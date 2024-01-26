DORA dan migrasi kriptografi yang aman dari quantum Anda

DORA menetapkan serangkaian persyaratan di seluruh manajemen risiko TIK, pelaporan insiden, pengujian ketahanan operasional, ancaman siber dan berbagi informasi kerentanan, dan manajemen risiko pihak ketiga. Sebagai bagian dari persyaratan tersebut dan dalam konteks perlindungan data dan kriptografi, ditetapkan dalam Pasal 9 (“Perlindungan dan pencegahan”) bahwa entitas keuangan “harus menggunakan solusi dan proses TIK” yang “(a) memastikan keamanan sarana transfer data” atau “(c) mencegah [...] penurunan keaslian dan integritas, pelanggaran kerahasiaan dan hilangnya data.”

Elemen lebih lanjut untuk dipertimbangkan dalam konteks Pasal 9 dirujuk dalam Pasal 15 dan ditetapkan dalam (rancangan) standar teknis peraturan terkait, yang diterbitkan ESA pada 17 Januari 2024. Khususnya, JC 2023 86 memberikan persyaratan terperinci tentang panduan kriptografi. Selain itu, dalam pembukaannya, berikut ini dinyatakan:

“Mengingat perkembangan teknologi yang pesat di bidang teknik kriptografi, entitas keuangan [...] harus tetap mengikuti perkembangan yang relevan dalam kriptanalisis dan mempertimbangkan praktik dan standar terkemuka dan karenanya harus mengikuti pendekatan fleksibel berdasarkan mitigasi dan pemantauan untuk menangani lingkungan dinamis ancaman kriptografi, termasuk yang berasal dari quantum.”

Di bawah ini, kami akan menguraikan lebih lanjut tentang ‘ancaman kriptografi‘ yang dirujuk dan implikasinya terhadap lembaga keuangan dalam konteks quantum.