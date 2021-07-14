RAD-ML adalah kerangka kerja pendekatan IBM untuk mempercepat waktu produksi aplikasi ilmu data melalui otomatisasi dengan cepat. Didukung oleh metodologi Rapid Asset Development – machine learning (RAD-ML) serta aset dan akselerator IBM lainnya, IBM Services untuk AI dalam skala besar menyediakan kerangka kerja yang bertanggung jawab, konsisten, tetapi inovatif untuk menangani dan memanfaatkan ilmu data guna membangun model AI/ML yang dapat diulang, dapat digunakan kembali, dapat diskalakan, dan dapat ditindaklanjuti. Penawaran IBM secara radikal mengurangi waktu pengembangan model-model tersebut dan membangun pipeline untuk mempercepat penerapan ke dalam produksi, sambil meningkatkan efisiensi ilmuwan data klien — memungkinkan mereka untuk fokus pada pencapaian hasil bisnis yang diharapkan dan melakukan apa yang paling mereka lakukan dan paling nikmati.



IBM Services for AI at Scale adalah layanan “konsultasi hingga implementasi” yang menyediakan cara untuk secara konsisten mengintegrasikan dan menskalakan PoC AI/ML ke dalam produksi, serta menjalankan dan mengelola model AI/ML tersebut seiring waktu. Aset yang dikembangkan menggunakan pedoman metode RAD-ML dapat lebih mudah diimplementasikan pada arsitektur machine learning yang dapat diskalakan.

RAD-ML adalah kerangka kerja yang terbukti untuk mengembangkan aset ML yang dapat diskalakan, mendefinisikan kesiapan aset di seluruh dimensi fungsional dan strategis, dan dapat digunakan sebagai titik awal untuk solusi AI/ML apa pun jika klien tidak memiliki kerangka kerja yang sama. Ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aset atau modul ilmu data mandiri di atas solusi yang ada. Ini memberdayakan pembuatan aset machine learning yang menghormati tiga kemampuan (dapat ditindaklanjuti, dapat digunakan kembali, dan dapat diskalakan) dengan menggunakan konsep-konsep utama berikut ini:

▪ Aset machine learning harus diintegrasikan dalam proses bisnis dengan ROI yang terbukti

▪Aset machine learning harus fleksibel untuk konteks data dan investasi teknologi yang berbeda

▪Aset machine learning harus didasarkan pada teknologi yang kuat dan desain operasi yang dapat ditingkatkan