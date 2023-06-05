Seiring dengan pertumbuhan organisasi, tidak mungkin lagi mengandalkan sistem manajemen perintah kerja kertas (atau bahkan spreadsheet Excel) untuk mengelola kebutuhan data yang terus berkembang. Organisasi yang lebih besar dan mereka yang memiliki kebutuhan yang lebih kompleks harus mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam perangkat lunak sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS), sejenis order management software kerja.

CMMS berkualitas tinggi akan secara otomatis merencanakan, membuat, melacak, dan mengatur permintaan layanan, perintah kerja, dan pemeliharaan rutin, sehingga menghilangkan tugas perencanaan pekerjaan yang berlebihan untuk manajer dan supervisor pemeliharaan.

Menggunakan perangkat lunak CMMS juga memungkinkan organisasi Anda untuk menyimpan sejumlah besar data secara elektronik, di lokasi terpusat. Dengan semua data pesanan kerja Anda berada di satu tempat, tim manajemen Anda dapat memperoleh akses real-time ke pesanan kerja saat mereka pindah melalui siklus hidup pesanan kerja. Platform CMMS dengan perangkat lunak yang menyertainya untuk perangkat mobile mendorong akses selangkah lebih jauh, memungkinkan pengguna untuk melacak perintah kerja dan mengakses aktivitas pemeliharaan dari jarak jauh.

Selain itu, CMMS yang baik dapat mengumpulkan dan menampilkan data pesanan kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik departemen. Tim pemeliharaan dapat membuat dan melihat laporan yang dapat disesuaikan, memvisualisasikan data tren dan metrik/KPI, dan memantau fungsionalitas aset untuk mempermudah pemecahan masalah dan manajemen inventaris.

Meskipun mengadopsi CMMS bisa menjadi proses yang kompleks, mengintegrasikan perangkat lunak CMMS ke dalam operasi pemeliharaan Anda dapat membantu organisasi Anda mengurangi biaya, meningkatkan akses data dan visibilitas, mengurangi backlog dan kesalahan manusia, dan merampingkan sistem manajemen fasilitas Anda.