IBM DataStage merampingkan integrasi data dengan menggabungkan berbagai alat, memungkinkan Anda untuk dengan mudah menarik, mengatur, mengubah, dan menyimpan data yang diperlukan untuk model pelatihan AI di lingkungan hybrid cloud. Praktisi data dari semua tingkat keahlian dapat menggunakan alat ini dengan menggunakan GUI no-code atau mengakses API dengan kode khusus yang dipandu.

Opsi waktu proses jarak jauh DataStage sebagai Layanan Di Mana Saja yang baru ini memberikan fleksibilitas untuk mengeksekusi transformasi data Anda. Ini memberdayakan Anda untuk menggunakan mesin paralel dari mana saja, memberi Anda kontrol atas lokasinya yang belum pernah ada sebelumnya. DataStage sebagai Layanan Di Mana Saja berbentuk kontainer ringan, sehingga Anda dapat menjalankan semua kemampuan transformasi data di lingkungan apa pun. Hal ini memungkinkan Anda untuk menghindari banyak jebakan dari penyerapan data yang buruk saat Anda menjalankan integrasi, pembersihan, dan prapemrosesan data dalam cloud pribadi virtual Anda. Dengan DataStage, Anda mempertahankan kontrol penuh atas keamanan, kualitas data, dan kemanjuran, menangani semua kebutuhan data Anda untuk inisiatif AI generatif.

Meskipun hampir tidak ada batasan pada apa yang dapat dicapai dengan AI generatif, ada batasan pada data yang digunakan model—dan data itu juga dapat membuat semua perbedaan.