Sistem basis data pemrosesan analitik online (OLAP) dan kecerdasan buatan (AI) saling melengkapi dan dapat membantu meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan ketika digunakan bersama-sama. Sistem OLAP dirancang untuk secara efisien memproses dan menganalisis kumpulan data multidimensi yang besar, sementara teknik AI mengekstraksi insight dan membuat prediksi dari data OLAP. Ketika teknik AI terus berkembang, diperkirakan berbagai aplikasi inovatif akan berlangsung di domain OLAP.
Sistem basis data OLAP telah berkembang secara signifikan sejak awal 1990-an. Awalnya, sistem ini dirancang untuk menangani data multidimensi dalam jumlah besar yang memungkinkan bisnis untuk melakukan tugas analitis yang kompleks, seperti drill-down, roll-up, dan slice-and-dice.
Sistem OLAP awal adalah basis data khusus yang terpisah dengan struktur penyimpanan data dan bahasa kueri yang unik. Pendekatan yang terpisah-pisah ini sering kali mengakibatkan redundansi dan kompleksitas data, sehingga menghambat integrasi dengan sistem bisnis lainnya. Pada 2010-an, teknologi OLAP kolumnar (C-OLAP) dan OLAP dalam memori (IM-OLAP) menjadi populer. C-OLAP mengoptimalkan penyimpanan data untuk pemrosesan kueri yang lebih cepat, sementara IM-OLAP menyimpan data dalam memori untuk meminimalkan latensi akses data dan mengaktifkan analitik real-time. Kemajuan ini semakin meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem OLAP.
Saat ini, sistem basis data OLAP telah menjadi platform analitik data yang komprehensif dan terintegrasi, yang menjawab beragam kebutuhan bisnis modern. Mereka terintegrasi dengan lancar dengan gudang data berbasis cloud, memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber.
Adopsi cloud untuk basis data OLAP kini lazim dilakukan berkat keunggulan skalabilitas, elastisitas, dan efisiensi biaya. Namun, organisasi menghadapi tantangan ketika mengadopsi solusi OLAP berbasis cloud, seperti:
Di ranah OLAP, peran AI semakin penting. Untuk membangun sistem OLAP yang kuat, AI harus menyediakan aksesibilitas terlepas dari lokasi dan tipe data. Teknologi ini juga harus mendukung berbagai format penyimpanan, seperti block storage, object storage, dan berbagai format file seperti Parquet, Avro, dan ORC.
Sistem basis data OLAP telah berkembang dari alat analitik khusus menjadi platform analitik data yang komprehensif, memberdayakan bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan insight dari kumpulan data besar dan kompleks. Organisasi dapat mengantisipasi untuk menuai manfaat berikut dari penerapan solusi OLAP, termasuk yang berikut ini.
Implementasi solusi OLAP yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada bisnis dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tren pasar dan perilaku pelanggan, mengidentifikasi peluang bisnis baru dan segmen pasar, merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan permintaan pelanggan, serta membuat keputusan yang lebih tepat tentang pengembangan produk, penetapan harga, dan strategi pemasaran.
Mesin basis data OLAP cloud generasi berikutnya diharapkan membawa kemajuan yang signifikan. Berikut adalah ikhtisar tentang karakteristik utama:
Singkatnya, masa depan sistem basis data OLAP cerah. Dirancang untuk lingkungan cloud native, sistem ini menjanjikan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan berbasis data untuk bisnis, mengantarkan era baru ketangkasan dan insight.
IBM watsonx.data merupakan penyimpanan data siap pakai untuk perusahaan yang dibangun di atas arsitektur data lakehouse yang memberdayakan beban kerja analitik hybrid cloud, seperti rekayasa data, ilmu data, dan intelijen bisnis, melalui komponen sumber terbuka dengan inovasi IBM yang terintegrasi. IBM watsonx.data adalah sistem OLAP generasi berikutnya yang dapat membantu Anda memaksimalkan data Anda.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.
watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.
Dapatkan nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, untuk membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
