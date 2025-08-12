Laboratorium Kecerdasan Super Meta mengubah spekulasi menjadi rekayasa

Meta menuangkan miliaran dolar ke laboratorium riset baru untuk mengembangkan AI yang katanya dapat menyaingi atau melampaui kemampuan manusia di seluruh disiplin ilmu, didukung oleh pusat data skala Manhattan dan dorongan rekrutmen global untuk ilmuwan top.

Kecerdasan Super, dulunya hanya dibahas di kalangan akademisi, kini menjadi bagian dari strategi perusahaan. Investasi Meta dalam infrastruktur, pembiayaan, dan tim riset menunjukkan bahwa Meta mendekati bentuk AI canggih ini sebagai tujuan konkret, mirip dengan inisiatif yang sedang berlangsung di perusahaan termasuk OpenAI dan Anthropic.

Kecerdasan Super mengacu pada AI yang mengungguli orang di setiap bidang, mulai dari kreativitas ilmiah hingga pemahaman emosional. Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer dan Chief Data Scientist di IBM, mengatakan kepada IBM Think dalam sebuah wawancara bahwa Kecerdasan Super akan “lebih pintar daripada manusia di setiap domain, bukan hanya memori atau matematika, tetapi penalaran, kreativitas, kecerdasan emosional dan bahkan manipulasi sosial.” Tingkat kemampuan inilah yang sekarang ingin dicapai oleh Meta dan raksasa teknologi lainnya, menuangkan sumber daya ke dalam program riset yang bertujuan mengubah apa yang dulunya fiksi ilmiah menjadi kenyataan teknik.