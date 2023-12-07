Tag
Analisis Kecerdasan Buatan

Bagaimana OLAP dan AI dapat memberdayakan bisnis yang lebih baik

Gambar jarak dekat papan sirkuit berwarna biru

Sistem basis data pemrosesan analitik online (OLAP) dan kecerdasan buatan (AI) saling melengkapi dan dapat membantu meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan ketika digunakan bersama-sama. Sistem OLAP dirancang untuk secara efisien memproses dan menganalisis kumpulan data multidimensi yang besar, sementara teknik AI mengekstraksi insight dan membuat prediksi dari data OLAP. Ketika teknik AI terus berkembang, diperkirakan berbagai aplikasi inovatif akan berlangsung di domain OLAP.

Mendefinisikan OLAP masa kini

Sistem basis data OLAP telah berkembang secara signifikan sejak awal 1990-an. Awalnya, sistem ini dirancang untuk menangani data multidimensi dalam jumlah besar yang memungkinkan bisnis untuk melakukan tugas analitis yang kompleks, seperti drill-down, roll-up, dan slice-and-dice.

Sistem OLAP awal adalah basis data khusus yang terpisah dengan struktur penyimpanan data dan bahasa kueri yang unik. Pendekatan yang terpisah-pisah ini sering kali mengakibatkan redundansi dan kompleksitas data, sehingga menghambat integrasi dengan sistem bisnis lainnya. Pada 2010-an, teknologi OLAP kolumnar (C-OLAP) dan OLAP dalam memori (IM-OLAP) menjadi populer. C-OLAP mengoptimalkan penyimpanan data untuk pemrosesan kueri yang lebih cepat, sementara IM-OLAP menyimpan data dalam memori untuk meminimalkan latensi akses data dan mengaktifkan analitik real-time. Kemajuan ini semakin meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem OLAP.

Saat ini, sistem basis data OLAP telah menjadi platform analitik data yang komprehensif dan terintegrasi, yang menjawab beragam kebutuhan bisnis modern. Mereka terintegrasi dengan lancar dengan gudang data berbasis cloud, memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber.

Tantangan mengadopsi solusi OLAP berbasis cloud

Adopsi cloud untuk basis data OLAP kini lazim dilakukan berkat keunggulan skalabilitas, elastisitas, dan efisiensi biaya. Namun, organisasi menghadapi tantangan ketika mengadopsi solusi OLAP berbasis cloud, seperti:

  • Migrasi data: Migrasi data dalam jumlah besar ke cloud dapat memakan waktu dan sumber daya yang intensif.
  • Latensi jaringan: Jarak geografis antara data dan pengguna dapat menimbulkan masalah latensi yang memengaruhi kinerja kueri.
  • Optimalisasi biaya: Mengoptimalkan pengeluaran cloud untuk sumber daya OLAP dapat menjadi tantangan karena model penetapan harga yang kompleks dan pola pemanfaatan sumber daya.
  • Keamanan dan kepatuhan: Memastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan di lingkungan cloud bisa jadi rumit.
  • Keterampilan dan keahlian: Transisi ke OLAP berbasis cloud mungkin memerlukan keterampilan dan keahlian khusus dalam komputasi cloud dan teknologi OLAP.

Mengidentifikasi praktik terbaik dan manfaat

Di ranah OLAP, peran AI semakin penting. Untuk membangun sistem OLAP yang kuat, AI harus menyediakan aksesibilitas terlepas dari lokasi dan tipe data. Teknologi ini juga harus mendukung berbagai format penyimpanan, seperti block storage, object storage, dan berbagai format file seperti Parquet, Avro, dan ORC.

Sistem basis data OLAP telah berkembang dari alat analitik khusus menjadi platform analitik data yang komprehensif, memberdayakan bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan insight dari kumpulan data besar dan kompleks. Organisasi dapat mengantisipasi untuk menuai manfaat berikut dari penerapan solusi OLAP, termasuk yang berikut ini.

1. Kemampuan analisis data yang ditingkatkan

  • Eksplorasi data multidimensi: OLAP memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data dari berbagai perspektif, mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat pada basis data relasional tradisional.
  • Analisis drill-down dan roll-up: OLAP memungkinkan pengguna untuk menelusuri titik-titik data tertentu atau menggulung ke agregat yang lebih luas, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tren data.
  • Analisis slice-and-dice: OLAP memungkinkan pengguna untuk mengiris dan memotong data di sepanjang berbagai dimensi, mengisolasi segmen tertentu untuk analisis mendalam.

2. Peningkatan pengambilan keputusan

  • Perencanaan strategis dan forecasting: OLAP membantu bisnis mengidentifikasi tren, pola, dan potensi risiko, memungkinkan perencanaan strategis dan forecasting yang lebih baik.
  • Optimasi alokasi sumber daya: OLAP memberikan insight tentang pemanfaatan sumber daya dan kinerja, memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi.
  • Pembandingan kinerja dan analisis tren: OLAP memungkinkan bisnis untuk membandingkan kinerja terhadap standar industri dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.

3. Peningkatan manfaat efisiensi operasional

  • Penurunan waktu persiapan data: Kemampuan persiapan data OLAP merampingkan proses analisis data, menghemat waktu, dan sumber daya.
  • Insight data real-time: OLAP dapat memberikan insight real-time tentang operasi bisnis, memungkinkan bisnis merespons perubahan kondisi pasar dengan cepat.
  • Peningkatan pemecahan masalah: OLAP memberikan insight tentang akar penyebab masalah, memungkinkan bisnis untuk mengatasi masalah dengan lebih efektif.

4. Peningkatan pemahaman pelanggan akan manfaat

  • Segmentasi dan penargetan pelanggan: OLAP memungkinkan bisnis untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan berbagai karakteristik, sehingga memungkinkan kampanye pemasaran yang ditargetkan.
  • Analisis nilai seumur hidup pelanggan: OLAP membantu bisnis mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi dan mengembangkan strategi untuk mempertahankan mereka.
  • Prediksi pelanggan yang beralih: OLAP dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko beralih ke perusahaan lain, sehingga memungkinkan bisnis untuk menerapkan strategi retensi.

5. Keunggulan kompetitif

Implementasi solusi OLAP yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada bisnis dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tren pasar dan perilaku pelanggan, mengidentifikasi peluang bisnis baru dan segmen pasar, merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan permintaan pelanggan, serta membuat keputusan yang lebih tepat tentang pengembangan produk, penetapan harga, dan strategi pemasaran.

Mesin basis data OLAP cloud generasi berikutnya diharapkan membawa kemajuan yang signifikan. Berikut adalah ikhtisar tentang karakteristik utama: 

  • Analitik didukung AI: Integrasi AI dan machine learning ke dalam mesin OLAP akan memungkinkan insight real-time, analitik prediktif, dan deteksi anomali, memberikan bisnis insight yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong keputusan yang tepat.
  • Persiapan data otomatis dan pembersihan: Alat persiapan data yang didukung AI akan mengotomatiskan pembersihan, transformasi, dan normalisasi data, sehingga mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk persiapan data manual dan meningkatkan kualitas data.
  • Struktur data terpadu: Sistem OLAP akan berintegrasi dengan lancar dengan gudang data berbasis cloud dan data lake, memberikan struktur data terpadu untuk analisis data yang komprehensif di berbagai sumber data.
  • Pemrosesan dan analitik data secara real-time: Mesin OLAP akan menangani aliran data secara real-time dan memberikan insight real-time, sehingga bisnis dapat membuat keputusan tepat waktu berdasarkan informasi terkini.
  • Pemrosesan transaksional atau analitis hybrid: Sistem OLAP akan menyatu dengan basis data transaksional, memungkinkan analitik real-time pada data transaksional, dan memberikan satu platform untuk pemrosesan operasional maupun analitis.
  • Skalabilitas dan elastisitas: Mesin OLAP akan memiliki tingkat skalabilitas tinggi dan elastis, secara otomatis meningkatkan atau menurunkan skala untuk menangani volume data dan permintaan pengguna yang berfluktuasi, sehingga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan efisiensi biaya.
  • Arsitektur nirserver: Sistem OLAP akan mengadopsi arsitektur nirserver, menghilangkan manajemen infrastruktur dan penyediaan, memungkinkan bisnis untuk berfokus pada analisis data, bukan pemeliharaan infrastruktur.
  • Kemudahan penggunaan dan analitik layanan mandiri: Sistem OLAP akan menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif, kemampuan kueri bahasa alami, dan fitur analitik layanan mandiri, memungkinkan pengguna nonteknis untuk mengakses dan menganalisis data dengan mudah.
  • Keamanan dan kepatuhan: Sistem OLAP akan menggabungkan fitur keamanan canggih, termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan kepatuhan terhadap peraturan industri untuk melindungi data sensitif dan memenuhi persyaratan peraturan.
  • Desain dan penerapan cloud native: Sistem OLAP akan dirancang dan dioptimalkan untuk lingkungan cloud native, memanfaatkan infrastruktur dan layanan cloud untuk penerapan, manajemen, dan skalabilitas yang mulus.

Masa depan sistem basis data OLAP

Singkatnya, masa depan sistem basis data OLAP cerah. Dirancang untuk lingkungan cloud native, sistem ini menjanjikan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan berbasis data untuk bisnis, mengantarkan era baru ketangkasan dan insight.

IBM watsonx.data merupakan penyimpanan data siap pakai untuk perusahaan yang dibangun di atas arsitektur data lakehouse yang memberdayakan beban kerja analitik hybrid cloud, seperti rekayasa data, ilmu data, dan intelijen bisnis, melalui komponen sumber terbuka dengan inovasi IBM yang terintegrasi. IBM watsonx.data adalah sistem OLAP generasi berikutnya yang dapat membantu Anda memaksimalkan data Anda.

 

Penulis

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM

Sumber daya

Mengelola data untuk AI dan analitik dalam skala besar

Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Pembeda data

Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Tingkatkan adopsi AI dengan data yang siap AI

Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Hybrid, buka data lakehouse untuk AI

Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Publikasi manajemen data IBM Research

Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Gartner predicts 2024: How AI will impact analytics users

Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Solusi terkait
Perangkat lunak dan solusi manajemen data

Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.

 Jelajahi solusi manajemen data
IBM watsonx.data™

watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.

 Temukan watsonx.data
Layanan konsultasi data dan analitik

Dapatkan nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, untuk membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.

 Temukan layanan analitik
Ambil langkah selanjutnya

Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.

 Jelajahi solusi manajemen data Temukan watsonx.data