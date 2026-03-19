Model Kematangan IBM® untuk adopsi Gen AI

Diagram alur dengan berbagai bentuk dan simbol, termasuk gelembung ucapan berwarna biru, tanda tanya, dan tanda centang
Ikhtisar

Pada tahun 2020 (dengan pembaruan lebih lanjut pada tahun 2021), IBM® memperkenalkan kerangka kerja AI untuk aplikasi perusahaan dengan 7 dimensi.

Dengan munculnya gen AI, kami telah menyelaraskan Arsitektur Gen AI IBM® dengan "Model Kematangan IBM® untuk Adopsi gen AI":

Fase

Karakteristik

Rekomendasi

1
  • Konsumsi model generik
  • Pendekatan yang tidak terduga dan reaktif
  • Upaya-upaya yang dilokalkan
  • Pemahaman yang terbatas
  • Mengembangkan kesadaran dasar
  • Menginisiasi proyek pilot

2
  • Model yang cocok untuk tujuan pada lingkungan Gen AI primer
  • Proses yang tidak konsisten
  • Dokumentasi awal
  • Mengenali kebutuhan kualitas data
  • Menetapkan strategi terpusat
  • Pelatihan dasar
  • Mengevaluasi standar data

3
  • Memanfaatkan data seluruh perusahaan di lingkungan Gen AI
  • Standar di seluruh organisasi
  • Tata kelola yang telah ditetapkan
  • Fokus pada etika
  • Meningkatkan kolaborasi
  • Atasi tantangan Gen AI
  • Mekanisme masukan berkelanjutan

4
  • Menjalankan dan melakukan inferensi model Gen AI untuk menskalakan komputasi dan biaya
  • Pelacakan metrik aktif
  • Evaluasi kuantitatif
  • Pengambilan keputusan berbasis data
  • Analitik tingkat lanjut
  • Tautan ke tujuan bisnis
  • Manajemen risiko yang kuat

5
  • Membangun & menggunakan lingkungan lintas model dengan aman dan dengan biaya optimal
  • Penyempurnaan berkelanjutan
  • Siklus masukan yang telah terbentuk
  • Pendekatan proaktif
  • Mendorong inovasi
  • Berinteraksi dengan pakar
  • Mengulas kerangka kerja tata kelola
Kemampuan Gen AI Dipetakan ke Model Kemampuan

Berikut cara Model kemampuan Arsitektur Gen AI IBM® memetakan model kematangan ini:

Fase

Kemampuan Gen AI

Kematangan Tata Kelola

1
  • Sumber daya Gen AI: Dasar-dasar perangkat keras dan platform.
  • Manajemen Data Dasar: Penyimpanan awal dan pengelolaan data.

Tidak ada tata kelola siklus hidup AI

2
  • Hub Model: Kemampuan mengimpor model dasar dan mengimpor data.
  • Kemampuan Pendukung: Operasi dasar untuk Gen AI.
  • Langkah awal dalam pengembangan aplikasi gen AI: Memulai proses tuning model dasar.

Beberapa kebijakan AI tersedia untuk memandu siklus hidup AI

3
  • Hosting Model: Penerapan model sebagai layanan API, dan Manajemen Kebijakan Akses Model.
  • Kustomisasi Model: Pengantar model penyetelan dan pelatihan untuk kebutuhan spesifik.
  • Tuning Gen AI: Kustomisasi dasar menggunakan Rekayasa Prompt dan Fine-tuning Model.

Kumpulan metrik umum untuk mengatur siklus hidup AI

4
  • Tata Kelola Model: Mengatasi risiko seperti pengenalan bias, kepatuhan terhadap peraturan, dan kepatuhan.
  • Pemantauan Model: Kemampuan pemantauan waktu nyata termasuk Deteksi Bias dan Deteksi HAP.
  • Kemampuan Aplikasi Gen AI: Menggabungkan berbagai fitur canggih seperti Orkestrasi dan Deteksi Niat.

Validasi dan pemantauan otomatis

5
  • Kustomisasi Model Advanced: Menggunakan platform cloud untuk kebutuhan dinamis.
  • Pemantauan Prompt dan Keamanan: Memastikan model dilindungi dari ancaman lanjutan.
  • Tuning Gen AI Advanced: Menyesuaikan model secara menyeluruh dengan jargon dan proses khusus perusahaan.
  • Pengembangan Aplikasi Gen AI Advanced: Pengembangan aplikasi AI generatif fitur lengkap dan pembuatan model potensial dari awal.

Tata kelola siklus hidup AI yang sepenuhnya otomatis
Kontributor

Mihai Criveti, Chris Kirby, Wissam Dib

Diperbarui: 5 Desember 2023