Kemampuan Enterprise, penting untuk mencapai tujuan strategis dan persyaratan operasi, diuraikan dalam model kemampuan Arsitektur AI Generatif. Model ini mencakup enam kategori utama yang menampilkan kemampuan unik serta kemampuan pendukung yang diperlukan untuk implementasi AI generatif yang efektif, dengan dokumentasi komprehensif yang tersedia pada arsitektur lainnya.
Kelompok kemampuan yang tersisa merupakan kemampuan pendukung bagi AI generatif. Kemampuan ini tidak bersifat unik untuk AI generatif, tetapi harus tersedia untuk mendukungnya sebagai kemampuan perusahaan. Kelompok-kelompok ini adalah:
Manajemen Data adalah sekumpulan kemampuan untuk menyimpan, mengelola, dan mengubah data ke dalam bentuk yang membuatnya sesuai untuk penyetelan dan pelatihan model AI generatif. Termasuk juga dalam kategori ini kemampuan untuk mencatat dan menilai respons model untuk tujuan audit, serta sebagai input bagi penyetelan dan penyempurnaan model lebih lanjut.
Kemampuan Pendukung adalah pengelompokan seluruh kemampuan aplikasi, integrasi, dan operasi yang diperlukan untuk berhasil menerapkan serta mengelola solusi AI generatif di dalam perusahaan.
Sumber daya Gen AI mencakup kemampuan perangkat keras dan platform yang diperlukan untuk mengembangkan, menyetel, menerapkan, serta mengelola model dan solusi AI generatif secara efisien dan efektif.
Setiap kategori kemampuan terdiri dari satu atau lebih kelompok kemampuan. Bagian ini menyoroti kelompok serta kemampuan kunci AI generatif.
Grup kemampuan Hub Model merangkum kemampuan yang diperlukan untuk mengelola model yang diimpor serta model yang disetel atau dilatih oleh perusahaan. Kemampuan ini memungkinkan perusahaan mengelola model dan kumpulan data yang tersedia untuk digunakan di dalam perusahaan, serta membatasi akses ke model dan kumpulan data bagi pengguna atau grup tertentu dalam perusahaan. Mengimpor model dan Mengimpor data merupakan kemampuan utama bagi perusahaan untuk mengatur pemasukan model dari repositori model publik yang terus berkembang, seperti Hugging Face.
Hosting Model menawarkan kemampuan untuk menerapkan model umum maupun model yang telah disetel sebagai layanan berkemampuan API di dalam perusahaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memungkinkan penyempurnaan dan penggantian secara independen, serta menyederhanakan tata kelola. Kunci dari hal ini adalah Manajemen Kebijakan Akses Model, yang memastikan akses ke model dibatasi hanya untuk pengguna dan grup yang berwenang, sehingga mencegah penggunaan yang tidak sah.
Kustomisasi Model adalah sekumpulan kemampuan yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan dan melatih model AI generatif untuk kebutuhan bisnis tertentu. Biasanya, kemampuan ini direalisasikan menggunakan platform cloud karena model pay-as-you-go pada cloud sangat sesuai dengan sifat kebutuhan sumber daya penyetelan dan pelatihan yang bersifat 'meledak-ledak'.
Model dan Tata Kelola Data adalah sekumpulan kemampuan penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan model AI generatif dalam skala luas. Secara khusus, kemampuan ini memberikan insight yang dibutuhkan perusahaan untuk memantau dan mengelola risiko model, seperti mengidentifikasi bias dalam respons model, serta membantu memenuhi persyaratan regulasi dan kepatuhan terkait transparansi dan keadilan model.
Pemantauan Model merupakan analog operasional dari Tata Kelola Model; jika Model Governance berkaitan dengan manajemen model jangka panjang dan pengelolaan risiko, maka kemampuan dalam Pemantauan Model memungkinkan perusahaan memantau dan mengelola operasi model secara real time. Pemantauan Model terdiri atas beberapa kemampuan utama, termasuk:
Manajemen Kepatuhan Gen AI adalah kategori kemampuan tentang mengaktifkan kontrol yang diperlukan untuk “mengamankan penggunaan” AI melalui tumpukan aplikasi dan “mengamankan aplikasi” itu sendiri. Mengikuti standar dan pedoman etika untuk memastikan bahwa sistem AI menghormati nilai-nilai dan hak asasi manusia.
Manajemen Keamanan Aplikasi AI. Kategori kemampuan ini berfokus pada pengaktifan kontrol yang diperlukan untuk “mengamankan penggunaan” AI di seluruh tumpukan aplikasi serta “mengamankan aplikasi” itu sendiri. Mematuhi standar dan pedoman etika untuk memastikan bahwa sistem AI menghormati nilai dan hak asasi manusia.
Manajemen Keamanan Model AI. Kategori kemampuan ini berfokus pada pengaktifan kontrol yang diperlukan untuk “mengamankan lapisan model” serta mengamankan penggunaan model. Ini mencakup penerapan praktik terbaik dalam pelatihan, validasi, dan evaluasi model untuk meningkatkan kinerja serta keandalannya.
Manajemen Keamanan Data AI. Kategori kemampuan ini memungkinkan penerapan kontrol untuk “mengamankan lapisan data”. Menetapkan pedoman yang jelas untuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data guna memastikan kualitas data serta mengurangi bias. Meskipun keamanan data tidak unik untuk Gen AI, pembahasan ini berfokus pada area di mana Gen AI memerlukan perhatian khusus dari sudut pandang data.
AI Agen adalah sekumpulan kemampuan yang diperlukan untuk membuat dan menerapkan aplikasi AI agen. Ini termasuk kemampuan inti seperti Routing dan Orkestrasi, serta Manajemen Alat dan Pemanggilan Alat.
Penyetelan Gen AI adalah sekumpulan kemampuan yang diperlukan untuk “menyesuaikan” model generatif umum dengan kebutuhan perusahaan. Model dilatih pada basis pengetahuan yang luas dan biasanya tidak memiliki pengetahuan tentang jargon serta proses industri tertentu. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan perlu menggunakan kemampuan seperti Rekayasa prompt, Penyetelan Prompt, dan Penyelarasan Model untuk membangun model yang memahami persyaratan serta proses bisnis perusahaan.
Kemampuan Aplikasi Gen AI memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan aplikasi AI generatif canggih. Kemampuan mencakup kemampuan untuk menghasilkan fungsi secara dinamis untuk menanggapi permintaan pengguna; memori percakapan, yang memungkinkan aplikasi AI generatif untuk mempertahankan dan mereferensikan interaksi sebelumnya dengan cara percakapan; dan perutean model, yang memungkinkan aplikasi merutekan kueri secara dinamis ke model yang paling cocok untuk merespons.