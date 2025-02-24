Perlombaan chip di Silicon Valley telah berlangsung sejak lama sebelum aplikasi AI generatif meningkatkan selera perusahaan teknologi untuk mereka. Pada tahun 2015, sistem AI Google AlphaGo, yang ditenagai oleh chip desain Google yang dikenal sebagai unit pemrosesan tensor (TPU), mengalahkan pemain manusia profesional di game Tiongkok kuno Go. Sejak itu, Google telah meluncurkan serangkaian chip yang dirancang sendiri untuk memberi daya pada sistem AI di pusat datanya. Baru-baru ini, pada Desember 2024, Google mengumumkan chip AI baru untuk komputasi quantum bernama Willow . Perusahaan mengatakan Willow dapat menyelesaikan tolok ukur standar dalam waktu kurang dari 5 menit—yang akan memakan salah satu superkomputer tercepat saat ini 10 septiliun, atau 1025, tahun.

Sekitar waktu yang sama ketika Google meluncurkan AlphaGo, para peneliti di IBM® mulai menyelidiki pembuatan perangkat keras AI juga. Pada tahun 2021, IBM® telah membuka Pusat Perangkat Keras AI di Albany, New York, untuk menciptakan ekosistem perangkat keras-perangkat lunak AI yang lebih luas, dan pada tahun 2022, chip mikroprosesor Telum baru IBM telah membawa inferensi AI ke IBM® Z, mainframe yang menjalankan sekitar 70% transaksi dunia berdasarkan nilai. Pada akhir tahun 2024, IBM® mengumumkan chip akselerator Spyre baru, yang membawa AI generatif ke mainframe IBM® Z untuk pengguna perusahaan.

Sementara itu, AWS telah mengerjakan chip komputernya sendiri untuk proyek-proyek AI setidaknya sejak tahun 2018. Maju cepat ke acara tahunan AWS 2024, di mana Amazon mengumumkan chip AI Trainium3 kustom terbarunya, yang diperkenalkan kepada pelanggan bersama dengan model bahasa besar milik Anthropic, mitranya. Banyak perusahaan telah menggunakan chip AI AWS, termasuk Apple, yang menarik perhatian di AWS 2024 karena ini adalah momen langka di mana Apple membahas salah satu vendornya.

Tidak kalah, Microsoft, yang telah membuat chip untuk memberi daya pada fungsi gamenya selama bertahun-tahun, mengumumkan chip AI kustom sendiri pada tahun 2023, sekitar waktu yang sama raksasa teknologi Meta mengumumkan rencana chip silikonnya sendiri. OpenAI adalah yang terbaru untuk bergabung dengan pesta silikon khusus, meskipun belum membuat pengumuman resmi. Meskipun tidak ada rincian yang dibagikan secara publik, Reuters melaporkan awal bulan ini bahwa OpenAI sedang menyelesaikan desain chipnya, dengan rencana untuk mulai membuatnya melalui TSMC pada tahun 2025.

Mengapa perlombaan chip meningkat baru-baru ini? Varshney dari IBM® mengatakan bahwa ketika perusahaan dapat menyesuaikan chip ke model bahasa tertentu untuk contoh penggunaan yang mereka butuhkan, mereka dapat memotong biaya, meningkatkan latensi atau mempercepat pergerakan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dia menunjuk ke sebuah contoh: secara historis, ketika perusahaan melakukan deteksi penipuan dan memeriksa faktur masuk, mereka menggunakan teknik komputasi klasik karena volumenya tinggi, dan mereka membutuhkan latensi yang sangat cepat. “Mereka juga harus melakukan ini jutaan kali sehari, jadi biayanya akan bertambah dengan sangat cepat,” kata Varshney.

Sekarang perusahaan dapat mengoptimalkan chip mereka untuk model tertentu, biaya contoh penggunaan volume tinggi turun, dan menjadi lebih hemat biaya untuk menggunakan solusi ini dalam produksi dalam skala besar. “Jadi dari perspektif perusahaan, contoh penggunaan tidak berubah,” kata Varshney. “Tapi sekarang kita mulai mengejar volume tinggi di mana sebelumnya ROI tidak ada.”