Sistem basis data OLAP telah berkembang secara signifikan sejak awal 1990-an. Awalnya, sistem ini dirancang untuk menangani data multidimensi dalam jumlah besar yang memungkinkan bisnis untuk melakukan tugas analitis yang kompleks, seperti drill-down, roll-up, dan slice-and-dice.

Sistem OLAP awal adalah basis data khusus yang terpisah dengan struktur penyimpanan data dan bahasa kueri yang unik. Pendekatan yang terpisah-pisah ini sering kali mengakibatkan redundansi dan kompleksitas data, sehingga menghambat integrasi dengan sistem bisnis lainnya. Pada 2010-an, teknologi OLAP kolumnar (C-OLAP) dan OLAP dalam memori (IM-OLAP) menjadi populer. C-OLAP mengoptimalkan penyimpanan data untuk pemrosesan kueri yang lebih cepat, sementara IM-OLAP menyimpan data dalam memori untuk meminimalkan latensi akses data dan mengaktifkan analitik real-time. Kemajuan ini semakin meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem OLAP.

Saat ini, sistem basis data OLAP telah menjadi platform analitik data yang komprehensif dan terintegrasi, yang menjawab beragam kebutuhan bisnis modern. Mereka terintegrasi dengan lancar dengan gudang data berbasis cloud, memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber.