Apakah Anda salah menghitung TCO mainframe Anda?

Dalam hal mengejar inovasi digital, CIO dan CTO menghadapi tantangan tanpa henti untuk menyeimbangkan transformasi bisnis dengan efisiensi biaya. Meskipun tujuan ini mungkin tampak bertentangan satu sama lain, strategi TI komprehensif yang mengintegrasikan mainframe, cloud, dan AI dapat memberikan nilai yang melimpah.
Ada ratusan contoh penggunaan AI untuk pelanggan yang ingin menerapkan teknologi dalam transaksi mainframe. Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa bergerak sepenuhnya dari mainframe adalah solusi yang paling hemat biaya karena sistem ini terus memainkan peran unik dalam mengintegrasikan AI dalam Strategi arsitektur hibrida. Dengan munculnya AI dan hybrid cloud, inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali total biaya kepemilikan (TCO) dan buka potensi mainframe yang belum dimanfaatkan.
Perhitungan TCO tradisional yang berfokus hanya pada biaya moneter untuk membeli dan mengoperasikan teknologi sering meremehkan nilai mainframe. Dengan membatasi analisis mereka pada metrik tunggal ini, perusahaan mengabaikan penghematan dan nilai yang dapat dibawa oleh mainframe. Ahli strategi bisnis modern harus memikirkan kembali bagaimana mereka menghitung TCO dengan memilih analisis yang lebih terperinci yang mempertimbangkan kemampuan mainframe yang berkembang.
Konsumsi energi dan persyaratan biaya pemeliharaan adalah area penting untuk perbandingan. Ketika memilih mainframe daripada jumlah server berbasis x86 yang setara, bisnis dapat menghemat banyak dengan mengoptimalkan efisiensi energi mereka. Peluang penghematan biaya muncul dalam beberapa faktor lain yang terkait dengan penerapan mainframe. Penghematan yang signifikan mungkin juga terletak pada biaya lisensi perangkat lunak. Banyak vendor mengenakan biaya berdasarkan inti, dan mainframe dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan inti yang jauh lebih sedikit daripada solusi server farm.
Setelah organisasi menempatkan mainframe ke dalam tindakan, ada lebih banyak elemen yang perlu dipertimbangkan yang mungkin diabaikan oleh analisis TCO tradisional. Waktu henti yang tidak direncanakan atau pelanggaran keamanan dapat mengakibatkan Hasil yang signifikan bagi perusahaan. Namun, perusahaan dapat menggunakan keamanan dan keandalan platform server untuk membantu menghindari dampak mahal dari peristiwa tersebut.
Mainframe modern bukanlah pusat biaya. Mainframe adalah penghasil nilai utama yang mendorong hasil bisnis sebagai bagian dari infrastruktur TI holistik. Mainframe membantu bisnis mencapai pengembalian atas investasi (ROI) lebih cepat dan mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan waktu henti yang tidak direncanakan. Selain waktu aktif, fitur seperti redundansi bawaan dan toleransi kesalahan membuat sistem ini sangat penting bagi organisasi di mana layanan yang konsisten adalah suatu keharusan.
Mainframe menonjol karena keandalan dan ketersediaannya yang luar biasa sambil juga menawarkan skalabilitas dan nilai jangka panjang. Dirancang untuk menangani beban kerja besar dengan kecepatan tinggi, mainframe dapat mendukung ribuan transaksi per detik. Industri, seperti perbankan, bergantung pada kinerja ini, terutama selama waktu sibuk seperti belanja liburan.
Menghasilkan lebih banyak nilai dengan mainframe juga mengharuskan organisasi untuk melihat lebih dekat sumber daya mereka yang paling berharga: data. Mainframe dapat memberdayakan bisnis untuk mengekstrak insight lebih cepat dan membuat data lebih tersedia bagi pengguna resmi sambil tetap mempertahankan lingkungan komputasi yang aman.
Prosesor kriptografi, enkripsi aman dari quantum, dan deteksi penipuan yang ditingkatkan AI hanyalah beberapa fitur yang dibangun ke dalam beberapa perangkat keras mainframe. Industri dengan persyaratan peraturan yang ketat menganggap mainframe ini sebagai platform yang andal untuk kebutuhan bisnis mereka, berkat keamanan yang kuat, kepatuhan, dan teknologi AI.
Selain penghematan operasional, dengan penggunaan yang efektif, mainframe juga dapat mengurangi kebutuhan sumber daya, mempercepat inovasi dan mendukung pertumbuhan di masa depan. Cara paling umum mereka menciptakan ROI yang lebih tinggi adalah melalui peningkatan proses yang sangat merampingkan operasi, menyelesaikan tugas yang secara tradisional memakan waktu berhari-hari hanya dalam hitungan menit. Peningkatan ini mengurangi kebutuhan waktu dan biaya, memungkinkan bisnis untuk pergi ke pasar lebih cepat dan mendorong efisiensi secara keseluruhan.
Mainframe dapat mengkonsolidasikan beban kerja dari berbagai platform, mengoptimalkan penggunaan perangkat keras, mengurangi biaya infrastruktur, dan memberikan skalabilitas tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Konsolidasi ini membantu mengurangi biaya dengan menerapkan lebih sedikit sistem untuk lebih banyak beban kerja, berbagi sumber daya yang berharga, dan meningkatkan layanan untuk memenuhi permintaan dengan lebih baik.
Perbaikan ini dapat menyederhanakan operasi dan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan. Organisasi kemudian dapat mengalokasikan kembali bakat ke inisiatif strategis yang mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi. Mainframe juga membantu organisasi mencapai skala ekonomi sambil menjaga keberlanjutan tetap menjadi prioritas utama dengan mengurangi konsumsi energi dan ruang.
Ketika semakin banyak perusahaan mulai memodernisasi mainframe mereka, mereka mencari cara untuk mengintegrasikan otomatisasi dan AI ke dalam proses bisnis inti dan operasi TI mereka. Faktanya, 79% eksekutif TI melihat mainframe sebagai penting untuk inovasi berbasis AI dan penciptaan nilai.
Berbagai industri dapat mengambil manfaat dari potensi transformatif AI pada mainframe. Ketika melihat TCO dan ROI, penting untuk melihat mainframe bukan hanya sebagai platform transaksional, tetapi platform AI yang berkembang yang membawa kemajuan dan kemampuan baru.
AI adalah pengubah permainan untuk mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan efisiensi mainframe. Alat AI dapat merampingkan proses penyelesaian insiden dengan memprediksi dan mencegah insiden, mengurangi waktu rata-rata penyelesaian dari jam menjadi menit. Sistem patch jauh lebih efisien dengan mekanisme AI yang dapat memprediksi potensi kegagalan perangkat keras dan menerapkan pemeliharaan preventif.
Contoh penggunaan lain untuk AI tingkat lanjut di mainframe juga mencakup Code Assistant, yang membantu meningkatkan produktivitas pengembang dan menutup kesenjangan keterampilan. Fitur-fitur ini tidak hanya membantu pengguna baru merasa nyaman dan lebih produktif tetapi juga meningkatkan fungsi sehari-hari pengguna berpengalaman. Kemampuan AI generatif juga merampingkan proses pengembangan, mempercepat modernisasi aplikasi, dan mengurangi siklus pengujian.
AI pada mainframe berarti perjalanan yang lebih cepat menuju modernisasi bisnis. Dengan AI pada platform IBM® Z, sebuah bank di Amerika Utara mencapai kemampuan untuk menganalisis setiap transaksi pembayaran secara real-time untuk secara signifikan mengurangi penipuan, secara substansif mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan.
Dengan akselerator AI on-chip, bank juga meningkatkan konsistensi dan kecepatan waktu respons, yang merupakan faktor penting dalam pencegahan penipuan. Dengan merangkul AI pada mainframe, bank mampu meningkatkan kemampuan deteksi penipuan ke tingkat yang tak tertandingi.
Saat bergerak menuju modernisasi bisnis, penting untuk tetap mempertimbangkan efisiensi energi dan keberlanjutan. Dengan memilih untuk menerapkan AI pada IBM® z16, organisasi dapat mengurangi konsumsi energi untuk menjalankan operasi inferensi sebesar 41x dibandingkan dengan server x86 yang sebanding.
Mainframe mendorong inovasi, nilai ekonomi, dan transformasi digital. Untuk CIO dan CTO, kuncinya terletak pada penggunaan AI, hybrid cloud, dan otomatisasi untuk buka potensi penuh mereka.
Matematika mainframe baru bukan tentang perhitungan biaya murni, tetapi tentang menyeimbangkan ekonomi dan penciptaan nilai untuk memaksimalkan ROI. Dengan memikirkan kembali perhitungan TCO tradisional dan menekankan efisiensi biaya, organisasi dapat menerapkan mainframe sebagai aset yang strategis dan sehat secara ekonomi.
