih pengiriman ke rumah. Pembeli dapat melakukan pembelian mereka dalam hitungan jam, bukan beberapa hari atau lebih. BOPIS juga dapat mempercepat pengalaman pembeli di toko jika itu yang mereka cari. Strategi BOPIS bermuara pada peningkatan pengalaman pelanggan. Selain itu, BOPIS sering kali dapat mendorong lalu lintas di dalam toko dan pembelian tambahan dengan satu penelitian melaporkan bahwa sekitar 50% dari semua pembeli melakukan pembelian tambahan saat mengambil di toko.

Apa manfaat dan keunggulan strategi BOPIS di retail?

BOPIS telah menjadi komponen penting dari strategi retail omnichannel modern. Mari kita jelajahi beberapa manfaatnya secara terperinci:

Kepuasan dan kenyamanan pelanggan: Fakta sederhananya adalah, pembeli menginginkan opsi BOPIS. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa 62% responden sekarang mengharapkan peretail menawarkan pengambilan di tepi jalan mulai sekarang, dan 71% mengharapkan beli-online-ambil-di-toko (BOPIS) tersedia secara permanen. Baik saat istirahat dari pekerjaan atau duduk di sofa di rumah sambil menggunakan tablet mereka, pembeli menghabiskan banyak waktu menjelajahi dan riset produk secara online sebelum mereka pergi ke toko untuk membeli. Dan bagi mereka yang ingin menerima barang yang dibeli hari ini, BOPIS adalah pilihan yang bagus. Cara ini tidak hanya menawarkan lebih banyak fleksibilitas bagi pembeli, tetapi juga membantu menjaga hubungan dengan peretail favorit mereka.

Pemenuhan yang lebih cepat: BOPIS menawarkan pemenuhan pesanan yang lebih cepat dan sering kali tidak terlalu rumit, dengan asumsi peretail memiliki teknologi dasar yang diperlukan. Ketika pelanggan memilih BOPIS, mereka mendapatkan kontrol yang lebih besar atas waktu dan tempat produk diambil/dikirim, dalam banyak kasus memungkinkan untuk pengambilan langsung. Cara ini mengalahkan waktu pengiriman rata-rata 2-3 hari untuk sebagian besar pesanan online.

Menghilangkan biaya pengiriman: BOPIS memungkinkan pelanggan dan peretail untuk menghilangkan biaya pengiriman untuk suatu pesanan. Bagi sebagian pelanggan, menghilangkan biaya pengiriman adalah pendorong untuk membeli melalui BOPIS. Untuk peretail, BOPIS mengurangi waktu, biaya, dan tenaga kerja manual dalam memilih, mengemas, dan mengirim pesanan. Ketika konsumen mengambil di toko, perusahaan mendapatkan penghematan untuk pengiriman kilometer terakhir, pengemasan, dan biaya logistik secara keseluruhan. Kilometer terakhir dari pusat distribusi atau gudang seringkali bisa menjadi salah satu biaya yang lebih besar bagi peretail.

Inventaris yang lebih sedikit dan lincah: Dengan solusi manajemen pesanan atau visibilitas inventaris yang tepat, pesanan BOPIS dapat dipenuhi dari berbagai saluran, biasanya dari pusat distribusi atau lokasi retail. Dengan visibilitas inventaris, peretail dapat menentukan cara terbaik untuk memenuhi pesanan dan memanfaatkan lokasi inventaris yang berbeda untuk pemenuhan dan pengisian ulang, sehingga mereka dapat menurunkan biaya inventaris secara keseluruhan.

Mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan: BOPIS mengurangi biaya pengiriman dan pemenuhan, serta biaya penyimpanan inventaris. Ada bukti kuat bahwa hal ini juga mengurangi pengembalian barang, yang menghemat biaya pemrosesan dan meningkatkan pembelian—semuanya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas secara keseluruhan. Pertimbangan pendapatan lainnya: 60% keranjang online ditinggalkan karena biaya tak terduga, terutama biaya pengiriman. BOPIS dapat mengubah pengguna online yang frustrasi menjadi pembeli.

Apa praktik terbaik BOPIS?

Kepuasan pelanggan: Mungkin praktik terbaik yang paling penting ketika menggunakan kemampuan dan strategi BOPIS adalah untuk memastikan pengalaman pelanggan yang positif. Hal ini membutuhkan pengalaman online yang lancar yang memberikan instruksi yang jelas kepada pelanggan tentang cara mengambil barang di toko. BOPIS adalah fitur yang diinginkan dan dihargai konsumen—jangan menghambat pengalaman. Buatlah mudah dan bermanfaat bagi pembeli.

Pengalaman di toko: Prioritaskan pengalaman di toko yang luar biasa saat menjalankan strategi BOPIS Anda. Pengambilan di toko harus sesederhana dan secepat mungkin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hingga 60% pembeli melakukan pembelian tambahan saat mengambil di toko. Tapi, jangan menyerah pada godaan untuk mencoba memaksa BOPIS menjadi peluang penjualan di dalam toko. Sebagai gantinya, buatlah ruang khusus yang mudah terlihat untuk pengambilan di toko, dan jangan tempatkan lokasi pengambilan BOPIS di bagian belakang toko. Praktik terbaik untuk BOPIS adalah menempatkan lokasi pengambilan di bagian depan toko, serta menawarkan loker pengambilan. Terakhir, pastikan untuk melatih rekanan toko dalam protokol BOPIS.

Kepercayaan pelanggan: Konsumen menginginkan pilihan dan mengetahui pilihan yang tersedia di pasar—baik itu pengiriman standar, pengiriman pada hari yang sama, belanja di dalam toko, atau di tepi jalan. Jelaskan opsi pemenuhan yang tersedia bagi mereka selama perjalanan pembelian. Untuk strategi omnichannel yang sukses, Anda harus menyediakan waktu dan tempat membeli yang diinginkan pelanggan.

Visibilitas inventaris real-time: Strategi BOPIS yang sukses membutuhkan visibilitas inventaris real-time di seluruh jaringan Anda. Tanpa visibilitas seperti itu, BOPIS bisa langsung gagal. Misalnya, pelanggan mungkin memesan secara online untuk diambil di toko, tetapi kemudian barang tersebut telah dijual kepada pelanggan lain dan toko sekarang kehabisan stok. Visibilitas inventaris real-time tidak hanya menghilangkan masalah ini, tetapi juga memberi Anda fleksibilitas untuk memindahkan dan mengisi kembali inventaris dari saluran yang berbeda untuk mendukung BOPIS dan penjualan secara umum.

Teknologi modern: Visibilitas inventaris dapat dicapai dengan solusi mandiri untuk mengaktifkan BOPIS dan mendorong nilai bisnis. Namun, untuk menjadi yang terbaik di kelasnya dalam retail omnichannel, bisnis harus memiliki teknologi manajemen pesanan modern yang dikombinasikan dengan visibilitas inventaris untuk merampingkan seluruh proses manajemen pesanan dan aliran informasi. Platform tunggal modern untuk manajemen pesanan dapat mempercepat transformasi dengan menyederhanakan teknologi dan kompleksitas implementasi untuk memberikan kemampuan pemenuhan pesanan omnichannel mulai dari BOPIS hingga pengambilan di tepi jalan dan pengiriman dari toko (SFS).

Apa tantangan yang terkait dengan BOPIS?

Seperti halnya usaha apa pun, ada juga tantangan dengan BOPIS. Tantangan yang paling menonjol adalah memastikan akurasi dan ketersediaan inventaris, yang membutuhkan visibilitas real-time. Bagi banyak peretail, ini adalah rintangan yang harus diatasi jika teknologi pendukung mereka sudah ketinggalan zaman atau tidak terintegrasi. Solusi manajemen pesanan dan visibilitas inventaris sangat membantu dalam menghilangkan rintangan dan membangun platform untuk mempercepat BOPIS dan strategi retail lainnya.

Ada juga tantangan di dalam toko yang harus diatasi. Mendedikasikan ruang utama yang mudah terlihat dan mudah diakses untuk pembeli yang memilih pengambilan BOPIS, dan memastikan karyawan terlatih dalam protokol BOPIS, keduanya sangat penting untuk kesuksesan.

Auburn University telah mengembangkan kartu skor penilaian untuk mengevaluasi peretail dalam pelaksanaan strategi omnichannel dan BOPIS serta hasilnya. Kartu skor dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk memahami sepenuhnya kemampuan yang dibutuhkan dan tolok ukur untuk mengukur kinerja BOPIS.

Penting bagi peretail untuk memahami dan mengatasi tantangan ini karena BOPIS akan tetap ada. BOPIS tidak hanya baik untuk bisnis, tetapi untuk kepuasan pelanggan. Lebih dari 43% dari 500 peretail teratas sekarang menggunakan strategi BOPIS—dan 56% konsumen melaporkan bahwa mereka menggunakan BOPIS, angka yang melonjak selama pandemi COVID-19.

Teknologi yang memungkinkan strategi retail dan BOPIS

Memiliki teknologi dasar yang tepat adalah kunci keberhasilan pelaksanaan BOPIS, terutama dalam memastikan produk yang tepat berada di tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi preferensi pelanggan. Salah satu solusi yang paling penting adalah visibilitas inventaris, yang dilengkapi dengan manajemen pesanan modern. Platform manajemen pesanan yang komprehensif, yang lebih ditingkatkan dengan kemampuan Kecerdasan Buatan (AI), akan memberikan keuntungan tambahan yang mengoptimalkan pengalaman omnichannel secara keseluruhan. Bekerja dengan banyak peretail terkemuka di dunia, IBM menawarkan portofolio solusi untuk membantu memodernisasi dan memperluas strategi dan kemampuan retail:

IBM Sterling Inventory Visibility memberikan tampilan real-time dan akurat atas inventaris dan permintaan Anda di seluruh gudang, pusat distribusi, termasuk apa yang ada di dalam toko dan dalam perjalanan, sehingga Anda dapat memperoleh laba, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Solusi berbasis cloud memanfaatkan sistem dan sumber data Anda yang ada untuk menyediakan visibilitas inventaris dan analisis inventaris, memproses dan memperbarui informasi inventaris dengan kecepatan dan volume yang sangat tinggi.

IBM Sterling Order Management mempercepat transformasi dengan menyederhanakan teknologi dan kompleksitas implementasi untuk memberikan kemampuan pemenuhan pesanan omnichannel seperti pengambilan di tepi jalan, BOPIS, dan SFS. Berdayakan bisnis Anda untuk memaksimalkan hasil dengan mengelola aturan bisnis yang tepat untuk pelanggan dan bisnis Anda. Dengan manajemen inventaris real-time, Anda dapat menyesuaikan stok untuk permintaan dan mengelola pergantian inventaris. Solusi ini menyediakan antarmuka yang intuitif dengan fungsionalitas yang mudah digunakan, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada bantuan staf dukungan TI. Gunakan fitur yang dapat dikonfigurasi untuk pengambilan pesanan, termasuk inventaris real-time hingga pemenuhan, untuk mendukung pengalaman pelanggan yang meningkatkan penjualan sekaligus meningkatkan profitabilitas.

IBM Sterling Fulfillment Optimizer With Watson adalah solusi analitik pemenuhan berkemampuan AI yang meningkatkan sistem visibilitas inventaris dan manajemen pesanan yang ada untuk memberikan kecerdasan pemenuhan yang lebih mendalam dan kemampuan guna membantu Anda memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemenuhan. Solusinya, dengan dasbor yang dipersonalisasi, menghilangkan silo data untuk membantu Anda memantau perkembangan dan tren permintaan, inventaris, dan pemenuhan. Dengan Sterling Fulfillment Optimizer, peretail dapat lebih memahami dan bertindak berdasarkan perubahan yang terjadi di saluran dan pasar mereka—dan mengambil tindakan untuk memperoleh laba, memanfaatkan kapasitas, memenuhi komitmen pengiriman, dan melampaui harapan pelanggan. Solusinya dapat secara dramatis meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keuntungan, terutama selama periode puncak.