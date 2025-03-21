Apakah Anda salah menghitung TCO mainframe Anda?

Ketika semakin banyak perusahaan mulai memodernisasi mainframe mereka, mereka mencari cara untuk mengintegrasikan otomatisasi dan AI ke dalam proses bisnis inti dan operasi TI mereka. Faktanya, 79% eksekutif TI melihat mainframe sebagai penting untuk inovasi berbasis AI dan penciptaan nilai.

Berbagai industri dapat mengambil manfaat dari potensi transformatif AI pada mainframe. Ketika melihat TCO dan ROI, penting untuk melihat mainframe bukan hanya sebagai platform transaksional, tetapi platform AI yang berkembang yang membawa kemajuan dan kemampuan baru.

AI adalah pengubah permainan untuk mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan efisiensi mainframe. Alat AI dapat merampingkan proses penyelesaian insiden dengan memprediksi dan mencegah insiden, mengurangi waktu rata-rata penyelesaian dari jam menjadi menit. Sistem patch jauh lebih efisien dengan mekanisme AI yang dapat memprediksi potensi kegagalan perangkat keras dan menerapkan pemeliharaan preventif.

Contoh penggunaan lain untuk AI tingkat lanjut di mainframe juga mencakup Code Assistant, yang membantu meningkatkan produktivitas pengembang dan menutup kesenjangan keterampilan. Fitur-fitur ini tidak hanya membantu pengguna baru merasa nyaman dan lebih produktif tetapi juga meningkatkan fungsi sehari-hari pengguna berpengalaman. Kemampuan AI generatif juga merampingkan proses pengembangan, mempercepat modernisasi aplikasi, dan mengurangi siklus pengujian.



AI pada mainframe berarti perjalanan yang lebih cepat menuju modernisasi bisnis. Dengan AI pada platform IBM® Z, sebuah bank di Amerika Utara mencapai kemampuan untuk menganalisis setiap transaksi pembayaran secara real-time untuk secara signifikan mengurangi penipuan, secara substansif mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

Dengan akselerator AI on-chip, bank juga meningkatkan konsistensi dan kecepatan waktu respons, yang merupakan faktor penting dalam pencegahan penipuan. Dengan merangkul AI pada mainframe, bank mampu meningkatkan kemampuan deteksi penipuan ke tingkat yang tak tertandingi.

Saat bergerak menuju modernisasi bisnis, penting untuk tetap mempertimbangkan efisiensi energi dan keberlanjutan. Dengan memilih untuk menerapkan AI pada IBM® z16, organisasi dapat mengurangi konsumsi energi untuk menjalankan operasi inferensi sebesar 41x dibandingkan dengan server x86 yang sebanding.

Mainframe mendorong inovasi, nilai ekonomi, dan transformasi digital. Untuk CIO dan CTO, kuncinya terletak pada penggunaan AI, hybrid cloud, dan otomatisasi untuk buka potensi penuh mereka.

Matematika mainframe baru bukan tentang perhitungan biaya murni, tetapi tentang menyeimbangkan ekonomi dan penciptaan nilai untuk memaksimalkan ROI. Dengan memikirkan kembali perhitungan TCO tradisional dan menekankan efisiensi biaya, organisasi dapat menerapkan mainframe sebagai aset yang strategis dan sehat secara ekonomi.