Laboratorium Kecerdasan Super Meta mengubah spekulasi menjadi rekayasa

Meta menuangkan miliaran dolar ke laboratorium riset baru untuk mengembangkan AI yang katanya dapat menyaingi atau melampaui kemampuan manusia di seluruh disiplin ilmu, didukung oleh pusat data skala Manhattan dan dorongan rekrutmen global untuk ilmuwan top.
Kecerdasan Super, dulunya hanya dibahas di kalangan akademisi, kini menjadi bagian dari strategi perusahaan. Investasi Meta dalam infrastruktur, pembiayaan, dan tim riset menunjukkan bahwa Meta mendekati bentuk AI canggih ini sebagai tujuan konkret, mirip dengan inisiatif yang sedang berlangsung di perusahaan termasuk OpenAI dan Anthropic.
Kecerdasan Super mengacu pada AI yang mengungguli orang di setiap bidang, mulai dari kreativitas ilmiah hingga pemahaman emosional. Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer dan Chief Data Scientist di IBM, mengatakan kepada IBM Think dalam sebuah wawancara bahwa Kecerdasan Super akan “lebih pintar daripada manusia di setiap domain, bukan hanya memori atau matematika, tetapi penalaran, kreativitas, kecerdasan emosional dan bahkan manipulasi sosial.” Tingkat kemampuan inilah yang sekarang ingin dicapai oleh Meta dan raksasa teknologi lainnya, menuangkan sumber daya ke dalam program riset yang bertujuan mengubah apa yang dulunya fiksi ilmiah menjadi kenyataan teknik.
Infrastruktur AI yang direncanakan Meta untuk meningkatkan upaya Kecerdasan Super mencakup pusat data "supercluster" multi-gigawatt, salah satunya akan mencakup area yang sebanding dengan sebagian besar Manhattan. Fasilitas ini, dengan nama kode Prometheus dan Hyperion, dirancang untuk mendukung pelatihan model skala besar.
Rekrutmen untuk inisiatif ini telah menarik bakat terbaik dari Google DeepMind, OpenAI, dan lembaga riset lainnya. Meta juga telah membawa Alexandr Wang, Pendiri Scale AI, untuk memimpin beberapa bagian dari upaya ini. Perusahaan dilaporkan menawarkan paket kompensasi besar, dalam beberapa kasus melebihi nilai total USD 100 juta, untuk mengamankan para peneliti AI berpengalaman.
CEO Mark Zuckerberg menggambarkan tujuannya sebagai membangun “kecerdasan super pribadi,” AI yang terintegrasi ke dalam perangkat, seperti kacamata pintar, yang dapat mengelola informasi, mengantisipasi kebutuhan dan membantu dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional.
Sawarkar mengatakan mencapai Kecerdasan Super akan jauh lebih sulit dan lebih mahal daripada kemajuan yang terlihat dengan sistem AI saat ini. Model saat ini seperti ChatGPT, Claude dan Gemini telah membuat kemajuan penting dalam menghasilkan teks, gambar, dan kode. Namun dia mencatat bahwa kedatangan Kecerdasan Super sejati mungkin tidak datang sebagai terobosan tunggal, tetapi sebagai serangkaian perkembangan, seperti model yang memecahkan masalah yang sebelumnya dianggap sulit diselesaikan atau menghasilkan kerangka kerja baru—tonggak sejarah yang akan menuntut sumber daya teknis, keuangan, dan organisasi yang sangat besar dari jenis yang sekarang coba disusun Meta.
“Penskalaan ke tingkat itu membutuhkan kemajuan signifikan dalam efisiensi komputasi, algoritma pembelajaran dan penggunaan energi berkelanjutan,” kata Sawarkar. Melatih model terbesar sudah menghabiskan biaya USD jutaan per putaran, dan mempertahankan tingkat pengembangan ini membutuhkan optimalisasi yang cermat dari perangkat keras dan perangkat lunak. Para peneliti sedang mengeksplorasi arsitektur hibrida yang menggabungkan model bahasa besar (LLM) dengan penalaran simbolik dan generasi dengan dukungan pengambilan data, yang bertujuan untuk sistem yang dapat menangani tugas penalaran yang lebih kompleks dengan andal.
“Memori jangka panjang dan retensi konteks juga merupakan tantangan utama,” kata Sawarkar. Model saat ini beroperasi pada input sesi demi sesi dan kurang kesadaran terus-menerus dari waktu ke waktu. Para peneliti sedang menyelidiki modul memori dan sistem pembelajaran berkelanjutan untuk alamat keterbatasan ini.
Investasi Meta menempatkannya dalam kelompok kecil perusahaan yang mengejar tujuan ambisius yang sama. OpenAI telah mengumumkan program "Kecerdasan Super Aman", yang digambarkan sebagai jalur khusus untuk membangun sistem yang lebih kuat dengan langkah-langkah keamanan yang terintegrasi sejak awal.
Roman Yampolskiy, seorang Associate Professor di Departemen Ilmu Komputer dan Teknik di Universitas Louisville yang meneliti keamanan AI, memandang dukungan terbuka Zuckerberg terhadap Kecerdasan Super sebagai pergeseran yang signifikan dalam retorika industri. “Apa yang dulunya dianggap spekulatif sekarang dinormalisasi oleh kepemimpinan teknologi arus utama,” katanya kepada IBM Think dalam sebuah wawancara.
Dia mengatakan dia percaya platform teknologi besar sudah mempercepat kemajuan. “Dengan modal, data, dan ketidakselarasan insentif yang cukup, kemajuan menuju Kecerdasan Super bukanlah sekadar angan-angan; itu tidak bisa dihindari.” Para pakar termasuk Yampolskiy, telah memperingatkan bahwa tanpa pagar pembatas, sistem Kecerdasan Super dapat menjadi tidak terkendali dan menyebabkan kerusakan berskala besar. “Pertanyaannya bukan apakah mereka bisa, tetapi apakah mereka harus, dan pertanyaan itu tidak ditanyakan cukup keras.”
Sementara garis waktu untuk mencapai Kecerdasan Super masih belum jelas, Sawarkar tetap optimis tentang prospek jangka panjangnya. “Kecerdasan Super bukanlah fiksi ilmiah,” katanya. "Ini pertanyaan desain."
